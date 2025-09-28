Beaucoup de salariés se posent la question : les heures supplémentaires sont-elles imposables ou exonérées d’impôt ? Depuis 2019, un régime fiscal particulier s’applique, permettant de profiter d’un revenu complémentaire sans alourdir sa fiscalité. Faisons le point sur les règles en vigueur.

À retenir – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont soumises aux cotisations sociales.

sont soumises aux cotisations sociales. Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’à 7 500 € par an.

jusqu’à 7 500 € par an. Au-delà de ce plafond, l’excédent devient imposable.

Heures supplémentaires : définition et rémunération

Les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectué au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein. Elles donnent droit à une rémunération majorée, calculée comme suit :

+25 % entre la 36e et la 43e heure,

entre la 36e et la 43e heure, +50 % à partir de la 44e heure.

Ces heures apparaissent sur la fiche de paie et font partie du revenu salarié. Mais leur traitement fiscal a été aménagé pour favoriser le pouvoir d’achat.

VOIR AUSSI : Est-ce que les heures supplémentaires comptent pour la retraite ?

Exonération d’impôt sur les heures supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires (et complémentaires pour les temps partiels) bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu. Le plafond d’exonération est fixé à 7 500 € par an.

Cela signifie que :

Si vos heures supplémentaires annuelles sont inférieures ou égales à 7 500 € , elles sont totalement non imposables .

, elles sont totalement . Si elles dépassent ce plafond, seule la partie excédentaire est soumise à l’impôt sur le revenu.

Exemple : un salarié perçoit 9 000 € d’heures supplémentaires dans l’année.

7 500 € sont exonérés.

1 500 € sont imposables et intégrés dans son revenu fiscal de référence.

Heures supplémentaires et cotisations sociales

Si les heures supplémentaires bénéficient d’un régime fiscal avantageux, elles restent soumises aux cotisations sociales. Cependant, une réduction de cotisations salariales est prévue, ce qui permet d’augmenter le salaire net perçu.

Déclaration des heures supplémentaires aux impôts

Lors de la déclaration annuelle, les heures supplémentaires exonérées apparaissent généralement pré-remplies dans les cases : 1GH ou 1HH selon la situation du foyer fiscal. Le contribuable doit simplement vérifier les montants indiqués par son employeur et les corriger si nécessaire.

VOIR AUSSI : Combien d’heures peut-on travailler en retraite ?

En quoi les heures supplémentaires sont intéressantes (ou pas)

Si les heures supplémentaires sont attractives fiscalement, elles ont aussi des impacts à long terme qu’il faut connaître.

Pour la retraite : les heures supplémentaires génèrent des cotisations sociales, donc elles comptent pour la retraite . Elles permettent de valider plus vite des trimestres si le revenu annuel dépasse le seuil requis.

: les heures supplémentaires génèrent des cotisations sociales, donc elles . Elles permettent de si le revenu annuel dépasse le seuil requis. Pouvoir d’achat immédiat : grâce à l’exonération d’impôt, elles représentent un moyen d’augmenter son revenu net sans être trop taxé.

: grâce à l’exonération d’impôt, elles représentent un moyen d’augmenter son revenu net sans être trop taxé. Limites : elles ne sont pas toujours avantageuses si elles entraînent une surcharge de travail, une fatigue accrue ou une baisse de qualité de vie. À long terme, cela peut peser sur la santé.

: elles ne sont pas toujours avantageuses si elles entraînent une surcharge de travail, une fatigue accrue ou une baisse de qualité de vie. À long terme, cela peut peser sur la santé. Erreurs fréquentes : certains salariés découvrent que leurs heures n’ont pas été correctement majorées ou déclarées. Dans ce cas, il est essentiel de vérifier sa fiche de paie et de réclamer une régularisation.

En résumé : les heures supplémentaires peuvent être intéressantes financièrement et pour la retraite, mais elles doivent rester un choix équilibré et bien suivi administrativement.

FAQ sur les heures supplémentaires imposables

Les heures supplémentaires sont-elles toujours imposables ? Non. Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’à 7 500 € par an. Seule la partie qui dépasse ce montant est imposée. Les heures supplémentaires exonérées doivent-elles être déclarées ? Oui. Elles apparaissent automatiquement dans la déclaration de revenus et doivent être vérifiées par le salarié. Les heures complémentaires sont-elles aussi exonérées ? Oui. Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires bénéficient du même régime d’exonération fiscale. L’exonération concerne-t-elle aussi les cotisations sociales ? Non. Les heures supplémentaires restent soumises aux cotisations sociales, mais bénéficient d’une réduction qui améliore le salaire net. Le plafond de 7 500 € peut-il évoluer ?

Les heures supplémentaires sont un atout intéressant pour augmenter son revenu net sans alourdir sa fiscalité, puisqu’elles bénéficient d’une exonération jusqu’à 7 500 € par an. Elles contribuent aussi à la retraite grâce aux cotisations sociales versées, ce qui en fait un avantage à la fois immédiat et de long terme. Néanmoins, elles ne doivent pas devenir une habitude permanente : surcharge de travail, erreurs de déclaration ou équilibre de vie fragilisé peuvent en réduire l’intérêt. Bien utilisées et bien vérifiées, elles restent toutefois un excellent moyen de renforcer ponctuellement son pouvoir d’achat.

Notez cet article