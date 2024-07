Quelle est la différence entre catholique et protestant ?

La différence entre un catholique et un protestant est souvent floue pour beaucoup de gens, notamment des athées (ceux qui ne croient pas en un dieu). Voici justement comment différencier les deux religions.

Différence entre catholique et protestant : les origines de la division

Les différences entre le catholicisme et le protestantisme remontent à la réforme du XVIe siècle, un mouvement qui a radicalement changé le paysage religieux en l’Europe. Protestant et catholique font partie d’une même vaste religion : le christianisme, soit être chrétien.

Mais, les chrétiens sont divisés en plusieurs branches distinctes, dont les catholiques et les protestants. Les divergences entre ces deux branches du christianisme touchent plusieurs aspects de la foi, de la pratique religieuse et de l’autorité ecclésiale (de l’Église).

Cette fameuse réforme qui a divisé la religion en ces deux branches est une réforme protestante qui a été initiée par Martin Luther en 1517, lorsqu’il a affiché ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittenberg.

Luther contestait plusieurs pratiques et doctrines de l’Église catholique, notamment la vente des indulgences et l’autorité du pape. Ce mouvement a conduit à la création de nouvelles églises chrétiennes, appelées protestantes, qui rejetaient l’autorité du pape et d’autres traditions catholiques.

Quelles différences principales entre les deux branches chrétiennes ?

Une des principales différences entre catholiques et protestants concerne la question de l’autorité. Les catholiques croient en l’autorité de la tradition de l’Église, incarnée par le pape et les autres personnes d’autorité.

Pour eux, l’Église catholique a le pouvoir d’interpréter les écritures sacrées et d’édicter des doctrines. Les protestants, en revanche, prônent le principe de « sola scriptura » (l’Écriture seule). Ils estiment que la Bible est l’unique source d’autorité divine et que chaque croyant a le droit et la responsabilité de l’interpréter.

La Bible, un écrit central dans les deux branches

La Bible est centrale pour les deux traditions, mais son rôle et son interprétation diffèrent. Les catholiques utilisent une version de la Bible qui inclut les livres deutérocanoniques, absents de la Bible protestante. Ces derniers sont présents dans l’Ancien Testament.

Les protestants insistent sur la lecture personnelle et l’étude de la Bible, alors que les catholiques mettent aussi l’accent sur la tradition et l’enseignement de l’Église pour guider l’interprétation des écritures.

Pour les protestants, la relation entre Dieu et les croyants est directe et il n’y aurait pas toujours besoin d’une personne pour porter sa voie, comme un prêtre.

La foi et les sacrements sont aussi différents

Pour les catholiques, la foi en Jésus-Christ et la participation aux sacrements sont essentiels pour le salut. L’Église catholique reconnaît sept sacrements : le baptême, la confirmation, l’eucharistie, la pénitence, l’onction des malades, l’ordre et le mariage.

Les protestants, en revanche, reconnaissent généralement deux sacrements institués par Jésus : le baptême et la Sainte-Cène (ou communion). Ils croient que la foi seule (sola fide) est suffisante pour le salut, sans nécessiter les œuvres ou les sacrements comme médiation obligatoire.

Des pratiques liturgiques très différentes entre catholique et protestant

Les pratiques liturgiques varient également entre catholiques et protestants. Le culte catholique est souvent très ritualisé et centré sur la messe, qui commémore le sacrifice de Jésus. Les églises catholiques sont ornées d’images, de statues de saints et de la Vierge Marie.

Ce qui est moins courant dans les églises protestantes. Ces dernières mettent l’accent sur la prédication et le chant communautaire. Les églises protestantes sont généralement plus dépouillées, reflet de leur rejet des éléments qu’ils considèrent comme superflus ou idolâtres.

La richesse transparaît souvent des églises catholiques, on demande notamment des dons aux croyants et il y a beaucoup d’éléments en or, en argent, etc. C’est moins le cas dans l’Église protestante, qui est réputée pour être plus modeste.

Croyance en Marie et ses Saints, une différence fondamentale

Les catholiques vénèrent Marie, la mère de Jésus, et les saints, leur demandant d’intercéder auprès de Dieu. Ils croient en la communion des Saints, une communauté spirituelle qui inclut les fidèles vivants et défunts.

Les protestants respectent Marie comme la mère de Jésus, mais ils ne lui accordent pas le même statut de médiatrice. Ils rejettent aussi la prière aux Saints, arguant que Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et l’humanité.

