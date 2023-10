Chaque année, les aspirants cinéastes attendent avec impatience l’annonce de chaque festival de cinéma. Il s’agit d’une excellente opportunité pour eux de présenter leur travail et de gagner en visibilité.

Parmi les divers festivals qui existent dans le monde entier, 10 sont considérés comme étant les plus prestigieux. Des milliers de candidats postulent alors chaque année, rendant ces festivals très compétitifs et difficiles d’accès. Ceux qui parviennent à se faire accepter, voire remporter un prix, ont une opportunité exceptionnelle de se démarquer et de promouvoir leur travail à l’échelle internationale.

Il faut savoir en effet que les films diffusés lors de ces festivals sont généralement des films indépendants et non « mainstream » qui n’ont normalement pas les capacités de toucher un large public.

Le Festival de Cannes, France

Le Festival de Cannes a été créé en 1946. C’est le rendez-vous annuel des cinéastes à Cannes, en France, au Palais des Festivals. Philippe Erlanger est l’initiateur de ce projet. Jean Zay et Albert Sarrault vont plus tard concrétiser l’événement.

Ce festival du film français récompense les meilleurs films, dont le prix le plus prestigieux est la Palme d’Or. Il s’agit d’une conception en or 24 carats et en cristal représentant un palmier donné au lauréat de chaque année.

Le Festival de Cannes a lieu chaque mois de mai, et propose aux spectateurs des films et des documentaires du monde entier, avec un penchant particulier pour le cinéma européen. Ce festival bénéficie d’une large couverture médiatique et on peut y apercevoir de nombreuses stars du cinéma, des producteurs et des réalisateurs. Les journalistes se disputent chaque année la meilleure place sur le tapis rouge afin d’avoir les meilleurs clichés des stars.

Découvrez le teaser de l’événement de 2023 dans cette vidéo :

VOIR AUSSI : Top 10 des studios de production cinématographiques

Toronto International Film Festival, Canada

Le Toronto International Film Festival fait partie des festivals de cinéma les plus fréquentés au monde. Le TIFF attire en effet plus de 300 000 participants chaque année, dont 5 000 professionnels de l’industrie cinématographique.

Le Toronto International Film Festival a été créé en 1976 par Bill Marshall, Dusty Cohl et Henk Van der Kolk. Il est devenu un rendez-vous à ne pas manquer pour les films, les documentaires et le réseautage sur le cinéma. En 1998, le prestigieux magazine Variety a placé le Toronto International Film Festival à la seconde place, juste après le Festival de Cannes, des festivals de haut standing en matière de films, de stars et d’attractivité du marché.

Le TIFF se déroule tous les mois de septembre au Toronto International Film Festival Bell Lightbox. Son but est de transformer la vision des gens à travers le 7e art.

Découvrez l’extrait du TIFF 2023 :

Melbourne International Film Festival, Australie

Le Melbourne International Film Festival est le plus grand festival de l’Australie, mais aussi de tout l’hémisphère sud. Il a lieu tous les mois d’août et reste très prisé par les amateurs de cinéma. Il fait partie des plus anciens festivals de films au monde. Le MIFF a effectivement été fondé en 1952 lorsque la plupart des sociétés cinématographiques ont adhéré à un programme visant à représenter les films non diffusés au cinéma.

L’Institut du film australien, la British Academy of Film and Television Arts et l’Académie des arts et des sciences du cinéma américain ont d’ailleurs accrédité ce festival.

La plus haute récompense qu’un participant puisse obtenir lors de ce festival est le Bright Horizons Awards, qui vaut aux alentours de 96 000 dollars.

Voici la bande-annonce du MIFF 2023 :

Telluride Film Festival, États-Unis

Le Telluride Film Festival se déroule chaque année à Telluride, au Colorado, aux États-Unis, pendant le week-end de la fête du Travail en septembre.

Il a été fondé en 1974 par Bill et Stella Pence, Tom Luddy et James Card, en collaboration avec le Telluride Council for the Arts and Humanities, désormais connu sous le nom de Telluride Arts. Une grande partie de l’événement se consacre aux nouveaux films. Il dispose par ailleurs d’une tradition informelle selon laquelle les nouveaux films doivent d’abord être présentés en Amérique du Nord afin d’être éligibles.

Telluride Film Festival a d’ailleurs un agenda idéalement placé sur le calendrier international des festivals de cinéma. En effet, il se déroule peu de temps après le Festival de Cannes, mais juste avant le Toronto International Film Festival et le New York International Film Festival.

Berlin International Film Festival, Allemagne

Le Berlin International Film Festival, également connu sous le nom de Berlinale, est un événement créé par Oscar Martay en 1951. Martay a décidé de créer le créer juste après la Seconde Guerre mondiale pour redonner une chance à l’espoir, à la liberté et à l’intersection des cultures à travers le monde.

Le BIFF présente chaque année en février, à Berlin, en Allemagne, les meilleurs films étrangers. Il reste considéré comme l’un des festivals les plus importants de l’histoire, avec en moyenne près de 130 participants.

Les professionnels de l’industrie (producteurs, distributeurs et acheteurs de films) se retrouvent lors de cet événement pour découvrir les œuvres récentes et pour collaborer. Le BIFF remet aux participants plusieurs récompenses, dont la plus prestigieuse est l’Ours d’Or.

Chaque année, c’est près de 400 films qui fvont figurer dans diverses catégories de film. Les prix de l’Ours d’Or et de l’Ours d’Argent sont disputés entre 20 films provenant des quatre coins du monde. L’événement est supervisé par le directeur Dieter Kosslick.

Découvrez les meilleurs moments en vidéo :

VOIR AUSSI : Top 10 des franchises au cinéma

Venice International Film Festival, Italie

Le Venice International Film festival est certainement le plus ancien festival de cinéma au monde. Il fait partie de la Biennale de Venise, fondée en 1895 par le Conseil Municipal de Venise, qui comprend divers événements liés aux arts, à la danse, à la musique et au cinéma.

L’événement a lieu dans le Palazzo del Cinema historique sur le Lungomare Marconi. Il privilégie les sujets que la société doit aborder tout en promouvant le cinéma international à travers une approche libre et ouverte des arts.

Chaque année, au mois d’août, des milliers de films sont présentés. Mais seulement 100 participeront à cette manifestation. Généralement, ces films sélectionnés sont promis à un grand succès dans l’industrie, plus particulièrement aux États-Unis. Les lauréats reçoivent une statuette en or appelée le Lion d’Or.

La Biennale propose aussi différents événements annexes comme : l’International Art Exhibition, l’International Festival of Contemporary Music, l’International Theatre Festival, l’International Architecture Exhibition, l’International Festival of Contemporary Dance et l’International Kids’ Carnival.

Voici les films qui participent à l’événement :

Sundance Film Festival, États-Unis

Le Sundance Film Festival est le plus grand événement cinématographique aux États-Unis. Il a été fondé en 1978 par la Commission du Film de l’Utah afin d’encourager et de promouvoir le cinéma indépendant. Les films les plus mis en avant sont ceux qui proposent des récits audacieux et aventureux, offrant aux spectateurs une perspective nouvelle.

Le Sundance Film Festival a eu des débuts assez modestes, étant initialement un événement à petit budget. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il devient aussi luxueux et prestigieux tel qu’on le connaît aujourd’hui. Cependant, au cours de ces dernières années, la Sundance a recçu quelques plaintes. L’événement serait moins inclusif. Des entreprises sponsors et de grands studios de production domineraient cette manifestation. Cela rend l’accès difficile aux cinéastes indépendants à la recherche de visibilité.

Sundance Film Festival remet un Grand Prix du Jury, décerné au meilleur film présenté lors de l’événement. Il se déroule tous les mois de janvier.

Voici les lauréats en vidéo :

Tribeca Festival, États-Unis

Le Tribeca Festival a été créé en 2002 par Robert De Niro, Jane Rosenthal et Craig Hatkoff. Cet événement a vu le jour suite aux attentats du 11 septembre 2001 afin de célébrer New York comme étant le principal centre de production cinématographique des États-Unis. Il a également pour but de raviver l’esprit artistique de la ville après les attentats.

Le Tribeca Festival fait partie des festivals avec le plus grand nombre de soumissions. De plus, grâce à sa renommée, il attire chaque mois de juin une foule immense, faisant de lui l’un des festivals les plus rentables au monde. Lors de l’événement, les spectateurs peuvent également assister à des performances en direct, des expériences interactives et des expositions.

L’événement décerne aux cinéastes différents prix selon la catégorie, avec des prix en espèces qui s’élèvent à plus de 165 000 dollars.

Découvrez l’ouverture de l’événement :

Hong Kong International Film Festival, Chine

Le Hong Kong International Film Festival a vu le jour en 1976. Le Conseil Urbain et le Département des Loisirs et des Services Culturels hongkongais superviseront l’événement jusqu’en 2001.

Le HKIFF est le plus ancien festival de cinéma en Asie. Sa présence a permis à l’industrie cinématographique asiatique d’obtenir une visibilité à l’échelle internationale et d’obtenir la reconnaissance qu’elle mérite.

Le HKIFF accueille chaque année, au mois de mars, plus de 55 pays participants. Les films sont alors diffusés dans plusieurs lieux à Hong Kong en tant qu’événement culturel majeur du pays. Le but de cet événement est de mettre en avant les nouveaux talents du cinéma hongkongais. Il collabore avec Hey Pictures et quelques jeunes cinéastes qui sont responsable de la création de récits captivants à présenter lors de .

Le prix le plus important est la somme en espèces de 25 000 dollars.

Voici en vidéo la bande-annonce de l’événement :

Cairo International Film Festival, Egypte

Le Cairo International Film Festival est le plus ancien événement de cinéma arabe. Il a été fondé en 1976 par Kamal el Mallakh, et fait partie des rares festivals accrédités par la Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF).

Le CIFF a lieu tous les mois de novembre et présente environ 80 films, représentant 54 pays. La récompense la plus mythique du festival est la Pyramide d’Or, qui est décernée au Meilleur Film. Ajoutée à cette récompense, une somme de plus de 20 000 dollars en espèces.

En attendant le rendez-vous en novembre, voici la liste des 45 films arabes et égyptiens sélectionnés pour l’événement :