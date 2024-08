Seuls les plus intelligents peuvent résoudre l’énigme du pont

Certaines personnes sont plus intelligentes que d’autres, bien que l’intelligence soit une notion très subjective. En réalité, il existe plein d’intelligences différentes comme l’intelligence sociale ou l’intelligence mathématique, etc. Tout le monde peut être perçu comme intelligent, en fonction de ses aptitudes. Attardons-nous cependant sur l’intelligence logique. L’humain fait partie des animaux les plus futés, certains sont même surdoués avec plus de 130 de QI (quotient intellectuel). Faites-vous partie des plus logiques des humains ? Faisons le test avec l’énigme du pont.

L’énigme du pont : trouvez la bonne solution !

Ce casse-tête a été relayé par le Daily Mail. De nombreuses personnes ont tenté de le résoudre, sans succès. Apparemment, seules les personnes les plus intelligentes peuvent résoudre cette énigme le plus rapidement possible.

Nous vous conseillons donc de vous chronométrer avec votre téléphone et de mettre votre temps en commentaire. Ce n’est évidemment pas obligatoire, l’important est d’essayer de trouver la solution ! Les plus futés peuvent résoudre cette énigme en moins de 30 secondes. Mais, certains ne pourront même pas trouver la réponse, également.

Ce test s’appelle le « Rickety Bridge ». Voici l’énoncé : 4 personnes tentent de traverser un pont étroit et délabré en pleine nuit. Mais, ils n’ont qu’une seule lampe de poche sur eux. Le pont ne peut supporter que 2 personnes à la fois, sinon il s’écroule. Il est trop dangereux de le traverser sans lumière.

En plus de cela, chaque personne a un rythme de traversée différent. La première personne mettra 1 minute pour traverser, la seconde mettra 2 minutes, la troisième mettra 5 minutes et la quatrième personne mettra 10 minutes pour traverser. Par exemple, si la première et la dernière personne traversent ensemble, cela prendra 10 minutes.

Vous devez alors répondre à la question suivante, écrite par « Geeks for Geeks » : Quel est le temps le plus court nécessaire pour qu’ils traversent tous les quatre le pont ?

Indice : Ils ne pouvaient pas contourner le pont ni faire briller la lampe de poche à l’autre extrémité du pont. Alors, comment faire traverser tout le monde, avec de la lumière et le plus rapidement possible ?

Réponse : voici le temps minimum que vous deviez trouver

Voici comment résoudre ce casse-tête : La personne qui met 1 minute et celle qui met 2 minutes traversent ensemble en premier avec la lampe. Ils traversent donc en 2 minutes.

Ensuite, la première personne revient avec la torche vers les autres, ce qui met encore 1 minute de trajet. Il donne la lampe aux personnes qui mettent 5 et 10 minutes, elles traversent ensemble avec la lampe. Cela met donc 10 minutes.

Par la suite, la personne qui met 2 minutes ramène la lampe à la personne qui met 1 minute, cela rajoute 2 minutes de temps.

Ensuite, la personne qui met 1 minute et celle qui met 2 minutes traversent à nouveau semble avec la torche, ce qui met donc 2 minutes pour traverser.

Résultat des temps de trajets : 2 + 1 + 10 + 2 + 2 = 17 minutes. La bonne réponse était donc 17 minutes.

Et voilà ! Vous aviez trouvé la bonne réponse ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et si vous aimez bien ce genre de test mathématique, nous en avons un autre pour vous.

