Ce village entier a disparu en 1923 : l’énigme de Hoer Verde

C’est l’un des plus gros mystères actuels, dont on parle très peu dans les médias. En 1923, une ville entière aurait disparu des radars. Le village Hoer Verde, disparu en même temps que ses 600 habitants, n’a laissé aucune trace. Mais, que s’est-il passé ? Retour sur cette énigme mystérieuse et intrigante.

Ils découvrent un village abandonné à la hâte

Après le mystère de la ville disparue d’Ashley, nous sommes de retour avec une nouvelle histoire étrange. Cette histoire se passe au Brésil en 1923. Nous sommes dans le village de Hoer Verde, un village qui comptait environ 600 habitants.

Un jour, un groupe de voyageurs qui passaient dans le coin est tombé sur cette petite ville abandonnée de ses habitants alors qu’ils voulaient se réapprovisionner en nourriture et en eau. Il n’y avait personne sur place, seulement quelques habitations vides, les rues étaient désertes.

L’ambiance pesante et le temps venteux ont tout de suite inquiété les voyageurs. Certains sont alors entrés dans des maisons abandonnées, à la recherche de vie et de vivres. Mais, ils ne trouvèrent personne.

Sauf qu’un détail interpelle : tout est encore à sa place dans les maisons. Les habitants, partis, ne semblent rien avoir emporté avec eux. D’ailleurs, on aurait dit que tout le monde était partie à la hâte. Sur les tables, des couverts, des plats moisis, comme si la vie avait disparu d’une seconde à l’autre.

Mais, tout est en ordre, malgré la nourriture prête sur les tables, les chaises ne sont pas retournées, pas de traces d’intrusions. Les voyageurs, forcément, s’inquiètent de cette découverte étrange et donnent l’alerte auprès des autorités auprès du village le plus proche, à Hoyer Werde.

Un mystère encore sans réponse

Alors, une inspection du village a été ordonnée. Selon les enquêteurs, une arme aurait été retrouvée dans l’une des maisons. Elle aurait été utilisée il y a peu de temps, sans plus d’indices.

Puis, les enquêteurs trouvent également une inscription étrange sur le tableau noir de la petite école du village : « Il n’y a pas de salut », y était-il écrit.

Lors des investigations, les enquêteurs n’ont pas pu déterminer ce qu’il s’était passé. Très rapidement, les théories circulent : enlèvement extraterrestre, fuite… Mais, aucune vraie réponse. Et donc, encore aujourd’hui, personne ne sait ce qu’il s’est vraiment passé dans le petit village disparu de Hoer Verde.

