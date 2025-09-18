Pourquoi les formations en alternance attirent-elles de plus en plus de jeunes ?

En 2023, selon le ministère du Travail, près d’un million de jeunes étaient inscrits en alternance et ce chiffre ne cesse encore d’augmenter. Ce mode de formation qui associe l’enseignement théorique et la pratique en entreprise offre en effet un certain nombre d’avantages. Nous allons vous expliquer dans les prochains paragraphes ce qui provoque un tel engouement chez les jeunes pour ce type de Cursus.

Des formations plus concrètes

Dans une formation en alternance comme celles proposées par ICEP Formation, on a la possibilité d’apprendre les bases théoriques d’un métier et de mettre ses connaissances en pratique en étant inséré dans le monde de l’entreprise. Non seulement cela permet d’avoir une meilleure compréhension du monde de l’entreprise, de ses enjeux et de ses débouchés, mais on a également la possibilité de s’orienter plus rapidement dans un projet professionnel.

Une insertion plus rapide sur le marché de l’emploi

En ayant des compétences pratiques dès la première année d’étude, les étudiants et les étudiantes en alternance sont opérationnels sur les postes qu’ils visent dès la sortie de l’école. Quand ils ne sont pas embauchés par l’entreprise dans laquelle ils ont été formés, les jeunes diplômés ont une expérience qui est perçue comme une vraie valeur ajoutée sur le marché du travail. Aujourd’hui, on estime qu’un ancien alternant a plus de chance de trouver rapidement un emploi qu’un jeune diplômé issu d’une filière classique.

Des formations soutenues par les politiques publiques

Depuis quelques années déjà, l’État soutient le développement des études en alternance en octroyant des primes pour les entreprises qui embauchent des apprentis, en lançant des campagnes de communication pour valoriser l’apprentissage et en développant de nouvelles filières en alternance, y compris dans l’enseignement supérieur (BTS, Bachelor, Master).

Devenir autonome plus rapidement

Les formations en alternance permettent aux étudiants de financer plus facilement leurs études quelque soit la filiaire. Contrairement à des cursus d’études classiques où beaucoup d’étudiants doivent trouver un petit boulot à côté, l’alternance permet aux étudiants de bénéficier d’une rémunération satisfaisante et d’accéder à l’indépendance financière. Les problèmes de financement des études étant l’une des premières causes d’échec, beaucoup d’étudiants peuvent ainsi accéder à des diplômes de l’enseignement supérieur en toute sérénité.

L’alternance n’est plus réservée aux filières techniques ou manuelles. Elle séduit aujourd’hui des jeunes issus de tous horizons, du CAP au Master. Dans un contexte où l’emploi des jeunes reste un enjeu majeur, ce modèle a toutes les chances de continuer à se développer dans les prochaines années.

