Astuces de rédaction : imaginer un personnage de roman

Vous êtes décidés à écrire votre premier roman, vous savez même peut-être chez quel éditeur vous voulez publier, mais vous ne savez pas comment créer un personnage ? Imaginer, conceptualiser et matérialiser une personnalité et un personnage utile pour son histoire ou son roman peut se révérer complexe. Mais, ce n’est pas infaisable, surtout avec les bonnes astuces de rédaction. Voici donc nos conseils pour créer un personnage et imaginer un character design.

Créer son personnage avant l’histoire de votre roman

C’est sûrement étrange dit comme ça, mais votre personnage central (ou non) doit exister avant que votre histoire n’existe. On dit souvent qu’une histoire s’articule autour des personnages. En effet, ce sont eux qui vont faire accrocher votre lecteur, ce sont eux que suivent le lecteur.

Oui, dans un livre, une série, un manga, un film et même dans un jeu vidéo, on regarde toujours les personnages et leurs histoires personnelles, ainsi que leurs interactions avec votre univers, avec les situations que vous avez créées.

Selon moi, c’est donc nécessaire : Vous devez imaginer votre personnage avant de créer des situations qui le concernent.

C’est comme dans la vie réelle, vous existez avant que vous n’entrepreniez des actes, vous existez avant qu’une situation ne vous arrive. Ici, c’est pareil. Le personnage doit être vu comme une personne réelle, imaginaire certes.

Commencez par l’imaginer dans votre tête, créez-lui une personnalité reconnaissable, des tics de langage, un physique qui colle avec sa personnalité, avec un prénom qui va avec son type de personne. Vous pouvez noter quelques idées sur votre téléphone ou votre ordinateur pour garder à l’idée tous les éléments qui constituent ce personnage de roman.

VOIR AUSSI : Pourquoi la lecture sur papier est-il mieux que sur une liseuse ?

Imaginer le passé, le présent et le futur du personnage même si cela n’est pas explicitement écrit dans le roman

De ce fait, il est également important, pour lui donner de la consistance, du réalisme et pour qu’il soit cohérent avec le reste de votre univers, de lui donner un passé. Même si ce passé n’est pas écrit, il doit toujours figurer dans vos notes, dans votre esprit, c’est ainsi que votre personnage aura une personnalité.

Grâce à ce passif, comme une vraie personne, le personnage sera cohérent et aura des actes, pensées, façons d’être logiques, qui ne sortent pas de n’importe où. Il ne sera d’ailleurs pas plat et sans âme. Créez-lui une âme !

Ce que je fais souvent : je crée une note qui explicite son passif et en quoi cela aura des répercussions sur son présent, sur sa personnalité actuelle. Pour y voir clair, vous pouvez même vous faire une ligne chronologique avec les événements clés dans la personnalité et l’évolution mentale de votre personnage.

VOIR AUSSI : Sortie littéraire : Top 10 des livres découvertes du mois

Designer son personnage de roman

Pour imaginer au mieux un personnage, vous pouvez aussi le designer pour avoir en tête son physique mais aussi la façon dont il est perçu dans votre environnement et chez les lecteurs. Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez également trouver des logiciels de création visuelle ou des idées de character design sur le net.

Surtout, designez le personnage en portrait de la tête aux pieds avec une expression de visage qui le caractérise. En suite, designez-le en action.

Dans une note, je recommande également d’écrire les points physiques phares du personnage sous forme de listing. Vous pouvez faire la même chose pour sa personnalité soit dit en passant.

Autres conseils utiles pour créer un personnage

Lui créer un langage, une façon de parler, une posture , des tics de langage, en fonction de son passé et donc de son présent, de sa personnalité.

, des tics de langage, en fonction de son passé et donc de son présent, de sa personnalité. Bien identifier son utilité dans l’histoire : Qu’apporte-t-il à l’histoire ? Est-il secondaire ? Est-ce que l’histoire serait différente sans lui ? Quel est son rôle, incarne-t-il un souci sociétal ? Peut-être est-il celui qui donne une quête à un autre personnage ?

Qu’apporte-t-il à l’histoire ? Est-il secondaire ? Est-ce que l’histoire serait différente sans lui ? Quel est son rôle, incarne-t-il un souci sociétal ? Peut-être est-il celui qui donne une quête à un autre personnage ? Identifier son utilité pour le lecteur : Ainsi, définissez ce que doit penser le lecteur du personnage. N’oubliez jamais que les lecteurs aiment les histoires où ils peuvent s’identifier ou se rapprocher d’une expérience vécue. De ce fait, qu’est censé provoquer ce personnage chez le lecteur ?

Ainsi, définissez ce que doit penser le lecteur du personnage. N’oubliez jamais que les lecteurs aiment les histoires où ils peuvent s’identifier ou se rapprocher d’une expérience vécue. De ce fait, qu’est censé provoquer ce personnage chez le lecteur ? S’inspirer de personnages déjà existants, sans plagier : évidemment, pour construire un personnage, il vaut mieux s’attarder sur des personnages qui existent dans d’autres livres, séries, films, etc. Penchez-vous sur plusieurs personnages de fictions pour comprendre comment en créer un à votre tour. Pour cela, le mieux est de voir les œuvres mais aussi de consulter les wikis sur l’œuvre, les fandoms. Pour tous personnages, essayez de créer un dossier avec des notes, listes, traits de caractère, designs, idées.

Notez cet article