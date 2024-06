John Titor : le mystérieux voyageur du temps d’internet

Voici l’un des plus grands mystères d’internet. John Titor est un homme qui assurait être un voyageur du temps ayant utilisé une machine à voyager dans le temps que la communauté scientifique a étudié et qui s’avère plausible. Nous allons vous raconter cette histoire invraisemblable et énigmatique de manière résumée.

TimeTravel_0 : un voyageur du temps qui vient de 2036 ?

John Titor est un utilisateur d’internet qui a posté son premier message énigmatique en novembre 2000. Il apparait pour la première fois dans une discussion consacrée aux voyages dans le temps et aux théories sur la question, le forum « Time Travel Institute ». Et il publie sous le pseudo de « TimeTravel_0« . Il prétend être un voyageur du temps venu de 2036.

Très rapidement, John Titor donne de plus en plus d’indications qui semblent plausibles aux utilisateurs du forum. Il assure venir d’un monde post-apocalyptique en 2036. Et sa mission serait de récupérer un ordinateur IBM 5100 de 1975 pour résoudre un gros bug informatique qui aurait lieu dans son futur, donc après 2036.

Il s’agirait d’un bug similaire au fameux bug de l’année 2000. En gros, en 2000, tout le monde avait peur car au niveau informatique le passage de 1999 à 2000 était compliqué à cause d’une erreur de conception. La crainte était de passer de 1999 à 1900 au niveau des appareils informatiques, qu’ils ne soient pas capables d’afficher 2000.

Là, ce serait un problème similaire qui arriverait le 19 janvier 2038. Et sachez que Titor disait vrai en 2000 : le bug de l’an 2038 va vraiment arriver, chose que nous avons découvert après l’affaire John Titor. Cela renforce l’idée qu’il s’agit vraiment d’un voyageur temporel.

Il décrit une machine à voyager dans le temps réaliste

Les internautes sont très curieux sur ce sujet et lui en demandent davantage. Il commence à décrire avec quelle machine à voyager dans le temps il en est arrivé là. Titor décrit en détail sa machine à voyager dans le temps, ce serait une C204 de General Electric, installée dans une Chevrolet de 1987. Il utilise des mots compliqués, mais les scientifiques, eux, trouvent ses déclarations possibles.

Une machine à voyager dans le temps qui a donc été étudiée par des scientifiques à la lumière de cette affaire d’internet. Et beaucoup ont assuré que le projet de machine à voyager dans le temps exposé était plausible. Que, dans la théorie, c’est faisable.

D’autant que Titor a donné plein d’indications sur comment elle fonctionne, y compris des images de la machine. Elle fonctionnerait avec un accélérateur de particules particulièrement puissant.

Un brevet de machine à voyager dans le temps similaire a même été déposé, six ans après, en 2006. Et ce brevet mettait en avant la plausibilité de sa machine puisqu’elle reprenait les grandes bases de son système. Ses maquettes font d’ailleurs partie du brevet.

Il avait aussi parlé du CERN qui utiliserait un accélérateur de particules, dans le futur de 2000, ce qui s’est révélé vrai. Le CERN tente aujourd’hui de prouver l’existence de mondes parallèles grâce à l’accélérateur de particules. Donc, en plus d’avoir donné des plans de sa machine à voyager dans le temps, Titor avait prédit des choses qui allaient se passer.

Réalité ou fake ?

Cette histoire a créé un vrai engouement sur internet. Les forums étaient complètement fous et tentaient de découvrir la vérité sur ce mystérieux voyageur du temps. Encore aujourd’hui, personne ne sait si John Titor était réel ou si c’était un canular.

Néanmoins, sachez que Titor avait prédit une Troisième guerre mondiale à la suite d’un conflit aux USA de 2004 à 2008. Cela n’est pas arrivé. Titor serait-il fake ? Aurait-il changé notre passé ? Ou encore, viendrait-il d’une autre dimension temporelle à la nôtre ?

C’est en tout cas ce que suggère Titor. Selon lui, sa machine à voyager dans le temps est basée sur l’existence de multivers. À chaque nouveau choix, une nouvelle ligne temporelle se crée, comme dans la série Dark. Cela a pour mérite d’enlever le problème des paradoxes temporels.

Pour l’instant, seule une enquête arrive à la conclusion que John Titor était un canular. En 2009, un homme nommé John Hughston en est venu à la conclusion que le voyageur était une invention de Larry Haber, un avocat de Floride, et de son frère, qui est un expert en informatique. Mais, cela n’a jamais été confirmé.

De son côté, l’utilisateur a arrêté de poster sur les forums en mars 2001. Il a laissé les fans de cette histoire dans le flou, avec seulement des spéculations et aucune réponse. Si tout cela est un mensonge, la personne derrière cette affaire était très doué en informatique et dans le domaine scientifique.

D’autant qu’en 2000, sur internet, les données étaient difficiles à trouver, plus qu’aujourd’hui. Titor était forcément quelqu’un qui avait des connaissances, ce qui a participé à la plausibilité de son mythe.

Bonus : une vidéo pour retracer les événements

Nous vous renvoyons sur cette vidéo de SEB qui parle très bien du sujet John Titor, avec un angle détaillé mais vulgarisé (avec des mots simples). C’est une très bonne vidéo qui peut vous aider à vous plonger dans cette affaire des plus mystérieuses sur internet.

Pour en savoir plus : https://www.stargate-fusion.com/forum-stargate/viewtopic.php?t=15129#:~:text=Nous%20saurons%20seulement%20qu’en,de%20voyageur%20temporel%20de%20Titor.

