Lorsqu’on évoque la retraite, on pense immédiatement aux cotisations accumulées tout au long d’une carrière. Mais qu’en est-il des personnes qui n’ont jamais travaillé ou qui n’ont pas suffisamment cotisé ? Ont-elles droit à un revenu une fois l’âge de la retraite atteint ? La réponse est oui, grâce à des dispositifs de solidarité prévus par l’État. Voici un tour d’horizon complet pour mieux comprendre vos droits.

La retraite en France : un système basé sur les cotisations

Le système français repose sur le principe contributif : on cotise tout au long de sa vie professionnelle pour valider des trimestres et percevoir, à l’âge légal (64 ans depuis la réforme de 2023), une pension proportionnelle au nombre de trimestres validés et au revenu moyen perçu.

👉 Problème : une personne qui n’a jamais travaillé n’a donc validé aucun trimestre, et ne peut pas prétendre à une pension de retraite de base ni complémentaire via l’Agirc-Arrco.

Mais la France prévoit une allocation spécifique pour éviter que les personnes âgées se retrouvent sans ressources.

L’ASPA, l’allocation minimum pour ceux qui n’ont pas cotisé

Le dispositif qui prend le relais est l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées), anciennement appelée minimum vieillesse. Elle garantit un revenu minimum pour toute personne âgée, même sans avoir cotisé.

Conditions pour bénéficier de l’ASPA :

Âge : avoir au moins 65 ans (ou 62 ans en cas d’inaptitude au travail, invalidité ou reconnaissance comme ancien combattant).

: avoir au moins (ou 62 ans en cas d’inaptitude au travail, invalidité ou reconnaissance comme ancien combattant). Résidence : vivre de façon stable et régulière en France.

: vivre de façon stable et régulière en France. Ressources : ne pas dépasser un certain plafond de revenus (y compris pensions, rentes ou revenus fonciers).

Montant de l’ASPA en 2025 :

1 012,02 € par mois pour une personne seule (soit environ 12 144 € par an ).

pour une personne seule (soit environ ). 1 571,16 € par mois pour un couple marié, pacsé ou en concubinage (soit environ 18 853 € par an).

⚠️ Attention : si vous possédez un patrimoine (biens immobiliers ou financiers), il peut être pris en compte pour calculer vos droits.

VOIR AUSSI : Comment savoir la date de départ en retraite ?

L’ASPA : une allocation récupérable après décès

Contrairement aux retraites classiques, l’ASPA est considérée comme une avance de l’État. Cela signifie qu’elle peut être récupérée sur la succession après le décès, mais uniquement si le patrimoine transmis dépasse 100 000 €. En dessous de ce seuil, il n’y a pas de récupération.

Les cas particuliers : quelles alternatives ?

Même sans carrière professionnelle classique, il est parfois possible de valider des droits à la retraite :

Parent au foyer : avoir élevé des enfants ouvre droit à des trimestres supplémentaires (majoration de durée d’assurance) dans le régime général.

: avoir élevé des enfants ouvre droit à des trimestres supplémentaires (majoration de durée d’assurance) dans le régime général. Aidant familial : certaines périodes passées à s’occuper d’un proche dépendant peuvent aussi compter pour la retraite.

: certaines périodes passées à s’occuper d’un proche dépendant peuvent aussi compter pour la retraite. Travail non déclaré ou atypique : si une régularisation est possible, des droits peuvent être rachetés.

: si une régularisation est possible, des droits peuvent être rachetés. Expérience à l’étranger : les périodes travaillées dans un autre pays peuvent, sous certaines conventions internationales, être prises en compte.

VOIR AUSSI : Comment savoir combien de trimestres j’ai cotisé ?

Comparaison : retraite contributive vs ASPA

Situation Pension possible Montant maximum (2025) Conditions principales A travaillé et cotisé Pension de retraite classique (base + complémentaire) Variable selon carrière Trimestres validés et revenus N’a jamais travaillé ASPA (minimum vieillesse) 1 012,02 €/mois (seul) Âge, résidence en France, ressources limitées

Comment faire la demande d’ASPA ?

La demande s’effectue auprès de la Caisse de retraite (Carsat, MSA, CNAV, etc.), même si vous n’avez jamais cotisé. Par ailleurs, si vous n’avez jamais été affilié à un régime, vous pouvez vous adresser directement à la mairie ou au CCAS (Centre communal d’action sociale).

Le dossier nécessite un formulaire spécifique, des justificatifs d’identité et des justificatifs de ressources et de résidence.

À retenir – Minimum retraite

Pas de cotisations = pas de pension de retraite classique .

. L’ASPA garantit environ 1 012 €/mois en 2025 pour une personne seule.

garantit environ en 2025 pour une personne seule. L’aide peut être récupérée sur la succession au-delà de 100 000 € de patrimoine.

FAQ sur le minimum retraite sans avoir travaillé

L’ASPA est-elle imposable ? Non. L’ASPA n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, ni à la CSG-CRDS. C’est une allocation sociale, non une pension contributive. Peut-on cumuler l’ASPA avec une petite retraite ou une pension étrangère ? Oui, mais le total de vos ressources ne doit pas dépasser les plafonds fixés (12 144 € par an pour une personne seule en 2025). Si vous percevez une pension, même faible, l’ASPA viendra la compléter jusqu’au montant garanti. Quelle est la différence entre l’ASPA et l’AAH (allocation aux adultes handicapés) ? L’AAH peut être perçue dès 20 ans (ou 16 ans si vous n’êtes plus à charge), sous conditions de handicap. À partir de 62 ou 65 ans selon les cas, l’ASPA peut remplacer l’AAH si elle est plus avantageuse. L’ASPA est-elle récupérée sur les héritages ? Oui, mais seulement si le patrimoine net transmis après décès dépasse 100 000 €. Dans ce cas, la caisse de retraite peut récupérer tout ou partie des sommes versées. Que se passe-t-il si je vis à l’étranger ? L’ASPA est réservée aux personnes qui résident de manière stable et régulière en France. Elle ne peut pas être versée si vous vivez à l’étranger, même dans un pays de l’Union européenne.

Une personne qui n’a jamais travaillé en France peut tout de même percevoir un revenu minimum à la retraite grâce à l’ASPA. Bien que cette allocation soit moins avantageuse qu’une retraite contributive, elle assure une protection de base pour éviter la précarité des seniors. Le conseil : se renseigner dès 60 ans auprès de la Caisse de retraite ou du CCAS de sa commune afin d’anticiper la constitution du dossier.

Notez cet article