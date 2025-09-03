TOP 10 des livres et BD à ne surtout pas louper cet automne !

L’automne, c’est le moment idéal pour remplir sa PAL (pile à lire) de nouveaux livres. Quoi de mieux que de feuilleter des ouvrages palpitants alors que la pluie tombe contre la fenêtre, emmitouflé dans un plaid douillé ? Voici donc une petite sélection de nouveaux bouquins à commander dès maintenant pour lire en cette saison automnale.

1. Shadow : Une romance de motards de Amelia Gates, tome 1 (ROMANCE)

Résumé officiel : « Un mauvais garçon en blouson de cuir ? Cliché. Le même mauvais garçon qui se vide de son sang sur votre table d’opération ? Double cliché. Oh, et si en plus M. Cicatrices et Tatouages s’avère être le même homme qui vous a brisé le cœur il y a dix ans… Bon, là, on a un problème.

À l’époque cependant, il s’appelait Knox, pas Shadow. Il portait des blazers, pas des vestes en cuir. Et il n’avait certainement pas un gang de bikers effrayants qui l’appelaient « boss »… Mina a passé des années à recoller les morceaux de sa vie et à se reconstruire loin de son passé.

Mais lorsque Knox débarque à l’hôpital dans un état critique, puis la kidnappe en affirmant qu’elle est la seule personne en qui il a confiance pour le garder en vie, elle se retrouve propulsée dans son monde dangereux.

Ses ennemis sont à ses trousses. Son hôpital n’est plus sûr. Et la seule chose plus effrayante que d’être piégée avec lui ? Tomber entre les mains des hommes qui veulent la mort de Shadow.

Mais la vraie question est : Lorsque la frontière entre captive et protecteur s’estompera, Mina s’enfuira-t-elle ou découvrira-t-elle enfin la vérité sur les raisons qui ont poussé Knox à la laisser partir des années plus tôt ? »

2. La Confrérie de Nuada – Décidez de votre destin – La Saga de Dagda de Fabien Olicard (LIVRE JEU)

Résumé officiel : « Une nouvelle aventure immersive dans laquelle vous prenez des décisions !

Nouveau lecteur ou apprentis aguerris, commencez une aventure inédite !

La Confrérie de Nuada est le deuxième volume (vous pouvez lire ce second tome avant le premier, ndlr) d’une saga imaginée par Fabien Olicard, où VOUS incarnez le protagoniste dans un univers où le suspens et les rebondissements sont diaboliquement dispersés.

Le noir. L’oubli. L’attente. Depuis combien de temps êtes-vous enfermé ? Impossible à dire. L’humidité poisseuse est votre seul repère… Vous pensiez avoir accompli l’impossible en mettant la main sur la Harpe des quatre saisons. Mais certains secrets ne doivent pas être découverts. Vous voilà prisonnier d’un destin plus vaste encore que ce que vous pouviez imaginer.

Dans cette nouvelle fiction intéractive de Fabien Olicard, VOUS déciderez de la route à suivre, des aventures à vivre, des risques à courir, des combats à mener, et VOUS devrez résoudre de nombreuses énigmes pour découvrir les secrets de Dagda. Prenez le livre, un dé et un crayon pour accomplir votre destinée ! »

3. Hypersensible par ici : Trouver sa place dans un monde qui ne nous comprend pas de Lamia Joseph et Célestine Leroi (PRATIQUE)

Résumé officiel : « Je ressens tout trop fort. Combien de fois cette pensée a-t-elle traversé ton esprit ? L’hypersensibilité peut donner l’impression d’être constamment submergé par ses émotions, de vivre intensément ce que d’autres semblent ignorer facilement.

Peut-être que tu en es arrivé(e) à considérer ta sensibilité comme un poids, un obstacle dans tes relations, ton travail ou ta vie quotidienne. Mais que se passerait-il si tu découvrais que cette sensibilité n’est pas une faiblesse à surmonter, mais une force unique à exploiter ?

Ce livre est un guide profondément humain, écrit pour celles et ceux qui en ont marre de devoir s’adapter, de s’excuser, de se sentir trop fragiles dans un monde qui valorise la dureté.

Tu y trouveras des exercices concrets, des techniques validées et des outils puissants pour : Apaiser ton trop-plein émotionnel sans te couper de toi, ne plus absorber les charges émotionnelles des autres, dire non sans culpabilité, retrouver ton énergie après des périodes difficiles, poser des limites saines et renforcer ta confiance en ta manière unique de percevoir le monde.

Et, tu comprendras aussi pourquoi tu doutes de ta légitimité, pourquoi tu t’épuises à trop donner, et comment transformer ce que tu pensais être un fardeau en véritable atout.

Tu apprendras à tirer parti de ton intuition, de ton empathie, et de ta profondeur émotionnelle pour réussir personnellement et professionnellement, sans te trahir. Être hypersensible n’est ni une erreur ni une faiblesse. C’est une manière profonde et riche d’être au monde. »

4. Tenir debout de Mélissa Da Costa (ROMANCE, TRANCHE DE VIE)

Résumé officiel : « Se pourrait-il que ce soit ça, cette bête noire qui remue dans ma poitrine. Piétine, déchire, ronge tout autour d’elle, avec la férocité d’une hyène, ne me laissant qu’un trou béant dans le cœur. Et une sécheresse dans la gorge ?

La culpabilité… Se pourrait-il que ce soit ça, aimer malgré soi ? Aimer mal, aimer sans savoir pourquoi, aimer… ».

5. La série Strong de Eva Sorn (ROMANCE, MYSTÈRE)

Résumé officiel du tome 1 / 2 : « Un groupe d’amis solidaires. Des épreuves difficiles. Une fraternité unique. Mia construisait la vie dont elle rêvait, jusqu’à ce que tout s’effondre autour d’elle et que les chaos l’étreignent.

Déménager à l’autre bout des Etats-Unis, commencer les cours dans une nouvelle université, tout cela était censé l’aider à oublier l’enfer de son passé, à partir loin de ceux qui l’ont détruite. Malheureusement, les chaos semblent plus accrochés à elle qu’elle ne le pensait.

Dès son premier jour, elle tombe sur Alec : il est absolument tout ce qu’elle doit éviter. Membre d’une fraternité élitiste, les Baptisés, il attire les problèmes. Elle l’a très vite compris la première fois qu’elle l’a rencontré… dans les douches des femmes. Elle est déterminée à se tenir loin de lui. Pourtant, Alec semble intrigué par ses ténèbres, prêt à les embrasser avec elle et à la guider à travers… »

6. La série Onyx Storm de Rebecca Yarros (FANTASTIQUE)

Résumé officiel du tome 1 / 3 : « Passer toutes les épreuves… ou mourir ! Rien ne prédestinait Violet Sorrengail à être une cavalière. Elle était censée intégrer le quadrant des Scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu’ils peuvent se briser en un instant…

Mais aujourd’hui est le jour des conscriptions, et en tant que fille de la Générale – elle-même cavalière et dresseuse de dragons -, Violet n’a d’autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère, et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière… L’élite de la Navarre !

Pourtant, le simple fait d’envisager s’inscrire à cette compétition lui paraît ridicule… Car les dragons ne se lient pas aux humains « fragiles » : ils les brûlent ! Mais Violet est peut-être la candidate la moins forte physiquement, elle est cependant rusée et rapide.

Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis, ou peut-être encore des conquêtes… Violet va vite devoir penser à un plan solide, car cette compétition n’a que deux issues : passer toutes les épreuves ou mourir ! »

7. Ma vie ne tient qu’à un fil de Maxime Leroy (THRILLER, PSYCHOLOGIQUE)

Résumé officiel : « Que feriez-vous si votre passé ressurgissait en un simple appel ? Jusqu’où peut-on aller pour protéger sa famille quand tout s’écroule ? Et si ce coup de fil transformait votre vie en cauchemar… seriez-vous prêt à décrocher ? Quel est le secret de Sara ?

Sara, maman trentenaire de 2 enfants vit une vie parfaite avec son mari dans une banlieue parisienne paisible. Conseillère dans un centre d’appel, sa vie professionnelle est rythmée par les appels de clients exigeants et par un stress permanent.

Jusqu’au jour où elle décroche un appel qui lui fera revivre un souvenir tragique. A partir de ce moment-là, sa vie ne tient plus qu’à un fil, voir un coup de fil. Entre un patron manipulateur et un inconnu qui lui fait perdre la tête. Il faudra faire des choix pour ne pas dévoiler ce terrible secret. »

8. Les arêtes de poisson de Mikaël Mignet et Serge Annequin (BD, MYSTÈRE)

Résumé officiel : « Oubliés depuis des temps immémoriaux, cachés des regards, certains lieux refont surface au hasard d’une redécouverte humaine ou au détour d’une catastrophe naturelle… Il en est ainsi d’un étrange réseau souterrain sous la ville de Lyon, dont la dernière redécouverte se fit sur une période de presque quarante ans.

Un temps dédaigné par la science mais popularisé par des théories alternatives parfois douteuses, ces souterrains restent pourtant largement méconnus. Ce réseau, aussi connu sous le nom des « arêtes de poisson » est une invitation unique à voyager à travers le temps et la mémoire… »

9. Ruridragon de Masaoki Shindo (MANGA, FANTASTIQUE)

Résumé du tome 1 / 2 : « Mi-lycéenne, mi-dragon ! Ruri Aoki, lycéenne, se réveille un matin avec des cornes sur la tête ! D’après sa mère, elle tient probablement ça de son père qui est en réalité… un dragon ?! Malgré cette situation inattendue, Ruri se rend au lycée…

Bien évidemment, l’apparition de ces cornes attire l’attention de ses camarades, mais ce n’est pas tout : Ruri se découvre d’autres attributs de dragon ! Le quotidien de Ruri s’apprête à connaître bien des bouleversements !

La nouvelle pépite du Shonen Jump (le magazine de One Piece et Dr Stone) arrive enfin en France. Suivie dès sa prépublication au Japon, Ruridragon a déjà les faveurs d’une communauté étendue, particulièrement friande de thèmes aussi fédérateurs que l’adolescence, l’acceptation de soi, la tolérance et la bienveillance. »

10. Malaven de Olivier Bal (THRILLER)

Résumé officiel : « Accostez pour Malaven, mais n’espérez jamais la quitter… Sur l’île de Malaven en Bretagne, ils sont quatre à avoir répondu à l’invitation de Jonas Waverley, un mystérieux écrivain, propriétaire de ce lieu abandonné et coupé du monde.

Mais rapidement le piège se referme. Un tueur est sur leurs traces. Pour survivre, ils doivent se souvenir, chacun détenant une pièce du terrible puzzle de cette île maudite. Ils ont une nuit pour comprendre. Et percer les mystères de Malaven.

Tout semble ramener à ce mois d’octobre 1987 au cours duquel les cinq inséparables de la bande des Confins passent leur dernier week-end ensemble. Ils ont dix-sept ans, s’apprêtent à prendre leur envol. Tandis qu’une tempête automnale approche, l’île semble sombrer dans la folie… »

