Avez-vous de bons yeux ? Si c’est le cas, vous arriverez peut-être à trouver en quelques secondes seulement l’ours polaire caché dans cette image. Tout le monde voit le paysage enneigé et les arbres, mais voyez-vous l’ours ? Faites le test visuel !

Un très bon test visuel pour tester votre observation

Ce genre de test visuel est très intéressant car il permet à la fois de tester vos yeux, mais aussi votre sens de l’observation. Vu dans The Sun, cette image est assez difficile, mais les plus observateurs pourront certainement trouver l’ours polaire en quelques secondes.

Généralement, il faut 40 secondes pour le trouver. Les plus observateurs et ceux qui ont la meilleure vue pourront cependant le voir encore plus vite, en moins de 20 secondes !

Si vous êtes joueur, vous pouvez vous amuser à vous chronométrer. Dites-nous en commentaires votre résultat ! Allez, jouons. Regardez l’image ci-dessous et tentez de trouver rapidement l’ours polaire caché :

Réponse : où se trouvait l’ours polaire dans cette image ?

Après le test où vous deviez trouver un poisson caché dans une image, c’est donc au tour de l’ours polaire. Avez-vous trouvé l’ours dans ce test visuel ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Sans plus attendre, voici donc la réponse à cette petite énigme visuelle. L’ours polaire se trouvait en réalité tout à gauche de l’image à côté du rocher. Il est peu visible en raison du blizzard.

Voici la réponse en image :

Alors, vous aviez trouvé la bonne réponse ? Et si vous aimez ce genre de petit test d’observation, pourquoi pas essayer de jouer à ce jeu des différences ?

