Uchronie : 10 livres qui réinventent l’histoire sans modération

Une uchronie, c’est quand on prend un point précis de l’histoire et qu’on le dévie pour imaginer ce qui se serait passé autrement. On garde le réel comme base, mais on fait basculer la suite. Par exemple, si Napoléon avait gagné à Waterloo, l’Europe aurait pu devenir un immense empire français, et notre monde actuel n’aurait plus rien à voir. C’est ce mélange entre réalité et fiction qui en fait toute la force. Et justement, voici 10 livres d’uchronie à lire sans modération !

1. Le maître du haut château de Philip K. Dick

Résumé officiel : « 1948, fin de la Seconde Guerre mondiale et capitulation des Alliés. Vingt ans plus tard, dans les États-Pacifiques d’Amérique sous domination nippone, la vie a repris son cours. L’occupant a apporté avec lui sa philosophie et son art de vivre.

À San Francisco, le Yi King, ou Livre des mutations, est devenu un guide spirituel pour de nombreux Américains, tel Robert Chidan, ce petit négociant en objets de collection made in USA.

Certains Japonais, comme M. Tagomi, dénichent chez lui d’authentiques merveilles. Tandis qu’un autre livre, qu’on s’échange sous le manteau, fait également beaucoup parler de lui : Le Poids de la sauterelle raconte un monde où les Alliés, en 1945, auraient gagné la guerre… »

2. Fatherland de Robert Harris

Résumé officiel : « Berlin, 1964. Après la victoire de l’Allemagne en 1944, la » paix nazie » règne sur l’Europe. L’inspecteur March enquête sur l’assassinat de deux anciens SS. Il découvre alors qu’un terrible secret menace le régime d’Hitler.

Parallèlement, on prépare l’arrivée de Kennedy Senior ; si les États-Unis s’allient avec l’Allemagne, c’est la fin du monde libre… Un thriller passionnant où les personnages évoluent dans une histoire recomposée qui fait froid dans le dos. »

3. Les Démons de Paris de Jean-Philippe Depotte

Résumé officiel : « Au début du XXᵉ siècle, dans un Paris frappé par des attentats anarchistes, un jeune prêtre se déclare capable de converser avec les défunts et ne tarde pas à affronter une célébrité qui le propulse en première page des journaux, affublé du titre de « Saint Joseph des Morts« .

Une situation d’autant plus difficile qu’il cherche en secret à percer les mystères de l’après-vie, aidé dans cette tâche par un jeune garçon terrorisé par ses démons d’enfant… et par une sombre menace qui approche inexorablement de la capitale.

À la veille d’une visite officielle du métropolitain de Fulgence Bienvenüe par le tsar Nicolas II, visite que la présence de Lénine à Paris ne peut que compliquer, Joseph va se lancer dans une dangereuse quête de la vérité qui lui fera approcher l’occultiste Gérard Encausse, dit Papus, ainsi que les services spéciaux du tsar et les terribles membres de la « pègre de Montreuil ».

Et si les maîtres de Paris n’étaient pas ceux que l’on croit ? Les Démons de Paris, qui évoque le cinéma sépia de Jean-Pierre Jeunet et les mystères praguois de Leo Perutz, est un thriller historique et surnaturel d’une rare ambition, un premier roman avec lequel Jean-Philippe Depotte trouve immédiatement sa place parmi les maîtres du genre. »

4. Aucun homme n’est une île de Christophe Lambert

Résumé officiel : « Avril 1961. Le président Kennedy retient in extremis le débarquement des troupes antirévolutionnaires à Cuba : le fiasco de la baie des Cochons n’aura pas lieu. Quelques mois plus tard, mieux préparés, les Américains parviennent à envahir l’île et à renverser le régime.

Castro et ses troupes se retranchent dans les montagnes imprenables de l’Escambray, et la guérilla recommence. Ernest Hemingway, qui ne s’est pas suicidé au cours de l’été 1961, voit là une occasion unique de réaliser le scoop de sa vie : une interview de Castro et Guevara in situ.

Accompagné par un faux photographe/vrai garde-chiourme de la CIA, cigare entre les dents et fusil en bandoulière, l’auteur de Pour qui sonne le glas reprend les sentiers de la guerre… »

5. Et si on refaisait l’histoire d’Anthony Rowley et Fabrice d’Almeida

Résumé officiel : « Il y a des moments où l’histoire hésite. Alors, la décision d’un homme, le sort d’une bataille, la découverte ou l’accident imprévus représentent autant de carrefours au sortir desquels l’histoire d’un peuple, voire du monde, prend une direction précise.

Si Ponce Pilate avait gracié Jésus, si les Arabes avaient gagné la bataille de Poitiers contre Charles Martel, si Louis XVI avait réussi à quitter la France et Napoléon III à empêcher la guerre de 1870, si les Allemands avaient gagné en un mois celle de 1914 et si les Américains n’avaient pas lâché la bombe atomique sur le Japon… Chacun sent bien que la longue durée historique autant que certains aspects de la vie quotidienne en auraient été modifiés.

C’est sur ces hypothèses surprenantes que s’écrivent les histoires potentielles ici racontées. Anthony Rowley est professeur à Sciences-Po et a notamment publié Une histoire mondiale de la table. Fabrice d’Almeida est professeur d’histoire contemporaine à l’université Panthéon-Assas (Paris-II), après avoir été directeur de l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS) et membre de l’École française de Rome. Il est notamment l’auteur de La Vie mondaine sous le nazisme et d’une Brève Histoire du XXIe siècle. »

6. Chroniques des années noires de Kim Stanley Robinson

Résumé officiel : « Quelle aurait été l’histoire du monde si l’Europe chrétienne avait disparu au Moyen Âge, ravagée par la peste ? Le Moyen-Orient et la Chine seraient devenus les civilisations dominantes, découvrant l’Amérique, inventant le chemin de fer et l’atome, se faisant la guerre…



À travers les destins de trois personnages – un sentimental, un révolté et un intellectuel –, Kim Stanley Robinson dépeint de façon étonnamment réaliste sept cents ans de l’histoire d’un univers foisonnant, où les aventures individuelles se mêlent à la trame historique et se répondent à travers les siècles et les continents. »

7. Léviathan de Scott Westerfeld

Résumé officiel : « Nous sommes en 1914, et l’Europe, équipée de machines futuristes et de biotechnologies, se trouve au bord de la guerre. Le prince Aleksandar fuit pour sauver sa vie, après avoir découvert que ses parents ont été assassinés et qu’il est désormais la cible des Puissances Clanker, un groupe bien décidé à dominer le monde grâce à leurs engins mécaniques.

Sur sa route, il croise Deryn Sharpe, une orpheline qui s’est déguisée en garçon pour pouvoir intégrer le service aérien britannique. Ensemble, ils nouent une alliance fragile mais indispensable. Ce qu’ils ignorent encore, c’est que leur amitié naissante bouleversera non seulement leurs destins, mais aussi le cours entier de la Grande Guerre… »

8. Des dinosaures et des fourmis de Liu Cixin

Résumé officiel : « Un jour lointain des tréfonds du Crétacé qu’un Tyrannosaurus rex s’agace d’un morceau de viande coincé entre ses énormes dents, une colonie de fourmis voisine prend le risque d’entrer dans sa gueule pour en faire son festin.

À partir de cet humble début va se développer au fil des siècles et des millénaires une civilisation symbiotique qui réalisera des progrès étonnants, atteindra des sommets vertigineux dans d’innombrables domaines scientifiques et sociaux, mais qui devra aussi affronter des dangers et savoir exploiter des opportunités à chaque tournant. Dans ce récit captivant, Liu Cixin, à son meilleur, parvient à décrire un monde qui aurait pu être. »

9. La Part de l’autre d’Éric-Emmanuel Schmitt

Résumé officiel : « 8 octobre 1908 : « Adolf Hitler recalé ». Que se serait-il passé si l’École des Beaux-Arts de Vienne en avait décidé autrement ? Que serait-il arrivé si, cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler, avait flatté puis épanoui ses ambitions d’artiste ?

Cette minute-là aurait changé le cours d’une vie, celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde… »

10. La Patrouille du temps de Poul Anderson

Résumé officiel : « Le Voyage dans le Temps, c’est très bien. En particulier pour les touristes, les historiens et les archéologues. Mais il y a aussi quelques illuminés qui entendent en profiter pour modifier le cours de l’Histoire.

Assassiner un fondateur de religion, changer l’issue d’une bataille, et pourquoi pas ? amputer le nez de Cléopâtre, voire se tailler un empire personnel en important de l’avenir des armes prohibées. C’est déjà inquiétant pour l’humain ordinaire, encore qu’il ne s’apercevrait jamais de cette réécriture de l’Histoire, surtout s’il y disparaissait.

Mais c’est carrément intolérable pour les Danelliens de l’avenir lointain, plus d’un million d’années, les surhommes de l’avenir, qui n’ont aucune envie d’être éradiqués. Ils ont donc créé la Patrouille du Temps chargée de maintenir l’Histoire dans son droit fil. Qui mène à eux. »

