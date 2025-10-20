Arriverez-vous à résoudre cette équation ? Seuls les plus intelligents y arrivent

Certaines personnes sont plus douées que d’autres en mathématiques. Mais, arriverez-vous à résoudre cette équation de maths en un temps record ?

Résolvez cette équation mathématique en moins de 5 minutes !

L’intelligence mathématique ou l’intelligence logique est la forme d’intelligence prédominante lorsque l’on fait un test de QI. Mais, il en existe plein d’autres moins connues, comme l’intelligence sociale par exemple.

Mais, si vous voulez tester vos capacités de calcul mental, nous vous proposons un petit test. L’idée est de résoudre l’équation que nous allons vous donner, sans calculatrice et, si possible, en moins de 5 minutes.

Ce casse-tête mathématique a été proposé par Maths/Technology & Other Facts. Voici l’énoncé : A + A = 2, A + B = 3, A + B + C = 6, A + B + C x 4 = ? Vous devez donc trouver la réponse qui se cache derrière le point d’interrogation. Prêt ? Calculez !

Réponse à ce casse-tête

Bon, sans attendre, voici la bonne réponse à cette équation de maths. Voici comment il fallait s’y prendre (si vous avez utilisé une autre technique, n’hésitez pas à nous la donner en commentaires).

Nous savons donc que A + A = 2. On peut imaginer que A = 1.

Puis, nous avons A + B = 3. Ainsi, on imagine que si A = 1 alors B = 2.

Puis, nous avons A + B + C = 6. Si A = 1 et B = 2, alors C = 3 car C = 6 – B – A, donc 3.

Puis, nous avons donc A + B + C x 4 = ? Calculons : 1 + 2 + 3 x 4. Nous devons calculer d’abord la multiplication puis les additions : 3 x 4 = 12. 1 + 2 + 12 = 15.

La bonne réponse est donc 15.

