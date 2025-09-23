Arriverez-vous à résoudre cette énigme ? Très peu le peuvent !

Certaines personnes ont un esprit plus logique que les autres. Alors, quand on leur présente une énigme, ces personnes arrivent parfois à la résoudre très rapidement. En faites-vous partie ?

Arriverez-vous à résoudre ce casse-tête ?

Cette énigme nous vient de cet article, qui a utilisé l’intelligence artificielle pour la confectionner. Ce casse-tête a été généré par l’IA Gemini. Mais, dès que l’article a été publié, de nombreuses personnes ont essayé de résoudre cette énigme, en vain.

Cette devinette créée avec Google Gemini risque d’ailleurs de vous donner du fil à retordre, et, la plupart des gens ne trouvent pas la réponse correcte.

Nous vous proposons donc d’essayer et, si possible, de deviner la solution en 5 minutes maximum. Si vous aimez le challenge, chronométrez-vous avec votre téléphone et dites-nous votre résultat en commentaires !

Voici donc l’énoncé en français : « J’ai des villes, mais pas de maisons. J’ai des montagnes, mais pas d’arbres. J’ai de l’eau, mais pas de poissons. Que suis-je ? »

Alors ? Pour la réponse, rendez-vous plus bas, juste après l’image !

Solution à cette énigme

Alors, vous avez trouvé la réponse à cette petite énigme ? Sans plus attendre, laissez-nous vous donner la réponse.

Rappel de l’énoncé : « J’ai des villes, mais pas de maisons. J’ai des montagnes, mais pas d’arbres. J’ai de l’eau, mais pas de poissons. Que suis-je ? »

Et, la réponse est : une carte. Eh oui, une carte routière par exemple montre bien les noms des villes, mais aussi les montagnes et les fleuves, mais elle ne montre pas les maisons, ni les arbres et elle ne présente pas d’eau.

Alors, vous aviez trouvé ?

