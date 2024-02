Illusion d’optique : Trouverez-vous la solution à cette énigme ?

L’autre jour, vous aviez beaucoup aimé cette image à double sens qui en disait davantage sur votre personnalité. Nous sommes donc de retour avec une autre illusion d’optique très intéressante d’un point de vue scientifique. Regardez.

Combien de blocs voyez-vous dans cette illusion d’optique ?

Les illusions d’optique sont incroyables parfois. Le cerveau peut voir une chose ou autre chose, cela dépend simplement de la personne. On ne voit pas tous la même chose en premier en fonction de nos expériences passées ou en fonction de l’angle dans lequel on se place.

Et c’est ce qu’il se passe avec l’illusion d’optique ci-dessous. Dans cette image, nous voyons plusieurs blocs rectangulaires. Certaines personnes en voient trois et d’autres en voient quatre. Mais, quelle est la bonne réponse ? Choisissez maintenant et on en dit davantage en suivant, ne trichez pas !

VOIR AUSSI : Êtes-vous optimiste ou pessimiste ? Cette illusion d’optique vous le révèle !

La solution à cette énigme

Alors, quelle est votre réponse pour ce petit casse-tête ? La solution n’est pas simple en réalité puisqu’il n’y a pas qu’une seule bonne réponse. Il y a effectivement à la fois trois blocs et quatre blocs, du moins c’est ce qu’il est possible de voir.

Vous en voyez 3 si vous vous tenez davantage sur la gauche et 4 si vous vous tenez davantage sur la droite. Mais, dans tous les cas, la façon dont vous vous placez et l’angle de vue que vous adoptez fait que votre perception sera différente.

On voit trois ou quatre barres à cause des lignes droites, mais aussi de l’absence de différence entre la couleur des blocs et la couleur du fond, ici le blanc.

En réalité, si on regarde bien le dessin, les lignes ne forment pas vraiment quatre blocs fermés avec ses lignes noires, mais deux blocs entiers (1 et 4) et des « faux blocs ». En soi, il n’y a donc réellement que deux vrais blocs dans cette image.

Ici, pas spécialement d’interprétation psychologique si vous voyez trois barres ou quatre barres. Néanmoins, il semble que les personnes qui arrivent à voir les quatre barres en tout premier, avant de voir les trois blocs auraient une intelligence supérieure à ceux qui ont vu l’inverse. Et ce serait aussi le cas pour les gens qui ont vu les deux visions en un lapse de temps très court, en une seconde.

Voilà. Vous avez aimé ce petit test ? Si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez toujours tenter cette autre illusion d’optique : trouverez-vous le visage caché en 3 secondes ?

Notez cet article