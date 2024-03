Cet éléphanteau d’une couleur surprenante a été aperçu en Afrique du Sud. Et ce n’est pas tous les jours que cela arrive ! En février dernier, le guide Théo Potgieter a fait une découverte étonnante dans un parc naturel en Afrique du Sud. Un éléphanteau mâle d’environ un an avec une couleur rose pâle. L’homme n’a pas pu cacher son émerveillement et sa joie. Il a partagé trois photos de cette rencontre insolite sur son compte Instagram.

La raison de cette pigmentation inhabituelle ? L’albinisme

Ce petit éléphant présente un cas très rare d’albinisme. Cette particularité génétique empêche la production normale de mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau et des poils. Selon les explications du magazine Géo, pour qu’un mammifère naisse albinos, ses deux parents doivent être porteurs du gène défectueux qui cause ce trouble.

D’après Théo Potgieter, « la maladie n’apparaît qu’une fois toutes les 10 000 naissances de mammifères sauvages ». Cette rareté expliquerait les tons rosés inhabituels de l’éléphanteau.

Une particularité à double tranchant

La couleur de la peau de cet éléphant en fait une perle rare et un sujet d’admiration. Malheureusement, cette singularité génétique peut s’avérer dangereuse dans la nature. La couleur claire des animaux albinos les rend plus vulnérables face aux prédateurs. De plus, leur rareté les expose au braconnage, certains étant tentés de les capturer pour les revendre.

La rencontre de cet éléphanteau rose restera sans doute un souvenir inoubliable pour le guide qui a eu la chance de croiser son chemin.

