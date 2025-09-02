Combien d’heures peut-on travailler en retraite ?

Prendre sa retraite ne signifie pas forcément arrêter toute activité professionnelle. Beaucoup de Français, une fois à l’âge légal de départ à la retraite, choisissent de poursuivre une activité professionnelle. Travailler leur permet d’avoir des revenus complémentaires, de rester tout actifs ou de transmettre leur savoir-faire. Plusieurs reviennent souvent dans le débat : le fonctionnement du cumul emploi-retraite, mais aussi s’il existe un nombre maximum d’heures autorisées ?

Travailler à la retraite , c’est possible ?

Oui et ce n’est pas une question d’heures, mais plutôt de conditions. En effet, contrairement à une idée reçue, la loi française ne fixe pas un plafond d’heures de travail pour les retraités. En réalité, tout dépend :

du type d’activité exercée (salariée, indépendante, bénévole) ;

du régime de retraite (régime général, fonction publique, professions libérales, etc.) ;

et surtout, du cadre dans lequel s'effectue le travail : cumul emploi-retraite intégral ou plafonné.

Autrement dit, vous pouvez travailler à temps partiel comme à temps plein après la retraite, à condition de respecter les règles du cumul emploi-retraite.

Cumul emploi-retraite : deux régimes différents à connaître

Cumul intégral

Il permet de reprendre une activité sans limite de revenus, ni restriction sur le nombre d’heures travaillées. Mais, cela dépend de votre situation personnelle et de votre carrière (nombre de trimestres cotisés). Pour en bénéficier, il faut :

avoir liquidé toutes ses retraites de base et complémentaires (en France et à l’étranger),

avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et l'âge du taux plein,

ou avoir la durée d'assurance requise pour le taux plein.

Dans ce cas, un retraité peut retravailler sans contrainte d’heures ni de revenus, et cumuler librement salaires et pensions.

Cumul plafonné

Si le retraité ne remplit pas les conditions du cumul intégral, il tombe dans le cadre du cumul plafonné. Cela signifie que le montant total des pensions et des nouveaux revenus d’activité ne doit pas dépasser un certain plafond (par exemple 160 % du SMIC ou la dernière rémunération perçue), fixé par l’assurance retraite. En cas de dépassement, la pension peut être réduite ou suspendue.

Ici encore, aucune limite d’heures n’est imposée par la loi : ce sont les revenus qui sont surveillés, pas le temps de travail.

Cas particuliers : professions spécifiques

Certains retraités peuvent rencontrer des règles différentes selon leur situation professionnelle.

Fonctionnaires : la reprise d'une activité salariée dans une administration ou une autre entreprise publique est encadrée par un dispositif légal spécifique. Les revenus perçus peuvent être plafonnés, et l'employeur doit parfois informer la caisse de retraite avant toute réembauche.

Professions libérales : les caisses professionnelles (CIPAV, CARMF, CNBF, etc.) appliquent leurs propres règles en matière de cumul, qui peuvent restreindre les revenus d'activité.

: les caisses professionnelles (CIPAV, CARMF, CNBF, etc.) appliquent leurs propres règles en matière de cumul, qui peuvent restreindre les revenus d’activité. Retraités agricoles : le cumul dépend du type d’activité reprise, qu’il s’agisse de continuer sur son exploitation ou de travailler comme salarié dans une autre entreprise.

Enfin, il ne faut pas oublier que la retraite complémentaire (Agirc-Arrco, par exemple) suit également ses propres conditions de cumul. Là encore, il existe un cadre réglementaire précis qui peut limiter les revenus si le cumul n’est pas intégral.

Bénévolat et micro-entrepreneuriat à la retraite

Un retraité peut aussi choisir de s’investir dans :

le bénévolat associatif , qui n’impose aucune limite,

le micro-entrepreneuriat, qui fonctionne comme toute activité indépendante, avec les plafonds de chiffre d'affaires habituels. Là encore, aucune restriction sur le nombre d'heures, mais uniquement sur les revenus en cas de cumul plafonné.

Pourquoi travailler après la retraite ?

Au-delà des aspects financiers, beaucoup de retraités trouvent dans le travail un moyen de rester actifs, de conserver un lien social ou encore de transmettre leur expertise. Certains reprennent une activité à temps partiel, d’autres se lancent dans un nouveau projet entrepreneurial, preuve que la retraite peut aussi être une nouvelle étape professionnelle.

FAQ : travailler à la retraite

Peut-on travailler à temps plein à la retraite ? Oui, la loi ne limite pas le nombre d’heures. Si vous êtes en cumul emploi-retraite intégral, vous pouvez retravailler à temps plein sans plafond de revenus. Peut-on créer une entreprise en étant retraité ? Oui. Il est possible de devenir micro-entrepreneur ou de créer une société, sans limite d’heures. Seuls les revenus peuvent être plafonnés si vous n’êtes pas en cumul intégral. Peut-on cumuler retraite et emploi dans la fonction publique ? Oui, mais les conditions diffèrent selon la caisse de retraite et le poste repris. Dans certains cas, les revenus sont plafonnés. Est-ce que travailler en retraite permet d’augmenter sa pension ? Non, depuis 2015, le cumul emploi-retraite ne génère plus de nouveaux droits à la retraite, même si vous cotisez. Vous touchez donc vos pensions telles qu’elles ont été calculées. Existe-t-il une limite d’âge pour retravailler ? Non. Tant que votre santé et votre situation le permettent, vous pouvez travailler après la retraite, quel que soit votre âge.

En réalité, il n’existe pas de limite légale en nombre d’heures de travail à la retraite. Ce sont les revenus issus de l’activité qui peuvent être encadrés selon votre situation et votre régime. Pour travailler sans contrainte, il est recommandé de remplir les conditions du cumul emploi-retraite intégral. Avant de reprendre une activité, mieux vaut se rapprocher de sa caisse de retraite pour connaître précisément les règles applicables à son cas.

