    Alice in Borderland : ces personnages inspirés d’Alice aux pays des merveilles

    Alice in Borderland est une série fortement inspirée d'Alice aux pays des merveilles, et voici quelques personnages qui le prouvent.
    Ce n’est pas un secret, mais la série Alice in Borderland est fortement inspirée de l’histoire d’Alice aux pays des merveilles. Et, justement, voici quelques personnages qui viennent appuyer cette influence littéraire et symbolique.

    1. Arisu et Alice

    La série Alice in Borderland est tirée d’une série de mangas. Et, ce n’est pas pour rien que la série s’appelle « Alice in Borderland », le personnage principal, soit Arisu dans la série, s’appelle en réalité Alice (qui va se prononcer à peu près Arisu en japonais) dans les mangas.

    2. Usagi et le lapin blanc

    Usagi veut littéralement dire « lapin » en japonais. D’ailleurs, plusieurs fois, les personnages lui demandent si c’est vraiment son nom. Le lapin à la montre de gousset dans Alice aux pays des merveilles est le point d’entrée d’Alice dans le pays des merveilles, un peu comme Usagi dans la saison 3.

    3. Chishiya et le chat du Cheshire

    Chishiya est clairement inspiré du chat de Cheshire, ce chat fourbe, intelligent, toujours là sans se faire remarquer. Et, Chishiya est justement un personnage très habile, intelligent, qui semble avec trois coups d’avance. Comme le chat de Chechire, il est toujours là, il sait tout, mais il sait aussi disparaître et réapparaître à sa guise.

    4. Le chapelier et… le chapelier

    C’est littéralement son nom dans la série. Le chapelier, qui est le chef de La Plage, semble inspiré du personnage du chapelier, dont le surnom est carrément repris. Dès que nous voyons le chapelier dans Alice in Borderland, sa folie transparait justement de sa personne, dans un lieu absurde, alors que les passagers du Borderland doivent jouer à des jeux mortels pour conserver leur visa. Comme le chapelier qui prend le temps de prendre le thé avec ses amis les animaux pendant que « le jour frabieux » approche.

    5. La reine de cœur et la reine rouge

    C’est évident, mais la reine de cœur est forcément inspirée de la reine rouge. Une reine rouge qui a d’ailleurs des soldats en forme de carte de la couleur du cœur.

    6. Kuina et la chenille

    Enfin, parallèle un peu moins évident, il semble y avoir un parallèle entre le personnage de Kuina et la chenille, aussi nommée Absolem dans le film de Tim Burton en 2010. La chenille est bleue, Kuina est souvent en bleu, la chenille fume, Kuina a souvent une cigarette avec elle. C’est davantage une connexion esthétique et symbolique.

    Aussi, la chenille devient un papillon dans le conte revisité par Burton, un symbole de transformation personnelle et d’affirmation de soi, comme pour Kuina qui a fait sa transition de genre, faisant face à son père conservateur.

    Et vous, vous voyez d’autres connexions ?

