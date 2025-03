Comment est morte Michelle Trachtenberg, l’actrice de Buffy ?

Le monde du cinéma et de la télévision est en deuil. Michelle Trachtenberg, actrice emblématique connue pour ses rôles dans Buffy contre les vampires et Gossip Girl, est décédée le 26 février 2025 à l’âge de 39 ans. Son corps a été retrouvé dans son appartement de Manhattan, plongeant ses proches et ses fans dans une tristesse profonde. Mais, de quoi est-elle morte ?

Une carrière marquante pour Michelle Trachtenberg

Née le 11 octobre 1985 à New York, Michelle Trachtenberg a commencé sa carrière très jeune, apparaissant dès l’âge de trois ans dans des publicités. Son talent précoce lui permet de décrocher des rôles dans des séries télévisées avant de véritablement exploser grâce à Harriet la petite espionne (1996), où elle tient le rôle principal. Ce film familial la propulse sur le devant de la scène et la fait rapidement remarquer par les producteurs hollywoodiens.

Mais c’est surtout son rôle de Dawn Summers dans Buffy contre les vampires qui lui apporte une reconnaissance internationale. Introduite dans la cinquième saison de la série culte, son personnage de jeune sœur de Buffy a d’abord divisé les fans, avant de s’imposer comme un élément central de l’intrigue. Malgré les critiques initiales, Michelle Trachtenberg a su prouver son talent, imposant son jeu subtil et émotionnel dans une série où l’intensité dramatique était de mise.

Après Buffy, elle continue sa carrière avec des rôles marquants. Elle brille notamment dans Gossip Girl, où elle incarne Georgina Sparks, un personnage aussi manipulateur que charismatique. Son interprétation glaciale et percutante est saluée par la critique et le public, renforçant son statut d’actrice incontournable des séries télévisées des années 2000.

En parallèle, elle apparaît dans des films comme Ice Princess (2005) et 17 Again (2009), tout en prêtant sa voix à des projets animés.

Les circonstances de sa mort

D’après les premières informations, Michelle Trachtenberg aurait été retrouvée inanimée dans son appartement de Manhattan. Les secours, appelés en urgence, n’ont rien pu faire pour la ranimer et ont constaté son décès sur place.

Peu avant sa mort, l’actrice avait toutefois subi une transplantation hépatique, une intervention lourde et risquée. Bien que ce type d’opération puisse prolonger la vie des patients, elle n’est pas sans complications potentielles.

L’affaiblissement du système immunitaire, les risques de rejet ou d’infections sont des conséquences connues de cette procédure. Certains observateurs se demandent donc si cette intervention a pu jouer un rôle déterminant dans son décès.

Pour la police, le décès n’est pas suspect. D’après ce que disent les autorités, elle aurait fait un arrêt cardiaque, potentiellement à cause des complications liées à l’opération et à son hépatite (maladie du foie).

Cependant, la cause exacte de sa mort reste indéterminée, car sa famille s’est opposée à la réalisation d’une autopsie pour des raisons religieuses.

Un hommage unanime pour Michelle Trachtenberg

L’annonce de sa mort a suscité une vague d’émotion à Hollywood et parmi ses fans. Sarah Michelle Gellar, qui incarnait Buffy, a partagé un message bouleversant sur Instagram : « Mon cœur est brisé. Michelle était comme une petite sœur pour moi. Nous avons grandi ensemble sur le tournage de Buffy. Son talent était immense, mais c’était surtout une personne drôle, intelligente et pleine de vie. Elle va terriblement me manquer. »

Le casting de Gossip Girl a également réagi, notamment Leighton Meester (Blair Waldorf), qui a déclaré : « Georgina Sparks était l’un des personnages les plus emblématiques de la série, et cela, c’est grâce à Michelle. Elle était brillante, unique et incroyablement douée. Je n’arrive pas à croire qu’elle soit partie. »

D’autres acteurs et personnalités ont rendu hommage à l’actrice sur les réseaux sociaux. De nombreux fans ont partagé leurs souvenirs et moments préférés des rôles de Michelle Trachtenberg, soulignant à quel point elle a marqué toute une génération.

Notez qu’elle n’est pas la seule actrice d’une série phare des années 90 et 2000 qui a perdu la vie. Shannen Doherty, star de Charmed, a aussi succombé en juillet 2024 à la suite d’un cancer.

Un mystère qui plane

Le refus de la famille d’effectuer une autopsie alimente certaines théories et interrogations. Avait-elle des problèmes de santé plus graves qu’on ne le pensait ? Avait-elle des complications non diagnostiquées suite à sa greffe du foie ? Les questions restent nombreuses.

Certains proches ont confié que Michelle semblait affaiblie ces derniers mois, bien que rien ne laissait présager une issue aussi dramatique. Les autorités, quant à elles, ont classé son décès comme naturel, sans éléments suspects. Mais l’absence de conclusion formelle laisse une part d’ombre sur les dernières heures de l’actrice.

