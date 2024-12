5 choses que vous n’aviez pas vues dans Desperate Housewives

Ah, Desperate Housewives. Vous pensez tout savoir après avoir dévoré les huit saisons ? Détrompez-vous. Ce classique regorge de petits détails et anecdotes qui sont passées sous le radar de la plupart des spectateurs. Voici cinq révélations qui vous feront voir Wisteria Lane d’un autre œil.

PS : je vous mets plusieurs vidéos dans l’article qui traitent aussi des choses insoupçonnées et bizarres sur la série, regardez-les !

1. Les enfants, des fantômes intermittents

Avez-vous remarqué que les enfants de certains personnages disparaissent inexplicablement ? Lynette Scavo, par exemple, est censée jongler avec cinq gosses, mais ils sont parfois réduits à des figurants ou carrément absents.

Quand ça arrange le scénario, pouf, magie ! Et que dire de la petite Penny, quasiment invisible pendant les drames familiaux les plus intenses. En soi, il n’y a même pas beaucoup d’enfants dans cette ville, bizarre ?

2. Le jardinage est secondaire sur Wisteria Lane

Pour une série censée se dérouler dans un quartier chic et verdoyant, on voit étonnamment peu d’habitants jardiner. Les haies sont toujours impeccables, mais qui fait le boulot ? Ce n’est pas que John quand même ? Probablement un jardinier fantôme. Ironiquement, Bree Van de Kamp, la perfection incarnée, semble passer plus de temps à astiquer ses cocottes qu’à désherber.

3. Les faux raccords sont légion

Même les productions les plus léchées ne sont pas à l’abri des erreurs. Dans un épisode de la saison 3, la robe de Susan Mayer change mystérieusement de couleur entre deux plans. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Les fans les plus attentifs ont recensé plus de 300 faux raccords sur la série.

4. Un rôle écrit pour Nicollette Sheridan… mais pas celui que vous croyez

Edie Britt, la sulfureuse voisine, devait être un personnage secondaire. Mais l’interprétation piquante de Nicollette Sheridan a tellement séduit les producteurs qu’ils ont réécrit le rôle pour en faire une pièce maîtresse des intrigues de Wisteria Lane. Fun fact : Sheridan avait initialement auditionné pour jouer Bree !

5. Desperate Housewives : une inspiration bien réelle

Marc Cherry, le créateur, s’est inspiré de sa propre mère pour créer le personnage de Bree Van de Kamp. Cherry a raconté que sa mère avait l’art de gérer les crises avec un calme glacial tout en servant un soufflé parfait. Pas étonnant que Bree soit devenue une icône des ménagères ultra-perfectionnistes.

