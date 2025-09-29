Meurtre mode d’emploi, une très bonne série avec Emma Myers

Après avoir crevé l’écran dans le rôle d’Enid Sinclair, la colocataire loup-garou colorée de Mercredi, Emma Myers s’offre une transformation radicale. La jeune actrice américaine incarne désormais l’héroïne de la série britannique Meurtre mode d’emploi, adaptée du best-seller de Holly Jackson. Disponible depuis le 1ᵉʳ août 2024 sur Netflix à l’international.

Une enquête au cœur d’une petite ville anglaise

L’intrigue plonge le spectateur dans une communauté en apparence paisible, marquée par un drame irrésolu. Cinq ans après le meurtre d’Andie Bell, une adolescente de 17 ans, l’affaire semble classée. Mais Pippa Fitz-Amobi, une lycéenne brillante et obstinée, refuse la version officielle.

Convaincue que le coupable désigné n’est pas le bon, elle décide de reprendre l’enquête. Entre secrets de voisinage, pistes brouillées et tensions familiales, Pip se met en danger pour faire éclater la vérité.

Emma Myers, loin de l’univers de Tim Burton

Dans ce rôle principal, Emma Myers se glisse dans la peau d’une détective en herbe à mille lieues de son personnage dans Mercredi. Fini les griffes et les pastels d’Enid : place à une adolescente rationnelle, méthodique et prête à affronter la noirceur d’une affaire criminelle.

Son interprétation apporte une intensité nouvelle et démontre sa capacité à porter une série sur ses épaules. Pour les fans de Mercredi, c’est l’occasion de découvrir l’actrice sous un jour beaucoup plus dramatique et réaliste.

Une saison 2 est en chemin !

À ses côtés, on retrouve Zain Iqbal dans le rôle de Ravi Singh, Asha Banks en Cara Ward ou encore Raiko Gohara, Jude Morgan-Collie et Yali Topol Margalith.

La distribution mêle visages connus et nouveaux talents, renforçant l’ancrage de la série dans un univers adolescent crédible, où chaque personnage pourrait cacher un secret.

Le roman de Holly Jackson, publié en 2019 et salué pour son mélange de suspense et de réalisme psychologique, trouve ici une transposition soignée sous la direction de Dolly Wells.

Le tournage, réalisé en 2023 dans les paysages de Bristol et du Somerset, accentue l’atmosphère brumeuse et inquiétante du récit. Succès oblige, la BBC a confirmé en novembre 2024 une saison 2, dont le tournage a débuté au printemps 2025.

