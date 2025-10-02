Shadow and Bone : La Saga Grisha, y aura-t-il une saison 3 ?

Sortie en 2021, la série fantastique Shadow and Bone : La Saga Grisha a eu un petit succès sur la plateforme de streaming Netflix. Mais, après deux belles saisons, la sage Grisha aura-t-elle une saison 3 ? Nous avons la réponse.

La saga Grisha : de quoi parle la série (et les livres) ?

Shadow and Bone : La Saga Grisha est une série fantastique coupée en deux saisons et disponible sur Netflix. 16 épisodes très bien reçus par la critique et qui racontaient les histoires entremêlées d’Alina Starkov et du groupe de gangsters, les Corbeaux.

Voici un petit résumé : Le royaume de Ravka, fracturé depuis des siècles par une mer d’ombre impénétrable appelée le Fold, voit renaître l’espoir avec la révélation d’un pouvoir oublié.

Alina Starkov, simple cartographe dans la première armée, découvre par accident qu’elle est l’Invocatrice de lumière, une figure mythique censée anéantir le Fold et réunifier le pays. Lors d’une traversée désastreuse aux côtés de son ami d’enfance Malyen Oretsev, son don se manifeste face aux créatures monstrueuses qui hantent les ténèbres. Très vite, la rumeur enfle : la jeune orpheline serait une Sainte.

Confiée au général Aleksander Kirigan, chef de la puissante seconde armée des Grishas, Alina est entraînée vers la capitale pour apprendre à maîtriser ce don qui la dépasse. Mais derrière les promesses de gloire et de salut se cachent intrigues, manipulations et trahisons.

Pendant ce temps, une bande de mercenaires menée par Kaz Brekker, les Crows, accepte un contrat insensé : capturer l’Invocatrice de lumière, quitte à défier le Fold lui-même. Entre loyauté et pouvoir, foi et mensonge, Alina devra percer le vrai visage de Kirigan et choisir à qui accorder sa confiance… avant que l’ombre n’engloutisse définitivement Ravka.

Pas de saison 3 pour la série Shadow and Bone : La Saga Grisha

Mais, la saison 2 de la saga Grisha se termine d’une manière très frustrante. SPOILER attention. Dès la fin de la saison 2, une mystérieuse maladie touche les grishas. La dernière scène montre alors Alina, aux côtés du roi, en très mauvaise posture.

Mais, sortie en 2021, la série ne semble pas avoir de suite. Malheureusement, vous avez raison. Netflix ne diffusera pas de saison 3 pour la saga Grisha. Cependant, vous pouvez quand même connaitre la suite de l’histoire.

Mais vous pouvez lire la suite en livres !

En effet, la série est une adaptation de livres écrits par Leigh Bardugo. L’autrice a écrit plusieurs ouvrages dans ce même univers. Notamment l’histoire derrière ces deux premières saisons au travers de la trilogie littéraire nommée Grisha.

Elle a aussi écrit l’histoire de Kaz et de ses acolytes dans une duologie nommée Six of Crows. Et, enfin, elle a aussi rédigé la duologie King of Scars, qui se centre sur le roi du royaume, Nikolaï.

Les faits dans cette série de livres se passent quelques années après la défaite du Darkling, il s’agit alors de la suite directe de la série. Notez que ce ne sont pas les seuls ouvrages connexes avec cette série, voici d’ailleurs une petite liste.

