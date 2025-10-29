Arriverez-vous à trouver les 4 différences entre ces images d’Halloween ?

À l’occasion d’Halloween, nous vous proposons un petit jeu difficulté facile pour vous ou pour vos enfants. L’idée ? Trouver les 4 différences entre deux images similaires. Y arriverez-vous ?

Trouvez les 4 erreurs entre ces deux images

C’est le genre de petit jeu qui permet de travailler son sens de l’observation. Cette fois-ci, nous vous proposons de regarder deux images très similaires et d’y trouver quatre différences.

Le thème est centré sur Halloween et ce petit test nous vient de ce site. La difficulté est plutôt facile et donc le test est bien plus ludique pour les enfants. Mais, si vous êtes adulte, vous pouvez aussi tester votre observation !

Si vous en avez la possibilité, c’est encore mieux de se chronométrer avant de chercher les 4 différences. La plupart des gens arrivent à trouver les bonnes réponses en moins de 15 secondes pour les adultes et en moins de 30 secondes pour les enfants. Jouez en famille ! Regardez ces deux images et trouvez 4 différences :

Réponse au test des 4 différences d’Halloween

Alors ? Vous avez réussi à trouver les différences ? Sans plus attendre, voici la bonne réponse : la citrouille tout en bas à gauche n’est pas la même sur les deux images.

L’une des images montre une lune en haut de l’image tandis que l’autre montre une chauve-souris. Puis, sur l’image où il y a la lune, il y a aussi un fantôme à la fenêtre de la maison, il n’y est pas sur l’autre image.

Alors, vous avez trouvé en moins de 15 secondes ? Dites-le-nous dans les commentaires !

