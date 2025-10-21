Nick Robinson : un acteur qu’on voit vraiment partout

Nick Robinson est un jeune acteur qui a joué dans de nombreux films et séries, chez Disney, mais aussi au cinéma et sur Netflix. L’acteur a d’ailleurs joué dans pratiquement que des projets ambitieux et populaires. Voilà un petit tour d’horizon de ses apparitions et de sa carrière.

Qui est Nick Robinson ?

Nicholas John Robinson, alias Nick Robinson, est un jeune acteur âgé de 30 ans. Il est né le 22 mars 1995 à Seattle. L’acteur américain est né dans une fratrie de cinq enfants dont il est l’aîné. Nous ne savons pas grand-chose de sa famille, si ce n’est qu’il a également des demi-frères et des demi-sœurs, tous plus âgés et issus d’un précédent mariage de son papa.

Avant d’être acteur, Nick Robinson est mannequin. D’ailleurs, en 2014, il a posé comme modèle pour Hedi Slimane, le directeur artistique de la maison Yves Saint Laurent.

Un acteur qui enchaîne les premiers rôles

Mais, c’est réellement sa carrière en tant que comédien qui l’a fait connaître au grand public. Nick Robinson a eu son premier rôle en 2010 lorsqu’il est âgé de 15 ans. Il joue alors dans la série Melissa and Joey durant 103 épisodes sous le rôle de Ryder Scanlon auprès de Melissa Joan Hart, Joey Lawrence, ou Taylor Spreitler.

Ensuite, le comédien a joué dans un épisode de Boardwalk Empire en 2012 et il joue aussi dans le film Disney Channel Amiennemies, où il incarne Jake, en 2012. Il fait équipe ici avec Bella Thorne, Zendaya et Mary Mouser.

Entre 2010 et 2013, il joue néanmoins dans quelques courts métrages, puis il a joué The Kings of Summer de Jordan Vogt-Roberts en 2013 avant d’avoir l’un des premiers rôles dans Jurassic World en jouant l’un des neveux de Claire. Il partage alors l’affiche avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, mais aussi Omar Sy.

C’est l’un de ses plus grands rôles, avant d’enchaîner les succès. Par exemple, il a joué dans la série Love, Victor entre 2020 et 2021, puis le rôle de Sean dans la série Maid disponible sur Netflix. Une série dans laquelle il joue le père alcoolique d’une petite fille, élevée par sa mère devenue femme de ménage pour gagner un peu d’argent.

D’autres films et séries notables

Côté séries, il a aussi joué dans La Folle Histoire du monde 2 en 2023 et dans The Abandons en 2025. Mais, avant cela, il a joué dans le film Being Charlie dont il est le personnage principal. Puis, il sera aussi dans La 5e Vague dans un des rôles principaux avec Chloë Grace Moretz.

Nick Robinson jouera aussi un petit rôle dans Kong: Skull Island, puis le rôle principal dans Everything, Everything, où il incarne un garçon qui tombe amoureux d’une jeune fille atteinte d’une maladie qui l’empêche de sortir de chez elle.

Puis, il joue dans Krystal, là aussi il incarne l’un des premiers rôles. Pareil avec le film Love, Simon, où il incarne encore le personnage principal, et même chose avec Native Son en 2019 où il joue un rôle récurrent avec Margaret Qualley.

VOIR AUSSI : Y aura-t-il une saison 6 pour Stranger Things ?

Des rôles à succès

Puis, il jouera dans le film Virgin Secrets, encore avec Margaret Qualley, qui l’accompagne aussi dans la série Maid. Nick Robinson va aussi jouer dans Shadow in the Cloud, de nouveau avec Chloë Grace Moretz, puis dans Silk Road en 2021 où il incarne encore et toujours l’un des rôles principaux.

Enfin, il joue aussi dans La Demoiselle et le Dragon en 2024 sur Netflix, là aussi dans l’un des premiers rôles, auprès de Millie Bobby Brown et Angela Bassett. Et, pour finir, son dernier film en date est Turn Me On, dans lequel il joue l’un des rôles principaux (encore) avec Bel Powley.

Un jeune acteur qui joue de très nombreux rôles principaux et qui risque de continuer à nous offrir des performances de comédie d’anthologie.

Notez cet article