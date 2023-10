En psychologie, les praticiens de santé utilisent très souvent l’illusion d’optique, comme le test des tâches, pour mieux cerner la personnalité de leurs patients. Et c’est logique. Le cerveau est très fort, il utilise vos expériences passées pour décrypter quelque chose qui lui est inconnu ou illogique. Il veut donner du sens au plus vite et donc puise dans votre inconscient pour trouver des réponses. C’est pourquoi, lorsque vous regardez une illusion d’optique, vous voyez un élément en tout premier, puis tous les autres. Et ce premier élément peut en dire long sur votre personnalité.

C’est le cas avec cette illusion d’optique que vous pouvez voir ci-dessus. Allez, regardez l’image, ne trichez pas, qu’avez-vous en premier, dans la première milliseconde ?

Vous avez vu le cavalier en premier

La plupart des gens auront vu le cavalier en premier, puis le cheval, puis la personne assise. Si tel est votre cas, cela veut dire que vous êtes une personne loyale et franche. Parfois peut-être même trop franche.

En fait, vous n’aimez pas les mensonges, c’est votre hantise. Vous préférez donc dire la vérité, quitte à ce qu’elle blesse. Courageuse et très portée sur la famille, vos proches sont tout pour vous et vous pourriez tout faire pour eux.

Votre loyauté et votre solidarité est sans faille et c’est clairement votre force. Seulement, il s’agit parfois d’un maillon faible puisque vous êtes une personne « trop bonne, trop c*nne », comme on dit. C’est-à-dire que vous êtes aussi très généreux et que vous arrivez rarement à refuser des choses aux autres, surtout à ceux que vous aimez de tout votre cœur.

NB : si vous avez vu le cheval exactement au même moment que le cavalier, comme un tout, alors les deux descriptions sont à lire, vous correspondez aux deux !

Vous avez vu le cheval en premier

Beaucoup auront vu le cheval en tout premier, juste avant de remarquer le cavalier ou la personne assise devant. Et si c’est votre cas et que vous avez vu le cheval en premier, cela signifie que vous êtes une personne avec un esprit libre.

Vous n’aimez pas les routines trop cadrées et ennuyeuses, qu’on vous dise quoi faire, qu’on vous commande, vous aimez être libre comme l’air et sans contraintes. Pour vous, le pire, c’est qu’on vous prenne de haut, qu’on vous impose des choses, surtout quand vous ne comprenez pas.

D’ailleurs, vous détestez ce que vous ne comprenez pas. Curieux de nature, vous voulez toujours trouver les réponses à vos questions et ne pas les trouver peut clairement vous énerver.

NB : si vous avez vu le cheval exactement au même moment que le cavalier, comme un tout, alors les deux descriptions sont à lire, vous correspondez aux deux !

Vous avez vu la personne assise

Si vous avez vu la personne assise au premier plan, avant de remarquer le cavalier et son cheval, alors sachez que vous êtes une personne unique en son genre.

Avec une âme de créatif, une âme d’artiste, vous êtes une personne sensible, un peu mystérieuse aussi, qui n’accorde pas beaucoup sa confiance aux autres à cause de multiples mauvaises expériences où vous avez été déçu ou blessé par une personne de confiance. On peut même dire que vous êtes une personne hypersensible à son environnement.

Vous ressentez les choses de manière très forte, vous avez des idées plein la tête, le cerveau en ébullition, vous vous posez des questions et votre curiosité prend souvent le dessus. Observateur, mais aussi stratège, vous avez la force en vous de faire de grandes choses. Mais, vous ne croyez pas suffisamment en vous pour l’instant.

Vous avez vu le visage d’homme

Alors, sachez que si vous avez vu le visage d’homme en tout premier, avant même de refaire le focus et de voir clairement le cavalier, le cheval et la personne assise, vous avez une personnalité rare.

En fait, généralement, si vous avez vu le visage en premier, vous avez vu toute l’image dans son ensemble : le visage, le cavalier, le cheval, la personne assise, en même temps. Dans ce cas, cela veut dire que vous êtes une personne profondément intelligente et bienveillante.

Vous avez un esprit logique implacable, une manière d’observer le monde sans jugement, mais aussi de manière très rapide. Vous êtes certainement du genre à trouver des solutions très vite, avant même d’y réfléchir sérieusement. Curieuse, astucieuse et très analytique, vous avez tous les atouts pour réaliser tous vos rêves.

Alors, qu’avez-vous vu en tout premier ?