Plus de 80 ans après après son décès (1941), Virginia Woolf va avoir droit à la parution d’un autre de ses ouvrages, un « livre oublié » selon les médias. Ce dernier paraitra le 7 octobre prochain, on vous explique tout.

Qui est la célèbre autrice Virginia Woolf ?

Virginia Woolf, c’est l’une des figures les plus marquantes de la littérature moderniste anglaise. Née en 1882 à Londres, elle a grandi au cœur d’un milieu intellectuel foisonnant, avant de devenir une voix singulière, à la fois fragile et d’une intensité rare.

Sa vie, marquée par des épisodes de dépression et un suicide en 1941, n’a jamais été dissociée de son œuvre : écrire était pour elle à la fois un ancrage et une brûlure.

Elle s’impose par une manière nouvelle de raconter le monde, en privilégiant les flux de conscience plutôt que les intrigues linéaires. Des romans comme Mrs Dalloway ou Orlando montrent cette volonté d’aller au-delà du simple récit, pour capter le passage du temps, l’intériorité, les vibrations de la pensée.

Mais c’est avec Les Vagues qu’elle pousse l’expérience à son extrême. Ce texte est à la fois un roman, un poème et une méditation. Six voix s’y entremêlent, six personnages qui grandissent, vieillissent, se répondent dans une sorte de partition musicale.

Le temps devient océan, les identités se dissolvent comme des éclats de lumière dans l’eau. Lire Les Vagues, c’est accepter de perdre ses repères narratifs pour entrer dans une matière mouvante, comme si Woolf avait tenté de transcrire directement le rythme de la vie elle-même.

Au-delà de la fiction, Virginia Woolf s’est également affirmée comme essayiste. Dans Une chambre à soi, elle interroge la place des femmes dans la création littéraire, affirmant la nécessité d’une indépendance matérielle et intellectuelle pour écrire. Cette réflexion est devenue un texte fondateur du féminisme moderne.

Un livre écrit par l’écrivaine va sortir plus de 80 ans après son décès

Mais, plus de 80 ans après sa disparition, un « livre oublié », comme le disent Le Times et Le Telegraph, va être publié le 7 octobre 2025 et est déjà en précommande sur Amazon. Le livre s’appellerait « The Life of Violet » et il ne s’agirait pas d’un brouillon ou bien d’une esquisse, mais bien d’un typescript soigné, pratiquement déjà en bonne forme pour publication.

Comme beaucoup d’auteurs, comme c’est le cas d’Amélie Nothomb, beaucoup d’écrivains écrivent des ouvrages complets mais ne les publient jamais. Ce serait donc le cas avec cet ouvrage.

Apparemment, elle aurait rédigé ce livre quand elle avait environ 25 ans. Par contre, ce ne serait pas un roman, mais un recueil de trois histoires comiques. Le personnage principal rythme le tout, il s’agit d’une géante nommée Violet. Il pourrait s’agir d’un hommage à Violet Mary Dickinson, mentor de Virginia Woolf.

De quoi parlera cet ouvrage ?

Le récit prend donc la forme d’une fausse biographie, écrite avec humour, autour d’un personnage hors norme : Violet, une géante dotée de pouvoirs prodigieux. Trois histoires s’enchaînent, comme autant de contes détournés.

Violet y construit une « maison à soi » magique, un clin d’œil avant l’heure à Une chambre à soi, et affronte un monstre marin couvert d’écailles d’argent, et défie les gouvernantes, la gravité et tout ce qui prétend la maintenir au sol.

Ce n’est pas seulement une fantaisie : derrière le rire, Woolf s’attaque déjà aux conventions. Le mariage, présenté à l’époque comme unique horizon des femmes, est tourné en dérision.

Les contraintes de la respectabilité victorienne volent en éclats. L’héroïne refuse de choisir entre vertu et ambition, entre devoir et liberté. Au lieu de cela, elle invente une autre voie, faite d’amitié féminine, de solidarité et de jubilation.

