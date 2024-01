Science-fiction : comment différencier ses sous-genres ?

Si vous avez du mal à vous y retrouver dans les mots issus de l’univers de la science-fiction, voici un petit guide pour vous aider à savoir ce que veulent dire certains thermes, ou plutôt les différents sous-genres de la SF !

La Science-fiction

La science-fiction, ou aussi appelée SF, scifi ou sci-fi, est un genre narratif littéraire, cinématographique et vidéo-ludique. Son principe est simple : Il s’agit d’une fiction qui propose des visions du progrès scientifique.

Souvent, la SF se concentre sur un futur proche ou lointain. Mais, il est possible que certaines fictions se base sur le passé en proposant un passé fictif, un passé futuriste, un univers de fantasy basé sur le progrès sociétal et scientifique ou sur un monde parallèle. Il s’agit du grand genre narratif constitué d’une multitude de sous-genres.

L’anticipation

L’anticipation est le genre le plus répandu dans la SF. Il s’agit simplement d’une fiction dont l’action se déroule dans le futur proche ou lointain. Finalement, la plupart des œuvres de Scifi sont une anticipation.

Globalement, l’anticipation a surtout pour vocation de s’appuyer sur l’avancée scientifique actuelle ou sur la société de nos jours et d’en imaginer les conséquences futures. Très proche de la dystopie, ce genre est souvent à but critique.

La dystopie

La dystopie est un récit fictif qui n’est pas nécessairement de la SF. Nous pouvons très bien retrouver des dystopies dans des univers de fantasy par exemple. Cependant, la dystopie est souvent une anticipation : L’auteur ou le producteur imagine une société organisée de telle façon qu’il soit impossible de lui échapper.

Dans les œuvres de ce genre-ci, nous retrouvons l’antipode de l’utopie. Souvent cette société imaginaire est une utopie pour une classe sociale et un cauchemar pour une autre. Le but est de critiquer la société, actuelle souvent, par le biais d’une société inventée.

Ici aussi, on cherche à imaginer les conséquences qu’auraient certaines avancées scientifiques actuelles ou possibles dans le futur. Mais surtout, il s’agit là d’imaginer des avancées sociales destructrices. Le but est surtout social ici. Ce genre a donné vie à un autre sous-genre de la SF, le cyberpunk.

Le cyberpunk

Le cyberpunk devrait vous dire quelque chose. Ce sous-genre de la SF est devenu extrêmement populaire ces dernières années en raison de son monde futuriste présenté, pas si lointain dans l’imaginaire collectif.

Ce mot rassemble « cybernétique » et « punk ». Ainsi, ce genre, fortement dystopique, met en scène un futur proche ou légèrement lointain et une société technologiquement avancée (même trop).

Nous y retrouverons donc l’omniprésence des publicités, la réduction de l’humanité, la présence d’IA et robots, ou bien de la manipulation génétique ou bien la présence d’augmentation technologique du corps humain.

D’après Bruce Sterling, « le courant cyberpunk provient d’un univers où le dingue d’informatique et le rocker se rejoignent, d’un bouillon de culture où les tortillements des chaînes génétiques s’imbriquent. »

La caractéristique propre de ce genre, c’est que nous suivons des personnages cyniques qui n’adhèrent pas vraiment à la société mise en place, d’où le « punk« . Nos héros sont donc des antihéros désabusés et blasés par ce monde fataliste. Ce héros sera souvent en confrontation avec une élite qui tire les ficelles de ce monde lugubre et cruel.

L’uchronie

L’uchronie est un sous-genre assez particulier de la SF puisqu’il se base sur un passé fictif et non un futur.

Selon Wikipedia, dont la définition est déjà très parlante : « L’auteur d’une uchronie prend comme point de départ une situation historique existante et en modifie l’issue pour ensuite imaginer les différentes conséquences possibles. Cette volonté de changer le cours de l’histoire pour imaginer ce qu’elle aurait pu être rappelle la phrase de Blaise Pascal : « Le nez de Cléopâtre : s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé » »

Globalement, il s’agirait de modifier la suite d’un événement après l’avoir inventé dans le passé de notre histoire, ou après avoir modifié un événement existant dans notre histoire. Exemples : Et si Hitler n’était pas mort en 1945 ? Et s’il y avait eu une ère glaciaire en 2019, etc.

Le steampunk

Le steampunk est un courant culturel (fictionnel, musical et vestimentaire) ayant donné lieu au genre narratif steampunk. Ce genre est intimement lié au cyberpunk dans le sens où l’idée reste la même sauf que le steampunk se passe dans notre passé ou dans un passé fictif mettant en scène la révolution industrielle et l’époque victorienne (principalement en Angleterre).

Y interviennent les machines à vapeur, l’utilisation de matériaux tels que le cuivre, le laiton, le bois et le cuir… Bref, une esthétique bien caractéristique soulignée par une société dystopique, accro au pouvoir et à la pollution, et des héros doués dans la confection, la mécanique et désabusé par le gouvernement et par la pauvreté. Par exemple, la série Arcane est une esthétique steampunk.

Le space opéra

Direction l’espace avec ce sous-genre de science-fiction. C’est le genre de Star Wars. Ces fictions se caractérisent par des histoires d’aventures épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe.

Exploration spatiale, création de communautés et sociétés et mise en place d’une diplomatie entre des galaxies… Nous allons donc retrouver des vaisseaux spatiaux, des guerres intergalactiques, des avancées scientifiques en matière de l’espace.

Le planet opéra

Selon Wikipedia, dont l’explication est très parlante : « À la différence du space opera, genre de science-fiction qui relate des aventures se déroulant dans l’espace, le planet opera (littéralement, « opéra planétaire ») a pour décors une planète étrangère, aux caractéristiques déroutantes et mystérieuses, que les principaux personnages ont pour mission d’explorer et de découvrir sous tous ses aspects (vie extraterrestre pensante ou non, flore, ressources).

Certains planet operas prennent place dans la perspective d’une culture futuriste où le déplacement entre les planètes par voyage spatial est commun ; d’autres décrivent les projections astrales et autres méthodes pour voyager de planète à planète. Dans tous les cas, c’est l’aventure se déroulant sur la planète qui est au centre de l’intrigue et non le mode de déplacement. »

Le voyage dans le temps

Ici, il s’agit surtout d’un thème de SF devenu un genre à part entière. Rien de plus simple, il s’agit ici d’aller soit dans le passé, soit dans le futur. Il n’y a pas vraiment ici de dimension spatiale, mais seulement temporelle.

L’idée du voyage dans le temps vient du fait que nous, mortels, nous ne pourrons pas voir le futur lointain selon notre âge. De ce fait, le voyage dans le temps permet de se l’imaginer et donc de l’anticiper.

D’un autre côté, le voyage dans le passé peut soit mettre en place des enjeux sociétaux d’aujourd’hui et mieux comprendre les enjeux pour le futur, soit dépeindre une uchronie.

D’ailleurs, avec une machine à voyager dans le temps, les auteurs de ce genre s’amuse à concevoir une machine et à imaginer et à jouer avec le temps : Que se passerait-il si on changeait le passé, etc.

Les multivers

Même constat que pour le voyage dans le temps : Il s’agit d’un thème devenu un genre. Ici, on se concentre plus sur l’existence d’univers ou mondes parallèles et de l’influence qu’ils ont entre eux.

Dans ce genre, on met souvent en scène des personnages qui voyagent dans un autre monde. Ici, le voyage est donc spatial et non temporel, bien que souvent le temps s’y écoule de façon différente que dans notre monde.

Le multivers s’appuie donc sur l’existence d’autres civilisations et donc sur la création de ces communautés. Le but est aussi de mettre en avant la thèse des univers parallèles au nôtre, soit complétement différents, soit identiques à quelques points près. Ce genre joue notamment avec les théories des cordes et avec la théorie de l’effet papillon.

Le space fantasy et science fantasy

Ici, il s’agit d’un mix entre SF et fantasy. Ce genre permet notamment d’inclure des théories et anticipations scientifiques expliquées dans un univers « magique » ou fantastique. Le but ici est donc de créer un univers de A à Z avec ses propres règles tout en incluant des règles scientifiques en adéquation avec les faits, mais aussi en adéquation avec le monde créé.

La plupart du temps, ces deux genres se distinguent d’une seule manière : le space fantasy se passe dans l’espace ou dans un contexte intergalactique et le science fantasy se passe dans un monde ou sur une planète seulement.

Le post-apocalyptique

Comme son nom l’indique, ce genre de SF permet d’imaginer ce que serait le monde (ou un monde inventé) après une apocalypse, une fin du monde, un cataclysme. Cette fin du monde peut-être de diverses origines, alienne, d’origine humaine, un virus, etc.

Ce genre montre l’après de cette apocalypse et a pour but de nous emmener à la découverte de ce qui a causé cette fin du monde, mais aussi de voir comment les sociétés se recréent à partir de rien, en se basant sur leurs connaissances actuelles.

Ce genre critique très souvent les sociétés justement, la stupidité humaine et la volonté de pouvoir, prônant souvent l’idée du plus fort qui mange les plus faibles.

Nous allons y retrouver la plupart du temps, des aliens, ou des zombies ou encore des mécaniques virales.

Le pré-apocalyptique

Même chose que le post-apocalyptique sauf que souvent l’œuvre se clôt sur le cataclysme en question. Ou alors, l’oeuvre, non linéaire, va faire de très nombreux flashback de ce qui a causé l’apocalypse.

Ce genre a pour but de critiquer les hommes si l’apocalypse est dûe aux humains. Cependant, il vise aussi à anticiper ce qui pourrait arriver, tout simplement, si telle ou telle situation se présentait.

La hard science-fiction

La hard SF « est un genre de science-fiction dans lequel les technologies, les sociétés et leurs évolutions, telles qu’elles sont décrites dans le roman, peuvent être considérées comme vraisemblables au regard de l’état des connaissances scientifiques au moment où l’auteur écrit son œuvre », selon Wikipedia.

Globalement, ce genre est le plus SF de tous dans le sens où il s’agit vraiment d’une fiction avec de nombreuses cohérences scientifiques par rapport à notre avancée actuelle connue. Les auteurs de ce genre doivent donc démontrer leurs théories d’anticipation de sorte à ce qu’elle soient techniquement possible dès aujourd’hui.

