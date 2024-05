Se mettre sur son 31 : quelle est l’origine de cette expression ?

Il existe de nombreuses expressions en France qu’on ne comprend pas bien. Et « se mettre sur son 31 » ou « être sur son 31 » en fait partie. C’est vrai ça, pourquoi le nombre trente-et-un ? Que vient-il faire ici alors qu’on parle de bien s’habiller, de belle tenue ? Voici l’origine de cette expression populaire.

« Se mettre sur son 31 » : que signifie cette expression ?

Bon déjà, pour ceux au fond de la salle qui ne savent pas ce que veut dire « se mettre sur son 31 », en voici la définition. « Se mettre sur son 31 » désigne le fait de bien s’habiller, de mettre sa meilleure tenue, d’aborder un look sophistiqué, de s’apprêter, de s’être fait beau, par exemple en soignant sa coiffure, en se maquillant, en mettant de beaux vêtements pour une occasion.

Mais pourquoi le trente-et-un ? Les historiens et linguistes ne sont pas tous d’accord pour donner une origine claire à cette expression. C’est un peu le cas pour toutes les expressions de langage, d’ailleurs. Et c’est bien normal, la langue est mouvante et évolue constamment. Mais, il existe quand même une explication plus communément acceptée.

VOIR AUSSI : Pourquoi ça porte malheur d’entendre une chouette ? Origines et significations

L’origine la plus probable de l’expression

L’hypothèse première dit que l’expression « se mettre sur son 31 » viendrait d’une déformation du mot « trentain ». Il s’agissait d’un drap raffiné qui était alors composé de trente fois cent fils. Ce drap était destiné à la confection de vêtements de luxe.

On utilisait ce mot dans le Moyen Âge. Et à cette époque, « se mettre » avait pour signification « mettre sur soi ». Autrement dit, « se mettre sur son 31 » serait davantage une déformation de « se mettre un trentain » soit porter un trentain sur soi.

D’ailleurs, au XVIIe siècle, il existait une expression similaire, « se mettre sur le bon bout ». Cela voulait dire « se parer ». Cela peut aussi expliquer le début de l’expression « se mettre sur ».

Notez cet article