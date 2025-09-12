10 livres qui ont inspiré des séries disponibles sur Netflix

Il y a beaucoup de livres dans les librairies, mais si vous cherchez de nouvelles lectures, voici justement 10 ouvrages qui ont inspiré des séries disponibles sur Netflix. Il y a des romans, mais aussi des comics. Voici notre sélection.

1. Les Dossiers oubliés / Les Enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen

Résumé officiel : « Pourquoi Merete Lyyngaard croupit-elle dans une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses bourreaux s’acharnent-ils sur la jeune femme ? Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l’avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d’encre. Mais, faute d’indices, la police avait classé l’affaire.

Jusqu’à l’intervention des improbables Carl Mørck et Hafez el Assad du Département V, un flic sur la touche et son assistant d’origine syrienne. Pour eux, pas de cold case… Couronné par les prix scandinaves les plus prestigieux, le thriller de Jussi Adler-Olsen, première enquête de l’inspecteur Mørck, est un véritable phénomène d’édition mondial. »

2. Shadow and Bone / Grisha de Leigh Bardugo (et ses suites, comme Six of crows

Résumé officiel : « OMBRE. GUERRE. CHAOS. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadow Fold. Parmi eux : Alina Starkov. ESPOIR. DESTINÉE. RENOUVEAU. L’avenir de tous repose sur les épaules d’une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L’Invocatrice de lumière. »

3. Sweet Tooth de Lemire Jeff

Résumé officiel : « Dix années se sont écoulées depuis la mystérieuse pandémie qui frappa la Terre et décima la quasi-totalité de la population. De celle-ci, naquit une nouvelle espèce : mi-homme mi-animale.

Gus fait partie de ces enfants hybrides dont on ignore tout, livré à lui-même depuis la mort de son père. Au cours de son voyage à travers une Amérique dévastée, Gus croisera la route de Jepperd, homme massif et taciturne avec qui il se met en quête d’un refuge spécialisé. Mais sur leur route, les chasseurs sont nombreux. »

3. The Witcher d’Andrzej Sapkowski (qui a aussi donné les jeux vidéos)

Résumé officiel : « À travers les plaines arides et les montagnes escarpées des Royaumes du Nord, un homme avance seul. En ces temps obscurs, il est l’un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route.

Car Geralt de Riv est un sorceleur : un mercenaire initié aux secrets d’une ancienne magie. Il suit son propre code d’honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec l’espoir inavoué de réaliser son dernier voeu : retrouver son humanité. »

4. Le jeu de la dame de Walter Tevis

Résumé officiel : « Kentucky, 1957. Après la mort de sa mère, Beth Harmon, neuf ans, est placée dans un orphelinat où l’on donne aux enfants de mystérieuses vitamines censées les apaiser. Elle y fait la connaissance d’un vieux gardien passionné d’échecs qui lui en apprend les règles. Beth commence alors à gagner, trop vite, trop facilement.

Dans son lit, la nuit, la jeune fille rejoue les parties en regardant le plafond où les pièces se bousculent à un rythme effréné. Plus rien n’arrêtera l’enfant prodige pour conquérir le monde des échecs et devenir une championne. Mais, si Beth prédit sans faute les mouvements sur l’échiquier, son obsession et son addiction la feront trébucher plus d’une fois dans la vie réelle. »

5. Lupin / Arsène Lupin : Gentleman-Cambrioleur de Maurice Leblanc

Résumé officiel : « Découvrez le monde de l’énigme, de l’aventure et du charme irrésistible avec Arsène Lupin, le chef-d’œuvre intemporel de Maurice Leblanc. Ce livre, qui a captivé des millions de lecteurs à travers le monde, est un véritable joyau de la littérature française qui a redéfini le genre du roman policier.

Plongez dans une série d’aventures palpitantes avec le personnage principal, Arsène Lupin, un gentleman cambrioleur dont l’ingéniosité, l’audace et le charisme dépassent largement les limites de la loi. Lupin, avec son esprit vif et son charme irrésistible, est un héros unique, capable d’outrepasser les forces de l’ordre avec une facilité déconcertante et un sens de l’humour désarmant.

Le livre Arsène Lupin est une collection de nouvelles qui dépeignent les exploits audacieux de Lupin, depuis le vol de bijoux précieux jusqu’à l’évasion de prisons de haute sécurité, tout en déjouant les enquêteurs les plus brillants. Chaque histoire est un délicieux mélange de mystère, de suspense et de panache qui vous tiendra en haleine jusqu’à la toute dernière page. »

6. You de Caroline Kepnes (Parfaite et Les corps cachés)

Résumé officiel : « Je sais tout de toi. Tu es parfaite. Je t’aimerai à la vie, à la mort. Tu es à moi pour toujours. Lorsque Beck pousse la porte de sa librairie, Joe est immédiatement sous le charme. Ravissante, effrontée, sexy, elle est tout simplement tout ce qu’il cherche chez une femme. Et quand Joe aime, il est prêt à tout pour parvenir à ses fins…

Quelques semaines plus tard, la vie de Beck n’a plus de secrets pour Joe. Il a trouvé son nom, son adresse, s’est procuré accès à ses emails, il la suit virtuellement sur les réseaux sociaux et physiquement dans les rues de New York.

Avec un peu d’organisation, une « vraie » rencontre est vite provoquée, et comment résister à un garçon qui devance vos moindres désirs, semble deviner vos pensées les plus intimes ? Et lorsque des personnes de l’entourage de Beck sont victimes d’accidents macabres, c’est tout naturellement dans les bras de Joe que se réfugie la jeune femme.

Mais si Beck ignore l’ampleur de l’obsession de son nouveau petit ami, Joe ne connaît pas non plus toutes les facettes de sa bien-aimée… »

7. Umbrella Academy de Gerard Way

Résumé officiel : « Lorsque 43 enfants naissent de femmes qui ne montraient aucun signe de grossesse, Sir Reginald Hargreeves en adopte sept dans l’espoir de sauver l’humanité.

Les enfants grandissent, leurs exploits au sein de l’Academy se succèdent, comme les crises familiales… jusqu’à la dissolution du groupe. Les années passent avant que les membres de cette famille dysfonctionnelle se retrouvent autour de la tombe de leur père adoptif et se déchirent à nouveau. »

8. Altered Carbon de Richard Morgan

Résumé officiel : « Dans un avenir pas si lointain, la mort n’est plus définitive : vous pouvez sauvegarder votre conscience et vos souvenirs et les réimplanter dans un nouveau corps. De fait, pour Takeshi Kovacs, mourir n’est plus qu’un accident de parcours : il a déjà été tué plusieurs fois.

C’étaient les risques du métier dans les Corps diplomatiques, les troupes d’élite du Protectorat des Nations unies expédiées à travers la galaxie. Mais cette fois, on le ramène sur Terre pour mener l’enquête : un riche magnat veut élucider sa propre mort. La police a conclu au suicide. Or, pourquoi se suicider quand on sauvegarde son esprit tous les jours, certain de revenir parmi les vivants ? »

9. Locke and Key de Joe Hill

Résumé officiel : « Keyhouse : un étrange manoir de la Nouvelle Angleterre. Un manoir hanté, dont les portes peuvent transformer ceux qui osent les franchir.

Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey découvrent leur nouvelle demeure, croyant y trouver le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies. Mais une ténébreuse créature les y attend pour ouvrir la plus terrifiante de toutes les portes. »

10. La chronique des Bridgerton de Julia Quinn

Résumé officiel : « Adapté sur Netflix. Très chers lecteurs, quelle saison ! Au rythme des bals et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings.

Valses langoureuses, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu’à l’épilogue d’un romantisme échevelé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle ? Il est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans Londres qu’Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi.

Hélas, l’élue a une soeur odieuse qui s’oppose catégoriquement à cette union en raison du passé libertin du vicomte. Cela nous promet bien des péripéties. Et comme il reste six Bridgerton à marier, votre dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, chers lecteurs, la saga ne fait que commencer ! Rubrique mondaine de lady Whistledown, Londres, 1813″.

