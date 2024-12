Top 10 traditions de Noël insolites à travers le monde !

Quand on pense à Noël, on imagine souvent des repas en famille, des cadeaux sous le sapin et des chants de fin d’année. Pourtant, certaines cultures célèbrent cette fête d’une manière bien particulière, donnant naissance à des traditions de Noël insolites. Vous cherchez à élargir vos horizons ou à vous inspirer pour une fête originale ? Découvrez ici les 10 traditions les plus étonnantes qui existent dans le monde.

10. Les 13 desserts de Noël en Provence

En Provence, le repas de Noël se termine traditionnellement par les 13 desserts, symbolisant Jésus et les 12 apôtres. Cette coutume ancrée dans la culture provençale rassemble une sélection de mets sucrés variés. Chacun porteur de significations religieuses et symboliques. Parmi les incontournables, on retrouve :

Les fruits secs (les « quatre mendiants ») : noix, noisettes, figues sèches et amandes, représentant les ordres religieux.

(les « quatre mendiants ») : noix, noisettes, figues sèches et amandes, représentant les ordres religieux. La pompe à l’huile : une brioche à l’huile d’olive parfumée à la fleur d’oranger, qui ne doit surtout pas être coupée, mais rompue à la main.

: une brioche à l’huile d’olive parfumée à la fleur d’oranger, qui ne doit surtout pas être coupée, mais rompue à la main. Les nougats : le nougat blanc (pureté) et le nougat noir (péchés).

: le nougat blanc (pureté) et le nougat noir (péchés). Les fruits frais comme les oranges, raisins, pommes ou mandarines.

comme les oranges, raisins, pommes ou mandarines. Les dattes et autres douceurs orientales pour rappeler la venue de l’Enfant Jésus.

Ces 13 desserts sont généralement disposés sur une table qu’on laisse dressée pendant trois jours. Ils accueillent les visiteurs et symbolisent l’hospitalité provençale. Cette tradition douce et généreuse invite à la convivialité et à la gourmandise. Tout cela en restant profondément ancrée dans le patrimoine régional. Même si la bûche de Noël prend la première place en termes de dessert, certaines familles font perdurer la tradition. Elle reste un symbole fort de l’identité provençale et est fièrement célébrée lors des repas de Noël. Et cela notamment dans les familles attachées aux coutumes locales.

Dans la vidéo suivante, découvrez les 13 desserts :

VOIR AUSSI : Si les fées existaient, à quoi elles ressembleraient ?

9. La chasse aux araignées de Noël en Ukraine

Parmi les traditions de Noël insolites dans le monde, celle-ci est sans doute l’une des plus fascinantes. En Ukraine, les décorations classiques comme les boules ou les guirlandes laissent parfois place à des toiles d’araignée. Toutefois, rassurez-vous, elles ne sont pas réelles !

Une légende pleine de magie ! Cette tradition trouve ses origines dans une vieille légende ukrainienne. Selon le récit, une pauvre veuve et ses enfants n’avaient pas les moyens de décorer leur sapin pour Noël. Un soir, alors qu’ils s’endormaient, des araignées habitant dans leur maison se mirent à tisser de magnifiques toiles sur le sapin. Au réveil, la lumière du soleil transforma ces toiles en fils d’or et d’argent, illuminant l’arbre d’une beauté éclatante. Cette scène magique symbolisa un miracle de Noël et apporta chance et prospérité à la famille.

Depuis, il est courant en Ukraine de décorer le sapin avec des toiles d’araignées artificielles. Des petites araignées en or et en argent, appelées « pavuchky », sont aussi à l’honneur. Ces ornements sont considérés comme des porte-bonheur, censés apporter la prospérité et la fortune pour l’année à venir.

Ci-dessous, comment créer les araignées de Noël :

8. Le festival des lanternes géantes aux Philippines

Chaque année, la ville de San Fernando, surnommée la « capitale de Noël des Philippines », accueille le spectaculaire Festival des lanternes géantes. Le Ligligan Parul Sampernandu, qui se déroule en décembre, est un incontournable des fêtes de Noël dans le pays.

Le festival met en compétition des quartiers locaux qui rivalisent pour créer des lanternes géantes. Ces dernières atteignant parfois 6 mètres de diamètre. Ces structures impressionnantes sont illuminées par des milliers d’ampoules et synchronisées avec des jeux de lumière et de musique. Les lanternes symbolisent l’étoile de Bethléem et incarnent la foi, l’unité et la créativité des communautés.

Ce spectacle attire chaque année des milliers de visiteurs, fascinés par les prouesses techniques et l’esthétique des lanternes.

Découvrez un extrait de l’édition 2015 :

VOIR AUSSI : Top 10 effets Mandela : les faux souvenirs collectifs les plus intrigants

7. Le repas de KFC au Japon

Parmi les traditions de Noël insolites, celle du repas de KFC au Japon est sans doute l’une des plus surprenantes. Contrairement à de nombreux pays où Noël rime avec dîners familiaux traditionnels, les Japonais célèbrent cette fête d’une manière unique. Ils dégustent du poulet frit de chez Kentucky Fried Chicken.

Cette tradition trouve ses racines dans une stratégie marketing ingénieuse. Dans les années 1970, alors que Noël n’était pas une fête traditionnelle au Japon, KFC a lancé une campagne publicitaire. Cette dernière s’intitulait « Kurisumasu ni wa Kentakkii » (littéralement « Kentucky pour Noël »). Cette initiative est née d’une idée simple. Proposer aux Japonais un substitut au traditionnel repas de dinde. Ce qui était difficile à trouver dans le pays à cette époque.

Grâce à une communication astucieuse, l’idée s’est rapidement répandue, transformant ce coup marketing en une véritable tradition nationale.

Aujourd’hui, Noël au Japon est presque synonyme de KFC. Chaque année, des millions de Japonais commandent leurs repas de poulet frit bien à l’avance pour être sûr d’en avoir le jour de Noël. Les restaurants KFC connaissent une affluence exceptionnelle pendant cette période.

La vidéo suivante propose une immersion et une explication sur cette tradition insolite de Noël :

6. Les trolls de Noël en Islande

En Islande, ce ne sont pas le Père Noël ni ses rennes qui occupent le devant de la scène, mais les « Yule Lads ». Ces 13 trolls farceurs descendent des montagnes pour distribuer cadeaux ou pommes de terre pourries aux enfants, selon leur comportement. Chaque troll possède sa propre personnalité, comme « Gratte-Porte » qui frappe bruyamment la nuit ou « Lèche-Cuillère » qui vole les ustensiles de cuisine. Ils apportent une touche de mystère, de farces et de magie aux célébrations de fin d’année.

Avec le temps, ces trolls autrefois effrayants ont évolué pour devenir des figures plus bienveillantes. Désormais, ils ressemblent davantage à des versions locales du Père Noël. Cependant, les pommes de terre pourries restent une « punition » symbolique pour les petits garnements. Pendant la période de Noël, il n’est pas rare de voir des figurines de Yule Lads dans les maisons ou lors des événements communautaires. Les Yule Lads incarnent parfaitement l’esprit islandais : un mélange d’humour, de traditions anciennes et de créativité.

Vous voulez découvrir les 13 lutins ? Ci-dessous une vidéo :

VOIR AUSSI : Pourquoi la lettre « X » est-elle le symbole de l’inconnu ?

5. La nuit des radis au Mexique

Chaque 23 décembre, la ville d’Oaxaca au Mexique se transforme pour célébrer une tradition unique. La Noche de los Rábanos ou la Nuit des Radis prend alors place. Cet événement, à mi-chemin entre art et folklore, remonte à l’époque coloniale. Les cultivateurs de radis décoraient leurs produits pour attirer les acheteurs lors des marchés de Noël.

Aujourd’hui, cette coutume s’est développée en une compétition artistique. Les participants sculptent des radis géants pour créer des scènes minutieuses. Les œuvres représentent souvent des thèmes religieux, comme la Nativité, mais aussi des traditions locales et des légendes mexicaines.

Les radis, spécialement cultivés pour l’occasion, atteignent des tailles impressionnantes grâce à des techniques horticoles spécifiques. Cette fête colorée attire chaque année des milliers de visiteurs venus admirer les créations éphémères.

Curieux de cette tradition ? Voici un documentaire :

4. Le lancer de chaussures en République tchèque

En République tchèque, les femmes célibataires pratiquent une étrange coutume pour prédire leur avenir amoureux. Le jour de Noël, elles se placent dos à la porte d’entrée et jettent une chaussure par-dessus leur épaule. Si l’avant de la chaussure pointe vers la porte, elles peuvent s’attendre à un mariage dans l’année à venir. Sinon, elles devront encore patienter ! Une des traditions de Noël insolites qui allie amusement et superstition.

Cette tradition ludique, transmise de génération en génération, est empreinte de superstition et de bonne humeur. Pour beaucoup, elle est devenue un moment amusant à partager en famille ou entre amis. Ceci rappelle que Noël est aussi une période de joie et de légèreté.

3. Le Caga Tió en Catalogne

En Catalogne, Noël s’accompagne d’une tradition pour le moins originale et joyeuse. Le Caga Tió, littéralement « la bûche qui fait caca ». Cette coutume festive amuse petits et grands à chaque période des fêtes.

Le Caga Tió est une bûche de bois décorée avec un visage souriant, un petit bonnet rouge et parfois des pattes. Elle se voit recouverte d’une couverture pour « ne pas avoir froid ». Dès le début du mois de décembre, les enfants la nourrissent quotidiennement. Friandises, fruits secs ou pain, tout y passe.

Le jour de Noël, place à l’amusement ! Les enfants chantent une chanson spéciale tout en frappant la bûche avec un bâton. Ils encouragent le Caga Tió à « expulser » des cadeaux et des sucreries cachés sous la couverture. Cette tradition ludique, empreinte de magie et de folklore, incarne l’esprit convivial et chaleureux des fêtes catalanes.

En vidéo, l’origine de cette tradition :

2. La cabra de Gävle en Suède

Chaque année, la ville de Gävle, en Suède, accueille une tradition de Noël hors du commun. On parle de la construction de la cabane de Gävle, une immense chèvre en paille de plusieurs mètres de haut. Cette tradition, qui remonte à 1966, rend hommage à la chèvre de Yule, une figure importante du folklore nordique.

Mesurant souvent plus de 10 mètres de haut, la chèvre est installée sur la place centrale de la ville. Elle attire des milliers de visiteurs venus admirer son imposante structure et célébrer l’esprit festif. Cependant, la cabra de Gävle est aussi tristement célèbre pour être la cible de vandales qui tentent chaque année de la brûler. Un phénomène devenu presque un « jeu » non officiel. Malgré ces incidents, la tradition persiste, symbolisant à la fois la résilience des habitants et leur attachement au folklore suédois.

Découvrez cette tradition en vidéo :

1. Les lutins farceurs aux États-Unis et au Canada

Les Elf on the Shelf (« elfes sur l’étagère ») sont devenus une tradition amusante en Amérique du Nord. Ces petits lutins de Noël sont censés surveiller les enfants et rapporter leur comportement au Père Noël. Chaque matin de décembre, les enfants découvrent l’elfe dans des positions farfelues, souvent mises en scène par les parents.

Lancée en 2005, cette tradition moderne trouve son origine dans un livre pour enfants du même nom. Les parents rivalisent d’imagination pour inventer des scénarios originaux. Beaucoup partagent leurs créations sur des plateformes comme Instagram, Tik Tok et Pinterest, rendant la tradition virale.

En vidéo, quand les lutins farceurs arrivent en France :

Bonus : La célébration de Krampus en Autriche

En Autriche et dans certaines régions d’Allemagne, Krampus, une créature démoniaque mi-homme mi-chèvre, accompagne Saint-Nicolas. Alors que ce dernier récompense les enfants sages, Krampus punit les vilains garnements. Chaque année, des défilés de Krampus effrayants sont organisés, mêlant folklore et effroi dans une ambiance unique.

La nuit du 5 décembre, appelée Krampusnacht (nuit de Krampus), des défilés spectaculaires ont lieu dans de nombreuses villes autrichiennes. Les participants, déguisés en Krampus avec des masques terrifiants, des cornes et des chaînes, envahissent les rues.

Bien qu’intimidante, cette tradition est profondément ancrée dans le patrimoine alpin et attire de nombreux touristes.

Les traditions de Noël varient d’un pays à l’autre, offrant un mélange fascinant de croyances, de folklore et d’inventivité. Ces traditions de Noël insolites rappellent que, derrière les fêtes que nous connaissons, chaque culture possède ses propres manières de célébrer la magie de décembre.

Cette vidéo explique d’où vient les traditions de Noël :

Notez cet article