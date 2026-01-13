Pourquoi les artistes se sentent souvent plus inspirés de nuit ?

Le soleil baisse dans le ciel, les oiseaux poussent leurs derniers cris avant de dormir, c’est le retour du travail pour certains et, pour d’autres, c’est maintenant que les idées naissent. N’avez-vous jamais remarqué, comme la nuit apporte l’aspiration à de nombreux artistes, qu’ils soient peintres, illustrateurs, écrivains ou autre artisan des émotions ? Mais, comment expliquer que la vie nocturne révèle certaines passions ? Comment expliquer que beaucoup d’artistes se sentent plus inspirés lorsque le jour tombe ?

Les artistes, majoritairement plus inspirés la nuit ?

Si, vous aussi, vous êtes un artiste, vous avez peut-être aussi remarqué que vous êtes plus inspiré et plus créatif lorsque la nuit arrive, que ce soit en soirée ou quand il fait nuit noire, jusqu’au crépuscule.

Tous les artistes ne sont pas ainsi et certaines personnes sont d’ailleurs plus inspirées en journée, par exemple en écrivant ou en dessinant sous le soleil ou à une table de café.

Mais, c’est vrai que beaucoup d’artistes semblent plus créatifs de nuit. Il n’y a pas vraiment d’études sur ce sujet spécifique afin d’expliquer ce comportement. Mais, on peut imaginer plusieurs possibilités.

Une adaptation face aux obligations de la journée ?

Premièrement, on peut se dire que certains artistes n’ont que ce moment pour être créatif. La soirée créative devient donc le moment de créativité du cerveau, par dépit, car vous êtes pris par autre chose dans la journée, comme par votre travail alimentaire.

Ainsi, beaucoup d’artistes, sans s’en rendre compte, transposent leur créativité innée de la journée sur la soirée ou la nuit. Mais, ce n’est pas toujours le cas et il peut y avoir d’autres explications possibles.

Une histoire de chronotype ?

On peut aussi imaginer que les artistes sont peut-être en majorité des chronotypes nocturnes. Il existe plusieurs chronotypes qui définissent notre horloge biologique : il y a des gens qui sont plus productifs le matin, d’autres l’après-midi, et d’autres le soir.

Ceux qui sont plus productifs le soir sont plus rares, car, en fait, c’est un vestige des premiers humains qui, dans chaque clan, avaient chacun un rôle. Et une toute petite partie du clan vivait de nuit pour surveiller les autres quand ils dormaient et pour chasser les animaux nocturnes.

Mais, ce n’est probablement pas la meilleure explication car, comme nous l’avons dit, le chronotype nocturne est l’un des plus rares. Il serait vraiment curieux que tous les artistes créatifs de nuit soient de ce chronotype.

Comment l’ambiance de la nuit change notre comportement

Autre explication possible : la nuit et son ambiance, si particulière, a un effet sur notre créativité, soit par effet calmant, soit par effet euphorisant. N’avez-vous pas remarqué que certains anxieux ou dépressifs se sentent mieux la nuit ou, au contraire, se sentent plus mal quand il fait noir ?

Dans l’histoire de l’art, beaucoup d’artistes ont partagé des traits semblables aux dépressifs ou anxieux, avec notamment une faculté à l’introspection, à l’anticipation et une sensibilité accrue au monde.

On peut donc imaginer que la nuit agit sur les artistes comme sur les anxieux ou dépressifs. La nuit peut alors réveiller les peurs et accroitre la créativité, soit pour compenser cette anxiété montante, soit pour la décharger, soit pour utiliser cette anxiété dans son art.

Ou alors, la nuit peut avoir un effet calmant, ce qui est propice à la créativité et à l’introspection. En effet, lorsqu’il fait nuit, inconsciemment, on se dit que le monde ralentit, tout le monde est chez soi, tout le monde se prépare à dormir, on ne voit personne dehors, il y a moins de passage ou de voitures… Bref, c’est un moment où on a l’impression que le monde ralentit, et nous avec.

Une capacité à trouver des « solutions alternatives et originales »

J’ai lu plusieurs articles et études sur ce sujet pour tenter de trouver une réponse. Et selon cet article, il y aurait eu une étude de faite en 2007 qui conclut au fait que les personnes nocturnes (les oiseaux de nuit, comme on dit) seraient plus créatives que les personnes du matin.

Dans l’article, le professeur Marina Giampietro, auteure de l’étude, est citée : « Se trouver dans une situation qui diverge de l’habitude conventionnelle (les types nocturnes éprouvent souvent cette situation), peut favoriser le développement d’un esprit non conventionnel et la capacité à trouver des solutions alternatives et originales ».

Le cerveau vient combler le manque d’activité nocturne ?

Dans l’étude, il est aussi globalement dit que la nuit, comme on a moins de choses à faire, il est logique d’avoir plus d’idées et d’être plus créatif.

En fait, quand le cerveau s’ennuie (que vous ne faites pas grand-chose ; la nuit, vous ne faites pas forcément le ménage, vous ne vous occupez pas forcément des enfants, etc), il va combler et donc c’est là qu’il va avoir ses meilleures idées.

C’est pour cette raison que vous avez souvent des idées quand vous êtes en train de vous endormir, que vous êtes aux toilettes ou que vous êtes à la douche.

Le lien entre nuit, les rêves et la créativité des artistes

D’ailleurs, selon une étude, il semble que la créativité serait stimulée si vous vous réveillez en pleine nuit, notamment dans les premiers instants du sommeil.

Notez aussi que beaucoup d’artistes utilisent d’ailleurs la phase d’endormissement ainsi que la phase des rêves pour créer et avoir des idées de créations. Le cerveau utilise ces deux phrases pour intégrer des informations non conscientisées, mais aussi pour se faire des scénarios. Et cela peut donner beaucoup d’idées aux artistes.

Beaucoup d’artistes créent quand le soleil disparait

« Quel est le point commun entre Frankenstein de Mary Shelley, Let it be des Beatles et la machine à coudre ? Entre Twilight et la table de Mendeleïev ? Pas grand-chose a priori, si ce n’est que ces œuvres sont nées d’un songe », lit-on d’ailleurs sur Radio France.

« J’ai en général un mode de vie très nocturne, principalement parce que la lumière du soleil ne me réussit pas. Les couleurs vives, quelles qu’elles soient, me dépriment en fait, et mes humeurs sont plus ou moins inversement proportionnelles à la clarté du ciel. […] Donc je programme mes courses à faire le plus tard possible, et j’ai plutôt tendance à émerger en même temps que les chauves-souris et les ratons laveurs, au crépuscule », décrivait aussi le pianiste Glenn Gould.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

