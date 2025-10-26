Écrire un roman : comment créer un bon antagoniste ?

Lorsqu’on écrit un roman, il y a très souvent un héros et un antagoniste (ou plusieurs antagonistes). L’antagoniste est celui qui fait opposition au héros. C’est souvent celui qui va venir créer l’obstacle dans l’histoire et, souvent, c’est un « méchant » que le héros va devoir combattre ou contre lequel le protagoniste principal va devoir lutter. Mais, créer et écrire un bon antagoniste, ce n’est pas facile. Voici donc nos petits conseils.

1. Créer un antagoniste qui a un passé

Premier conseil, il s’applique à TOUS vos personnages. Vos personnages ne commencent pas à exister au moment où votre histoire romanesque commence. Les personnages que vous créez doivent avoir une profondeur et, pour avoir une profondeur, ils doivent avoir un passé qui a forgé leur caractère au moment où vous raconter leur histoire.

Prenons un exemple. Imaginons que nous créons un antagoniste qui veut détruire le monde et notre héros va être l’une des pièces importantes pour l’arrêter. Mais, pourquoi le méchant veut détruire le monde ?

Imaginons qu’il veut détruire le monde car il pense que personne ne l’aime, ou encore parce qu’il est frustré vis-à-vis des autres (ils n’agissent pas comme il veut), ou bien il a une vision idéalisée de ce que devrait être le monde.

Ces traits de personnalité et croyances viennent bien de quelque part. On peut alors imaginer qu’il n’a pas reçu d’amour de la part de ses parents, qu’il a été maltraité par les autres, qu’il a grandi dans une secte qui a changé sa vision du monde.

Peu importe, mais le plus important, c’est de créer un passé qui a forgé son présent et sa vision du futur. Créez votre personnage comme s’il était une vraie personne.

2. Créer un antagoniste avec un but qu’il pense bon

Personne n’agit en pensant que son acte est mauvais, sauf dans certains cas (sacrifice, antagoniste qui aime faire le mal). Mais, dans la plupart des cas, votre antagoniste sera plus profond psychologiquement s’il pense que son but est juste et bon.

Si nous prenons l’exemple du plus gros méchant de ma Seconde Guerre mondiale (vous voyez ?), il pensait certainement que ses actes étaient pour rendre le monde meilleur. Cependant, ce n’était évidemment pas le cas.

Reprenons l’exemple de notre antagoniste qui veut détruire le monde. Il veut détruire le monde car il a manqué d’amour, il a été maltraité et il pense que les gens ne méritent donc pas de vivre (c’est grossier, mais c’est pour expliquer).

Maintenant, il peut aussi penser que détruire le monde permettrait de purger le monde des mauvaises personnes pour ne laisser que des élus pour repeupler le monde. Il va alors penser, ou se persuader lui-même, que son but est bon.

3. Faire un bon méchant : lui donner des failles et des forces

Un bon antagoniste n’est jamais bon ou mauvais, fort au faible. Les gens sont faits de nuances de gris, il y a toujours de l’obscurité et de la lumière. Un bon méchant peut donc faire le mal en pensant qu’il fait quelque chose de bien, il peut avoir des circonstances atténuantes (passé triste).

Mais, surtout, il doit avoir des forces et des failles, comme pour votre héros d’ailleurs. Prenons l’exemple de notre antagoniste qui veut détruire le monde. On peut imaginer qu’il a le pouvoir de se téléporter, ce qui le rend très dangereux pour le héros.

En plus, il est stratège et très intelligent. Mais, là ce sont des forces. Vous devez lui trouver des failles cohérentes. Ses forces aussi doivent être cohérentes. Imaginons, là, il a gagné son pouvoir en tuant une espèce fantastique qui a le pouvoir de se téléporter et il est intelligent car son père, chef de son royaume, l’a obligé à prendre part aux stratégies de guerre, ce que le méchant ne voulait pas, mais cela peut aussi servir à lui forger son caractère de méchant présent et ses failles.

On peut notamment imaginer qu’il était mis de côté par son père malgré ses efforts, tandis que son frère, lui, était le chouchou. Parmi les failles du méchant, on peut donc ajouter la jalousie. Cette jalousie peut venir lui causer des problèmes, par exemple faire des erreurs par accès de colère lorsque des éléments présents le rendent envieux ou jaloux.

4. Écrire un méchant : utiliser l’ambiance pour l’introduire

Quand on veut créer un personnage de roman, c’est utile d’utiliser l’ambiance pour introduire les passages où l’on parle de ce dit personnage. Je pense notamment à Pierre et le Loup, dans lequel les personnages sont introduits à chaque fois qu’ils sont dans une scène par des instruments. Mais, c’est le cas avec beaucoup de films et séries.

Essayez de transposer cela en écriture et d’instaurer une ambiance dès que votre antagoniste est dans une scène ou même lorsqu’il a influencé un moment de l’histoire, cela fera une suggestion au lecteur sans dire que l’antagoniste a participé à cet élément narratif.

Utilisez tous les sens pour créer une ambiance. Dans le cas de notre antagoniste, nous serons davantage dans le visuel car, jaloux, c’est le sens de la vue, des apparences, qui va le plus jouer. Alors, on peut jouer sur les couleurs, sur l’atmosphère quand il est là, de la manière dont il regarde. Après, on peut aussi jouer sur l’odorat, les sons.

Notre antagoniste, par exemple, pourrait être un homme très discret généralement, renfermé, mais qui devient incontrôlable et explosif lorsqu’il s’énerve. Alors, quand il est dans les parages, on peut jouer sur la sensation de renfermement (c’est sombre quand il est là, l’endroit est confiné, l’odeur est asphyxiante, il y a beaucoup de bruit), puis changer l’ambiance quand il s’énerve.

5. Créer un méchant en roman : en faire un personnage remarquable et mémorable

Personne n’aime un personnage plat et, souvent, les méchants restent en mémoire. On adore les détester. Personnellement, dans les Disney, les méchants me semblent bien plus mémorables. Scar, Jafar, ils ont davantage de personnalité que Simba et Aladdin.

Que vous écriviez une dark romance ou une fantasy, vos personnages doivent avoir une personnalité et se remarquer. L’idée est donc de rendre son personnage remarquable et mémorable. Pour ça, vous pouvez donc vous servir de l’ambiance qu’il crée, comme dit précédemment, mais vous pouvez aussi ajouter une manière particulière de parler, de se tenir, des gestes récurrents, des vêtements reconnaissables et qu’on peut aisément imaginer.

Partir dans les stéréotypes fonctionne bien dans ce cas. Reprenons notre antagoniste, on peut imaginer qu’il est très maigre avec les joues creusées, on appuie sur le fait qu’il se tient voûté car il a peu confiance en lui, peut-être va-t-il souvent s’excuser également.

L’ambiance devient sombre et claustrophobie quand il est là. Mais, dès lors qu’il explose de colère à cause de la jalousie et de l’envie, il peut changer de tout au tout, tout peut devenir extravagant, explosif, sa posture devient ouverte, son regard devient vif, c’est comme si le feu brûlait en lui, on peut alors jouer sur le champ lexical du feu, par exemple, tandis qu’avant on jouait avec le champ lexical de la noirceur.

6. Petit test pour savoir si votre antagoniste est assez construit 10 questions à se poser

Peut-on savoir que c’est votre antagoniste qui parle sans le citer ? Dans un dialogue, peut-on l’identifier sans donner son nom, juste avec sa manière de parler, l’ambiance créée autour de lui ? Quels sont les 3 défauts et les 3 qualités de votre antagoniste ? Si vous deviez penser à un élément (air, terre, eau, feu) en pensant à votre antagoniste, ce serait lequel ? S’il allait dans un bar, que commanderait-il comme boisson ? Si vous deviez définir votre méchant avec un seul adjectif, ce serait quoi ? Que répondrait votre méchant à cette phrase : « Tu as perdu ». Quel est l’événement le plus traumatisant qu’a vécu votre antagoniste ? Quel est son but et pense-t-il que c’est un objectif noble ? Et si oui, pourquoi ? Votre antagoniste a-t-il déjà été amoureux ? Qui sont les parents de votre antagoniste et que faisaient-ils ?

