Verres en main, regards bien fixés dans ceux de nos convives et tout le monde dit haut et fort : Santé ! C’est ainsi que nous portons un toast pour célébrer les moments importants de la vie : anniversaire, mariage, fêtes de fin d’année. Mais, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi se regarder dans les yeux en trinquant ? Soyons francs, seuls quelques-uns connaissent véritablement toutes les subtilités de cette tradition de trinquer, beaucoup l’accomplissent sans trop y réfléchir. Voyons en quoi le fait d’entrechoquer les verres lors des évènements festifs consiste.

D’où vient cette tradition consistant à trinquer les verres, les yeux dans les yeux ?

C’est au Moyen-Age qu’est née cette coutume d’établir un contact visuel avec son compagnon tout en trinquant. À cette époque, la rivalité était extrêmement féroce. Les empoisonnements étaient monnaie courante entre les familles nobles pour se débarrasser de leurs ennemis gênants. Pour le faire de manière discrète, il n’y a rien de mieux que d’organiser un quelconque moment de convivialité.

La méfiance était de rigueur dans les tavernes et les banquets de la haute société, car personne n’était à l’abri d’un meurtre. Et pour déjouer ces éventuelles tentatives d’éliminations, il devient courant d’entrechoquer les chopes avec forces. Selon la croyance, cela ferait déborder quelques gouttes de poison d’un breuvage à l’autre.

Seul le fait de trinquer les verres en se regardant dans les yeux permet d’identifier l’empoisonneur. En effet, celui-ci détournerait son regard pour s’assurer qu’aucune larme de poison ne se verse dans son verre, trahissant ainsi son objectif initial.

Pourquoi doit-on trinquer les verres en se regardant dans les yeux, aujourd’hui ?

« Allez, dans les yeux ! ». Cette expression, on l’a tous déjà entendue lors des moments festifs, que ce soit une fête d’anniversaire, un mariage ou lors du repas de Noël. Au fait, c’est une tradition ancienne qui continue d’être symboliquement respectée jusqu’à nos jours.

Se regarder dans les yeux en trinquant était à l’origine un moyen de tester les intentions de ses partenaires de beuverie. Cette coutume a évolué au fil du temps. Chez certaines familles, ce moyen pratique de détecter l’empoisonneur devient une tradition qui s’est transmise de génération en génération.

Aujourd’hui, se plonger dans le regard de celui à qui l’on porte un toast est avant tout un signe de confiance et de respect. Ce geste tend également à forger une connexion plus profonde avec la personne à qui on lève notre verre. En trinquant ensemble, les liens sociaux se renforcent ; de même pour l’esprit communautaire.

Et pourquoi n’est-il pas bon de trinquer en croisant les verres ?

Outre le fait de se regarder droit dans les yeux en trinquant, une autre coutume consiste à ne pas croiser les verres. Cette superstition serait d’origine religieuse, datant du Moyen Âge. À cette époque, former accidentellement une croix avec les chopes était vue comme un manque de respect. En conséquence, cela risquait d’attirer le malheur et la malchance.

Les buveurs craignaient alors d’être frappés par la colère divine s’ils commettaient de tels gestes. Ils prenaient bien garde à ne pas entrecroiser leurs verres, leurs gobelets, leurs chopes en trinquant lors d’une beuverie. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on.

Aujourd’hui, les gens sont moins superstitieux et n’y voient qu’un héritage folklorique dans cette coutume. Certaines personnes et familles même la perpétuent encore par respect de la religion ou… par prudence. Elles continuent à penser que c’est la meilleure façon de provoquer la chance ! Quoi qu’il en soit, chacun a ses propres croyances.

Pourquoi au moment de trinquer, dit-on « santé » ?

Lorsque l’on porte un toast, on a tendance à dire haut et fort « Santé ! ». Cette expression trouverait son origine à l’époque des rois et reines, où le vin était considéré comme un remède miracle. Cette boisson aurait des effets fortifiants et salvateurs ; elle conduisait ceux qui la buvaient vers une vie saine et durable.

Dans ces temps anciens, on croyait fortement que le vin pouvait conjurer la mort. C’est la raison pour laquelle elle était autorisée à toutes les personnes, sans distinction d’âge. Le fait de trinquer avec du vin exprime clairement son désir de préserver la vie et le bien-être de leurs compagnons.

Au fil du temps, la phrase traditionnelle « À votre santé : » a évolué et s’est contractée en plus simple « Santé ! » ou « Cheers! » en anglais. Peu importe l’expression que l’on utilise, la signification et le souhait restent les mêmes. On lève nos verres à la vie, à la joie et à l’amitié.

