Tim Burton a travaillé sur la réalisation de la série Mercredi, mais il a aussi travaillé sur la réalisation des films Alice aux pays de merveilles (2010 et 2016). Est-ce pour cette raison qu’il y a une connexion entre les deux univers grâce au personnage d’Agnes ?

Mercredi : une saison 2 pleine de surprises et davantage burtonnienne

En 2025, la saison 2 de la série Mercredi est sortie sur Netflix. La série centrée sur Mercredi de la famille Addams a eu un fort succès avec sa première saison, sortie trois ans plus tôt. Et, dans cette seconde saison, l’influence burtonnienne est encore plus marquée.

Tim Burton nous a même offert une belle séquence en stop motion et a ancré encore davantage son inspiration gothique pour cette saison 2.

Une seconde saison qui nous a offert notre lot de surprises avec le retour de deux acteurs ayant joué dans La Famille Addams, Christina Ricci (qui jouait Mercredi dans les films, puis le professeur Thornhill dans Mercredi), et Christopher Lloyd (qui jouait Fétide dans les films et le professeur Orloff dans Mercredi).

Une connexion entre Agnes DeMille et le chat du Cheshire ?

Mais, comme nous l’avons dit, Tim Burton a encore plus marqué son style avec cette deuxième saison. Et ça se ressent. Un personnage en particulier semble même très inspiré d’un autre personnage sur lequel avait travaillé Burton en 2010.

Ce personnage, c’est celui de la petite rousse, Agnes DeMille, la stalkeuse de Mercredi. Véritable copycat, Agnes est une jeune fille qui a besoin d’imiter quelqu’un pour exister. Elle imite alors Mercredi, obsédée par elle.

Mais, attention spoiler, sur la fin de la saison 2, Agnes va finir par se lier d’amitié avec Enid et partager une danse devenue virale, sur la chanson The Dead Dance de Lady Gaga (qui apparait aussi dans la série). Là, Agnes commence donc à copier sur Enid.

Mais, son personnage n’est pas intéressant que par sa psychologie. Elle ressemble aussi beaucoup à un autre personnage sur lequel avait travaillé Burton : le chat du Cheshire.

Le chat du Cheshire, dont les couleurs sont le violet et le bleu dans l’univers cinématographie qu’Alice au pays des merveilles, fait énormément penser au personnage d’Agnes DeMille. Agnes est à l’académie pour une bonne raison : elle est capable de devenir invisible.

C’est d’ailleurs pour cela qu’elle peut scruter Mercredi sans se faire voir. Un point commun avec le chat dans Alice aux pays des merveilles. Les deux personnages sont au courant de tout, sont discrets, ils sont invisibles et omniprésents à la fois.

Quelques similitudes, une influence pour Burton ?

Ce chat est fourbe, il est là sans qu’on le voie, il est capable de se rendre invisible, de ne faire apparaitre que sa tête (comme le fait Agnes avec ses mains). Tous les deux ont des rayures violettes ou bleus, tous les deux ont des yeux bien ronds et effrayants.

Impossible de passer à côté de l’influence, même si elle est peut-être inconsciente. Notez aussi que Burton est très familier avec les personnages Disney, il a travaillé chez eux pendant quelque temps.

Alors, le chat dans Alice aux pays des merveilles est peut-être un personnage qui l’a beaucoup marqué. Alors, évidemment, ce n’est pas lui qui a inventé ce personnage, mais la ressemblance avec Agnes DeMille demeure très troublante. Et vous, vous en pensez quoi ?

