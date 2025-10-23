Stranger Things : les révélations des frères Duffer sur la saison 5

Le compte à rebours est lancé. La saison 5 de Stranger Things marquera la fin d’une ère, celle d’une série devenue phénomène mondial, propulsant Netflix au sommet du streaming et une poignée d’ados dans la légende.

La saison 5 de Stranger Things arrive à grands pas

Dans une interview exclusive accordée à Variety, Matt et Ross Duffer, les créateurs jumeaux du show, ont levé le voile sur les coulisses d’une ultime saison titanesque, leur relation fusionnelle, et leur prochain virage : quitter Netflix pour Paramount. Retour sur une page d’histoire qui se tourne tandis qu’ils font des révélations sur la saison 5 de Stranger Things.

Atlanta, été 2024. Les Duffer sont en plein cœur du tournage du quatrième épisode, Sorcerer. Le plateau ressemble à un champ de bataille : Millie Bobby Brown, alias Eleven, vacille dans les décombres d’un laboratoire militaire. Matt dirige la scène à distance, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Plus près… plus près… la porte s’ouvre. Coupez !« , dit-il.

C’est le 131e jour d’un tournage prévu sur un an. Les Duffer tournent comme des possédés : huit épisodes au total, chacun pensé comme un mini-film.

Le budget ? Entre 50 et 60 millions de dollars par épisode, selon Puck. Une démesure digne d’un blockbuster Marvel, mais nécessaire « pour conclure l’histoire comme il faut« , jurent-ils.

« On veut que tout soit lié. Qu’aucune intrigue ne semble abandonnée« , explique Ross Duffer.

« C’est une histoire complète. C’est fait », renchérit Matt.

Les frères Duffer voulaient une fin complète

Ils savent ce que signifie rater sa sortie. « Game of Thrones, Lost… », les fantômes des fins bâclées planent au-dessus de Hawkins. Shawn Levy, producteur exécutif et mentor des Duffer, l’affirme sans détour : Ils refusent de rejoindre la liste des séries qui ont brisé le cœur de leurs fans.

Car la barre est haute. Stranger Things, c’est plus d’un milliard d’heures visionnées, le Top 10 de Netflix dans 93 pays et une mythologie entière à clore proprement. Sans compter un casting massif de 21 personnages principaux à gérer et une base de fans toujours plus exigeante.

Les Duffer assument la pression : « On a l’impression d’avoir l’Œil de Sauron braqué sur nous« .

Et pour cause : cette dernière saison doit non seulement conclure la saga, mais aussi symboliser la maturation de Netflix lui-même, dont la série a été le fer de lance.

Une grande famille et 10 ans de tournages

Quand Stranger Things a débarqué en 2016, Matt et Ross Duffer avaient à peine 30 ans. Deux geeks timides, fans de Spielberg, Stephen King et des années 80. Leur univers ? Des forêts, des jeux de rôle et des caméras VHS. Leur rêve ? Faire du cinéma. Alors, ils ont réinventé la série fantastique.

Aujourd’hui, ils ont 41 ans et un bilan qui ferait pâlir bien des studios : Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Joseph Quinn, Gaten Matarazzo, David Harbour, Winona Ryder… tous ont vu leur carrière exploser sous leur direction. Même la dysplasie cléidocrânienne de Matarazzo est devenue une force narrative. « Ils ont choisi les enfants pour leurs différences, pas malgré elles« , confie l’acteur.

Leur plateau, c’est une famille : ping-pong, flipper Stranger Things, guirlandes de Noël rappelant la saison 1. Une bulle presque sacrée où règnent travail acharné et bienveillance. « Je ne les ai jamais vus craquer », dit Caleb McLaughlin, qui joue Lucas. « Ce sont des modèles, en tant qu’hommes et en tant que créateurs », ajoute-t-il.

Pour Netflix, Stranger Things a tout changé. C’est grâce à elle que la plateforme a bâti son empire dérivé : produits sous licence, plus de 14 millions de figurines Funko Pop vendues (dont un million de Démogorgons), partenariats avec Nike, Coca-Cola ou Lego, et une pièce de théâtre préquelle, The First Shadow, couronnée de 2 Olivier Awards et 3 Tony Awards.

Netflix compte bien capitaliser une dernière fois : les quatre premiers épisodes de la saison 5 sortiront à Thanksgiving 2025, suivis de trois à Noël, et du final le soir du Nouvel An. Un adieu millimétré pour accompagner la fin d’année des fans. « Ce sera dur, le 1er janvier », soupire Ross. « Se dire : c’est fini, on ne les reverra plus », ajoute-t-il.

Le désir de voir encore plus grand

Mais derrière l’émotion, un séisme industriel : les Duffer quittent Netflix après presque dix ans de collaboration. Leur nouvelle maison ? Paramount, avec un contrat de quatre ans via leur société Upside Down Pictures.

« On voulait faire un film pour le cinéma. Netflix ne permet pas ça », explique Matt. « On va bientôt avoir 42 ans. Si on veut passer au grand écran, c’est maintenant », lit-on chez Variety.

Cindy Holland (ex-Netflix, désormais chez Paramount) et Matt Thunell (autre transfuge de Skydance) ont facilité le transfert express. Le contrat a été signé le 19 août 2025, quelques jours après la finalisation du rachat de Paramount Global par Skydance Media.

Leur priorité désormais : réaliser leur premier long-métrage pour le cinéma. Un rêve d’enfant. « J’emmène ma fille de 4 ans au cinéma. C’est un rituel. Un Icee géant, du popcorn géant… C’est ça qu’on veut recréer », lit-on.

Malgré leur départ, Stranger Things ne s’arrête pas tout à fait. Les Duffer resteront producteurs exécutifs de plusieurs nouveaux projets Netflix déjà en post-production, comme Stranger Things: Tales of ’85, une série animée dérivée se déroulant juste après la saison 2.

Et bien sûr, un spin-off mystère, dont le concept est jalousement gardé. Ross confirme : « Ce sera dans un monde légèrement différent, mais il y aura du lien ». Shawn Levy, lui, s’amuse : « Appelons ça le STU ? Le Stranger Things Universe ? » Trop tôt, sans doute. Mais pas improbable.

« C’est comme capturer la foudre dans une bouteille. Et maintenant, il est temps de la relâcher »

Les Duffer savent qu’ils viennent de clore un chapitre unique. « On a donné toute notre trentaine à cette série », confie Matt. « J’ai parfois des regrets… Mais on a vécu un moment particulier de la télévision, qu’on ne reverra peut-être jamais », lit-on.

Le futur des Duffer est encore brumeux. Paramount promet liberté créative totale. Netflix, de son côté, garde le sourire : « Nous serons toujours fans et amis », assure Bela Bajaria, directrice de la création. Mais une page est bel et bien tournée.

Stranger Things aura marqué toute une génération, autant pour son esthétique néon-horreur que pour son humanité. « C’est une histoire de monstres, d’enfants, de pertes et d’amitié. Une histoire complète », disent-ils.

« C’est comme capturer la foudre dans une bouteille », conclut Matt Duffer. « Et maintenant, il est temps de la relâcher », ajoute-t-il.

