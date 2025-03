10 mots qu’on ne sait jamais écrire (et vous aussi)

La langue française est un jeu sadique où les règles changent selon l’humeur du jour. Il y a ces mots qu’on écrit avec assurance… puis qu’on relit en fronçant les sourcils. Est-ce un « l » ou deux ? Un « s » ou pas du tout ? Pourquoi diable existe-t-il autant de pièges ?

Pour éviter ces petits moments de solitude face à votre écran (ou pire, en pleine rédaction manuscrite), voici 10 mots que personne ne sait écrire du premier coup, et surtout comment ne plus les massacrer.

1. Palliatif ou paliatif ?

On a envie de virer un « l » pour simplifier la vie, mais ce serait une grave erreur. La bonne orthographe est palliatif, avec deux « l ».

Ce mot vient du latin palliativus, qui signifie « ouvrir » ou « atténuer ». On le rencontre souvent en médecine (soins palliatifs), mais il désigne plus largement toute solution temporaire qui ne règle pas un problème en profondeur. Astuce : Pensez à « pallier », qui prend aussi deux « l ».

2. Milieu ou millieu ?

Erreur ultra-courante : on veut y caser deux « l », en pensant à « mille ». Mauvais réflexe ! La seule bonne orthographe est milieu, avec un seul « l ».

Le mot vient du latin medius locus (« lieu du milieu ») et désigne un point central, un groupe social (le milieu du cinéma) ou un environnement (grandir dans un milieu défavorisé). Personnellement, pour la mnémotechnique, j’ai associé mentalement le « milieu » avec « militaire », qui ne prend aussi qu’un seul « l ».

3. Connivence ou conivence ?

Erreur classique : écrire « conivence » avec un seul « n ». Pourtant, la bonne forme est connivence, avec deux « n ». Ce mot vient du latin conniventia (« fermer les yeux sur quelque chose »). Il évoque une complicité discrète, souvent implicite et pas toujours très nette. Mon astuce : « Complice » à deux « c », « connivence » à deux « n ».

4. Emmener ou amener ?

Ce n’est pas une faute d’orthographe, mais une confusion ultra-fréquente. Emmener = accompagner ou apporter quelqu’un ou quelque chose avec soi, et rester avec. Amener = apporter quelque chose ou quelqu’un à un événement ou à une autre personne, sans rester avec.

Exemples : Je vais t’emmener au concert (je viens avec toi) OU j’amène mon frère chez le coiffeur (mais je ne reste pas).

« Emmener » a deux « m », comme « maman », qui reste avec nous. Beaucoup de gens ont aussi du mal à l’orthographier. Pour « amener », un seul « m » car on ne reste pas à deux. C’est ma technique de mémorisation.

5. Dilemme ou dilemne ?

Stop aux illusions : « dilemne » avec un « n » n’existe pas ! La seule bonne orthographe est dilemme, avec deux « m » et pas de « n ».

Un dilemme, c’est quand on doit choisir entre deux options aussi mauvaises l’une que l’autre. Exemple : « Rester coincé chez belle-maman ou rater le match de la finale ? Quel dilemme ! » Astuce : Pensez à « emmêlé », car un dilemme est toujours compliqué.

6. Dissoudre, le verbe qu’on ne sait jamais écrire.

C’est dissoudre pour le verbe non conjugué. Quant au participe passé, c’est dissous (masculin) et dissoute (féminin). Exemples : Le sucre se dissout dans le café et l’assemblée a été dissoute par le président. On ne dit pas « dissolu », d’ailleurs, comme beaucoup le font. On ne dit pas « il a dissolu », mais il a « dissous ». Dissolu est un adjectif qui veut dire « dépravé ».

7. Censé ou sensé ?

Petite différence mais gros piège : Censé = supposé faire quelque chose. Sensé = qui a du bon sens. Astuce : « Sensé » vient de « sens ». Exemples : Il est censé arriver à 18 h, mais il est toujours en retard. OU Son raisonnement est très sensé, il explique tout de manière logique.

8. Parmi ou parmis ?

Non, « parmis » n’existe pas ! Le seul mot correct est parmi, sans « s ». Vous êtes très nombreux à faire cette erreur. D’ailleurs, même règle pour « malgré » qui ne s’écrit pas »malgrés ».

9. Réminiscence ou réminessence ?

Erreur classique : « réminessence » semble logique, mais la vraie orthographe est réminiscence, avec un « i ». Astuce : « Mémoire » a un « i », comme « réminiscence ».

10 : Autres mots qui nous piègent toujours

Harassant (et pas « arrassant »).

Bénéficiaire (et pas « bénéficaire »)

Perspicace (et pas « perpicace »)

Exorbitant (et pas « exhorbitant »)

Assaillir (et pas « assailir »)

Déguerpir (et pas « déguerpire »)

Viscéral (et pas « viscéralle »)

Stalactite et stalagmite : la stalactite « tombe », donc va vers le bas, tandis que la stalacmite « monte » donc va vers le haut.

Même les meilleurs tombent dans ces pièges. Mais avec un peu de méthode et de mnémotechniques (et moins de confiance aveugle en l’autocorrection), on peut s’en sortir. Et vous, quel mot vous faites toujours douter ? 😆✍️

