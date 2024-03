Désormais, vous savez pourquoi on regarde dans les yeux lorsqu’on trinque. Mais savez-vous pourquoi les juifs ne mangent pas de fruits de mer ? En effet, vous n’avez jamais remarqué que les personnes de confession juive ne prenaient jamais de crevettes ou encore de coquillages au restaurant ? Voici d’où vient cette pratique.

Des interdictions alimentaires dans les religions

Les juifs pratiquants ne consomment jamais de fruits de mer. Et cela vient tout simplement de la religion. Et dans de nombreuses confessions, il y a effectivement des produits alimentaires interdits. Par exemple, en parlant de religions, voici quelques nourritures interdites :

Dans la tradition musulmane, il est par exemple interdit de manger du porc, il est interdit de boire de l’alcool. Et il y a évidemment aussi le Ramadan, période durant laquelle le pratiquant fait un jeûne en journée. Il ne doit pas manger, ni boire, mais aussi il ne doit pas fumer, avant le coucher du soleil.

Du côté de la tradition chrétienne, il y a aussi plusieurs interdictions. Pour les catholiques, par exemple, il est interdit de manger de la viande le vendredi durant la période du carême, soit 40 jours avant Pâques. Les plaisirs sont également restreints durant cette même période, comme les sucreries par exemple.

Les orthodoxes ont aussi des interdictions sur cette même période, mais beaucoup plus, comme un régime végétal sur toute la période du carême, un seul repas par jour, pas d’huile et encore moins de vin…

Ce ne sont que des exemples car il y a d’autres interdictions pour toutes ces religions. Et il en existe aussi dans les religions polythéistes. Évidemment, il y a des différences entre chaque pratiquant.

Les pratiquants de chaque religion peuvent respecter toutes les interdictions, certains n’en respectent que quelques-unes. Parfois, les interdictions varient même en fonction des croyants, même si elles demeurent inscrites dans les textes. Certains les mettent un peu à leur sauce.

Pourquoi les personnes juives ne consomment pas de fruits de mer ?

Et du côté des personnes de confession juive alors ? Là aussi, il y a plusieurs interdictions alimentaires liées à la religion. Voici quelques exemples :

Pas de lapin.

Ne pas consommer de cheval.

Manger uniquement des volailles de la basse-cour.

Pas de viande et de produits laitiers dans un même repas.

Éviter les poissons sans écailles et sans arêtes.

Et finalement, les juifs ne mangent pas non plus de fruits de mer, c’est effectivement une interdiction religieuse. Selon la Torah, les humains ne devraient pas manger des êtres marins dépourvus d’écailles et de nageoires.

Ce n’est pas casher dans le sens où les fruits de mer ne sont donc pas considérés comme comestibles dans le judaïsme. Ainsi, pas de bulot, de moules, d’huitres, de crevettes, de langoustines ou encore de homard.

