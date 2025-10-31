The Boys : à quelle date sortira la saison 5 de la série ?

Les fans de The Boys attendent avec impatience la sortie de sa saison 5. Mais, à quelle date pourrons-nous en profiter ? Voici ce que nous savons.

The Boys : que regarder en attendant la saison 5 ?

Si vous aimez la série The Boys, il y a plein de façons de prolonger le plaisir. Vous pouvez par exemple regarder les séries Supernatural et Preacher, dans le même style et des mêmes créateurs (et avec des acteurs en commun). Ou alors, vous pouvez toujours regarder la série qui fait suite, Gen V.

Une saison 5 pour The Boys et une saison 3 pour Gen V ?

Mais, la plupart des fans attendent surtout la saison 5 de The Boys, qui promet du lourd. Après 4 saisons incroyables, nous n’en attendons pas moins des réalisateurs.

Normalement, cette saison devrait d’ailleurs être la dernière de The Boys, elle viendra donc conclure la série, laissant place également à la suite de Gen V, qui se place dans le même univers.

Notez cependant que nous ne sommes pas certains d’avoir une saison 3 au spin-off de The Boys, Gen V, étant donné qu’un des acteurs phares, Chance Perdomo, a perdu la vie. Mais, une saison 3 demeure possible, nous devrions en avoir des nouvelles bientôt.

La date de sortie de la saison 5

Toutefois, nous aurons bel et bien droit à une saison 5 pour The Boys, toujours dans un ton trash si emblématique. Selon les créateurs de la série, cette prochaine et dernière saison de The Boys est attendue courant 2026, mais nous n’avons pas de date précise.

Une saison 3 incertaine pour Gen V

Le showrunner Eric Kripke a d’ailleurs assuré qu’il avait très envie de continuer l’univers avec la saison 3 de Gen V, même si The Boys se termine. Apparemment, l’idée de cette troisième saison serait déjà sur la table, mais sa sortie dépendra beaucoup du bon vouloir d’Amazon Prime Vidéo.

« Nous ne traitons pas la saison 5 de The Boys comme la fin de Gen V. Nous laissons les choses ouvertes, parce qu’il nous reste encore des histoires à raconter dans cet univers, et nous adorerions pouvoir les raconter. Tout dépendra des audiences et du nombre de spectateurs qui suivront. Il faut que nous fassions en sorte qu’Amazon nous commande une nouvelle saison », a-t-il déclaré à The Hollywood Reporter.

