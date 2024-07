Si vous avez aimé la série The Gentlemen avec l’actrice de Skins et l’acteur de Divergente, vous aimerez peut-être cette autre série postée sur Netflix. Elle s’appelle Sense8 et c’est un très beau mix entre fantastique et science-fiction, avec de nombreuses thématiques abordées. Et, notamment, la thématique des droits LGBT+.

Sense8 : une série sans aucun tabou à regarder sans modération (au sens propre du terme)

Vous le savez, sur Numédia, nous adorons découvrir de nouvelles séries à voir en streaming. Et justement, après The Fall of the House of Usher, nous sommes tombés sur cette très bonne série en deux saisons. Il s’agit de Sense8, une série américaine en 24 épisodes (dont un très très très long à la fin), créée par les Wachowski et Joseph Michael Straczynski.

Le programme a été diffusé entre le 5 juin 2015 et le 8 juin 2018, elle est toujours disponible sur Netflix. La plateforme a annulé la sortie d’une troisième saison qu’un certain site de p*rno avait même proposé de diffuser. Car oui, il y a beaucoup de scènes osées dans ce programme ainsi que des images explicites (oui, vraiment très explicites).

Finalement, les créateurs du programme ont décidé de finir la série à la seconde saison. Sachant que Netflix ne financerait pas une troisième saison, le dernier épisode du programme (dernier épisode de la saison 2) dure presque trois heures.

De quoi parle cette série trop sous-côtée sur Netflix ?

Mais, concrètement, de quoi parle-t-on ? Cette série pour adultes se concentre sur huit personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent étrangement liés. Ces derniers sont capables d’entrer en contact, de parler, et même de ressentir les mêmes choses, et même fusionner leurs compétences, le tout en étant répartis aux quatre coins du globe.

Nous suivons une personne qui vit en Angleterre (mais originaire d’Island), deux personnes qui vivent aux USA, une personne au Mexique, une personne en Inde, une autre au Kenya, une autre personne en Corée du Sud et une autre personne en Allemagne.

Nomi, Will, Riley, Capheus, Sun, Lito, Kala et Wolfgang sont tous liés entre eux, pour une simple et bonne raison. Ils sont en réalité une autre race humaine, présente sur terre depuis très longtemps, mais qui est systématiquement pourchassée et en voie d’extinction.

Sense8 : Une série qui fait vraiment réfléchir et qui nous attache aux personnages

La série aborde de nombreux thèmes, en plus de nous faire nous attacher profondément aux personnages tous interconnectés. On ressent comme une synergie avec eux. Nous avons tout un côté SF et fantastique, avec de très belles scènes de combat par ailleurs. Mais, nous avons aussi d’autres grandes thématiques.

En Corée, nous avons notamment la question de la famille, du déshonneur. Pour le Kenya, les problèmes d’inégalités dans la population sont très largement abordés. En Allemagne, nous abordons aussi le thème de la famille, mais surtout des abus familiaux. Pour l’inde, il sera davantage question de religion… Et bien d’autres thèmes.

Un programme « sur la pansexualité », d’après ses créateurs

Mais, la série se concentre beaucoup sur l’aspect LGBT+ car nous avons notamment deux personnages principaux qui sont homosexuels et un personnage principal qui est transgenre. Mais, plus largement, le coming out, l’acceptation de la sexualité, l’homophobie, la transphobie sont des sujets abordés.

D’ailleurs, les créateurs de la série, devenus très liés avec les acteurs, ont décrit ce programme comme un programme sur la « pansexualité ». C’est le fait d’aimer une personne et non un genre. Tous liés, nos huit personnages entretiennent effectivement une forme rare d’amour les uns pour les autres, aimant les autres et s’aimant soi-même.

Voilà, nous espérons que vous serez tenté de découvrir cette série. Et si vous ne savez toujours pas quoi regarder ce soir, il y a aussi la série Snowpiercer qui vaut largement le détour.

