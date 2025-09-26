Elle retrouve un bout de doigt humain dans son plat au restaurant

C’est une trouvaille surprenante et macabre faite dans un restaurant. Alors qu’elle voulait manger un simple wrap au poulet, une femme a trouvé un bout de doigt humain dans son plat. Forcément, l’affaire a fait du bruit et en a dégouté plus d’un.

Une femme croque dans son wrap et trouve un bout de doigt humain

Mary Elizabeth Smith, responsable en immobilier à New-York, aimait bien s’arrêter dans un restaurant servant des wraps pour le déjeuner.

Après avoir commandé un wrap au poulet au restaurant Create à Astoria, elle est revenue à l’agence immobilière pour le manger. C’est là qu’elle a fait une trouvaille dégoutante dans son plat à emporter.

Les faits ont eu lieu le 17 novembre 2023. Et, selon Mary, elle aurait retrouvé un bout de doigt humain dans son wrap, avec l’ongle en supplément. La responsable en immobilier, âgée de 43 ans, a forcément été dégoutée par cette trouvaille.

« Cela m’a rendue très prudente quant à tout ce que je mange »

Habitante de Chelsea, Mary n’a heureusement pas mangé le doigt humain, selon son avocat. En fait, sans faire attention, elle aurait mordu dans le papier qui enroulait le wrap et aurait senti quelque chose d’étrange. Elle a recraché le bout de doigt. Un événement « horrible pour elle », selon son avocat.

Depuis cet incident, Mary aurait du mal à aller manger au restaurant et elle préparerait davantage ses plats maison. « Cela m’a rendue très prudente quant à tout ce que je mange« , a-t-elle alors déclaré.

Selon elle, elle avait l’habitude de manger dans ce restaurant deux fois par semaine, lit-on dans le NY Post. « Il m’a fallu un temps fou pour trouver le courage de manger à nouveau du poulet. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais imaginé que cela arriverait », a-t-elle ajouté.

Le doigt d’une femme ? Le restaurant se défend

D’après des médecins, le bout de doigt pourrait provenir d’une femme. Mais, d’après le restaurant, il n’y avait aucune employée femme ce jour-là. Mais, Mary assure avoir vu des femmes travailler sur place d’autres jours.

« Je n’ai jamais eu de femmes travaillant à la chaîne de préparation. Smith refuse de faire un test ADN sur le bout du doigt, ce qui prouverait qu’il ne provient pas d’un de mes employés », s’est défendu le restaurant.

