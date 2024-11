Est-ce que les heures supplémentaires comptent pour la retraite ?

Vous vous demandez si toutes ces heures en plus que vous faites vont améliorer votre retraite ? Bonne nouvelle : oui, les heures supplémentaires peuvent compter pour votre retraite ! Mais comme tout en France, c’est un peu plus compliqué que ça… Allez, on fait le point.

Les heures supplémentaires et la retraite de base

D’abord, pour la retraite de base, les heures supplémentaires entrent dans le calcul. En gros, elles s’ajoutent à votre salaire annuel moyen, qui sert à estimer le montant de votre pension. Donc, en principe, plus vous gagnez, plus votre retraite peut augmenter.

Mais il y a un hic : le fameux « plafond de la Sécurité sociale ». En gros, si votre salaire dépasse ce plafond, une partie de ce que vous gagnez (y compris avec les heures supplémentaires) ne sera pas comptée pour la retraite de base.

Petite précision : les heures supplémentaires sont souvent exonérées de certaines cotisations sociales pour encourager les employeurs et les employés à en faire. Mais même avec cette exonération, l’employeur continue de cotiser pour la retraite. Donc, votre pension ne devrait pas trop en souffrir.

VOIR AUSSI : Qui ne sera pas concerné par la réforme des retraites ?

Et la retraite complémentaire ?

Bonne nouvelle ici aussi : les heures supplémentaires comptent également pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Chaque heure en plus que vous faites vous rapporte des points de retraite complémentaire, selon ce que vous gagnez.

Mais là encore, le plafond de la Sécurité sociale s’applique. Donc si vos revenus dépassent ce seuil, il y aura une limite aux points supplémentaires que vous accumulez pour la retraite.

VOIR AUSSI : Est-ce que le chômage compte pour votre retraite ?

Heures supplémentaires : est-ce vraiment un gros bonus pour la retraite ?

Alors, est-ce que les heures supplémentaires vont révolutionner votre future pension ? Pas forcément, mais elles peuvent faire une différence.

Si vous faites souvent des heures sup’ sur toute votre carrière et que vos revenus restent en dessous du fameux plafond, cela augmentera votre salaire moyen de référence, et donc votre retraite.

Mais attention, ce n’est pas magique : si votre salaire est déjà élevé et dépasse le plafond, les heures supplémentaires ne changeront pas grand-chose.

Elles ne seront pas comptabilisées au-delà de ce seuil. En clair, pour les salaires plus modestes, les heures supplémentaires sont un petit coup de pouce pour la retraite, pour les salaires plus élevés, ça aura moins d’effet.

VOIR AUSSI : Quel est le montant max que vous pouvez recevoir à la retraite ?

Petit exemple concret

Imaginons un salarié qui fait régulièrement 10 % de salaire en plus grâce aux heures supplémentaires.

Si son revenu annuel reste sous le plafond de la Sécurité sociale, ces heures vont augmenter son salaire annuel moyen et lui donner un peu plus de points de retraite complémentaire. Sa pension sera donc un peu plus élevée qu’un salarié qui ne fait jamais d’heures supplémentaires.

VOIR AUSSI : Quelle retraite pour un salaire de 1500 euros ?

Et si on travaille en cumul emploi-retraite ?

Si vous êtes déjà à la retraite et que vous reprenez un travail, les heures supplémentaires ne vous permettront pas d’accumuler de nouveaux droits à la retraite. Par contre, elles peuvent arrondir vos fins de mois en augmentant vos revenus.

EN BREF : Oui, les heures supplémentaires comptent pour la retraite, que ce soit pour la retraite de base ou la retraite complémentaire. Mais elles sont limitées par le plafond de la Sécurité sociale. Si votre salaire reste en dessous de ce seuil, chaque heure en plus peut améliorer un peu votre retraite. Si votre salaire dépasse le plafond, ça aura moins d’impact. Bref, les heures supplémentaires, c’est bien pour votre retraite, mais ne vous attendez pas à des miracles !

Notez cet article