Depuis des siècles, l’Atlantide fascine et intrigue. Ce mythe, né des récits de Platon dans ses célèbres dialogues Timée et Critias, évoque une île puissante et prospère, engloutie par les flots suite à la colère des dieux. Alors que certains considèrent cette histoire comme une simple légende, d’autres y voient une réalité historique enfouie sous les océans. Une récente découverte au large des îles Canaries vient aujourd’hui apporter de l’eau au moulin des défenseurs de l’existence de cette cité perdue. Les chercheurs espagnols ont en effet révélé une montagne sous-marine, baptisée « Los Atlantes », qui pourrait bien être à l’origine du mythe de l’Atlantide. Mais qu’en est-il vraiment ?

Une découverte étonnante : la montagne sous-marine des Canaries

Los Atlantes : une structure énigmatique

Au large de Lanzarote, l’une des îles des Canaries proche du continent africain, une équipe de géologues marins du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) ont fait une découverte. Il s’agit d’une vaste structure sous-marine, située à 2,3 kilomètres de profondeur. Cette montagne, longue de 50 kilomètres, est constituée de trois volcans inactifs et semble dater de l’Éocène, une période remontant à 56 millions d’années. Pour les scientifiques, cette découverte pourrait offrir une explication plausible au mythe de l’Atlantide, notamment en raison des similitudes entre cette formation géologique et les descriptions de l’île mythique.

Un lien possible avec le mythe de l’atlantide

Selon les premiers résultats des analyses, cette montagne sous-marine aurait jadis constitué plusieurs îles. Ces dernières auraient fini par sombrer dans les profondeurs de l’océan suite à l’inactivité des volcans. Le géologue Luis Somoza, membre de l’équipe de recherche, a souligné à Livescience que « des îles ont existé dans le passé et elles ont coulé, elles coulent encore, comme l’indique la légende de l’Atlantide ». Cette hypothèse n’a cependant pas encore été confirmée. Les analyses en cours sur les roches volcaniques prélevées pourraient permettre de dater plus précisément cet engloutissement.

VOIR AUSSI : Découverte inattendue d’un gardien de cimetière à Saint-Amand-Montrond : ce qu’il a trouvé va vous surprendre !

L’Atlantide : un mythe aux multiples interprétations

L’origine du mythe selon Platon

L’histoire de l’Atlantide trouve ses racines dans les écrits de Platon, notamment dans ses dialogues Timée et Critias. Dans ces récits, le philosophe grec ancien décrit une île au-delà des colonnes d’Hercule, aujourd’hui identifiées comme le détroit de Gibraltar. Elle serait le siège d’un empire puissant, nommé Atlantis. Il aurait régné sur une grande partie du monde connu avant de disparaître sous les eaux. Pour Platon, l’Atlantide symbolise une civilisation avancée, mais corrompue, dont la chute est un avertissement contre l’excès d’orgueil.

Les théories modernes : mythe ou réalité historique ?

Depuis l’Antiquité, le mythe de l’Atlantide a suscité de nombreuses interprétations. Pour certains chercheurs, il s’agirait d’une allégorie inventée par Platon pour illustrer ses idées philosophiques. Pour d’autres, l’Atlantide aurait réellement existé, peut-être en tant que civilisation ayant vécu une catastrophe naturelle. Des théories ont ainsi émergé, situant l’Atlantide dans diverses régions du monde, de la Méditerranée à l’Amérique du Sud, en passant par l’Atlantique.

VOIR AUSSI : Insolite : rare capture d’un éléphant rose dans un parc en Afrique du Sud !

La découverte des Canaries : un nouvel indice ?

La découverte de Los Atlantes relance le débat sur l’existence réelle de l’Atlantide, même si pour le moment rien ne prouve encore que cette montagne sous-marine soit la cité perdue décrite par Platon. En tout cas, cette hypothèse est renforcée par le fait que les îles Canaries se situent non loin du détroit de Gibraltar, lieu que certains associent aux colonnes d’Hercule mentionnées par Platon.

La montagne sous-marine découverte au large des Canaries apporte un nouvel éclairage sur l’origine possible du mythe de l’Atlantide. Si cette structure géologique ne prouve pas encore l’existence de la cité perdue, elle alimente néanmoins les débats sur la réalité historique de cette légende. Alors que les analyses des roches volcaniques sont encore en cours, l’énigme de l’Atlantide reste entière. Mythe ou réalité, cette histoire continue de captiver l’imagination collective et de susciter de nouvelles recherches, entre science et fiction. L’Atlantide, qu’elle soit réelle ou imaginaire, demeure un symbole puissant des mystères enfouis de notre monde.

Notez cet article