Mastère événementiel : pourquoi la formation de Narratiiv séduit-elle autant ?

Organiser un événement mémorable, c’est savoir raconter une histoire qui captive, marque les esprits et fédère un public. Mais comment maîtriser cet art délicat du storytelling événementiel ? Pour les futurs chefs de projet événementiel, Narratiiv propose une formation unique à Paris. Immersion dans ce mastère événementiel qui forme les spécialistes de demain.

Narratiiv : une école au cœur des récits contemporains

Depuis plusieurs années, l’univers de la communication et du journalisme évolue à une vitesse fulgurante. Sous l’influence des réseaux sociaux et des nouvelles pratiques numériques, les professionnels doivent constamment réinventer leurs manières de raconter, captiver et engager leur audience.

Face à ces bouleversements, l’école parisienne Narratiiv (anciennement IICP) a choisi de se transformer en profondeur. L’établissement mise aujourd’hui sur le storytelling et les nouvelles écritures pour préparer ses étudiants à devenir les profils polyvalents que recherchent activement les entreprises. Avec son « Mastère événementiel« , Narratiiv forme les futurs experts capables de créer des événements impactants.

Dans la vidéo ci-dessous, les équipes de Konbini sont allées à la rencontre des étudiants pour un visite du campus Narratiiv.

Le storytelling au cœur du mastère événementiel

En intégrant le mastère chef de projet événementiel de Narratiiv, vous apprenez avant tout à concevoir des récits puissants, adaptés aux besoins précis des entreprises et des marques.

Pourquoi le storytelling est-il essentiel ?

Il permet de créer du lien émotionnel avec le public.

avec le public. Il transforme une simple rencontre en une expérience immersive .

. Il aide à structurer efficacement chaque étape d’un projet événementiel.

Comment Narratiiv intègre-t-elle cette approche ?

Grâce à une pédagogie basée sur la pratique, vous développez des compétences solides en storytelling événementiel à travers :

des ateliers de narration ,

, des challenges d’entreprises réels,

des workshops thématiques.

Chaque projet devient ainsi une occasion concrète de maîtriser l’art de raconter et de scénariser vos événements.

Dans la vidéo ci-dessous, Caral, une étudiante du mastère chef de projet événementiel de l’école Narratiiv, vous explique pourquoi elle choisi ce parcours.

Un cursus taillé pour répondre aux défis actuels

Le mastère événementiel de Narratiiv est conçu en adéquation avec les réalités professionnelles d’aujourd’hui. Son programme intègre pleinement les dernières tendances digitales et technologiques, sans oublier l’éthique et la responsabilité.

Des modules innovants pour rester à la pointe

Narratiiv mise sur une formation riche et variée avec notamment :

des cours sur les événements hybrides et digitaux,

et digitaux, l’utilisation d’outils innovants comme le No Code ou l’ Intelligence Artificielle ,

ou l’ , des modules de créativité augmentée.

L’alternance : une expérience de terrain inestimable

Pour parfaire votre formation, Narratiiv propose un rythme d’alternance particulièrement apprécié :

Rythme d’alternance Avantages 4 jours en entreprise / 1 jour à l’école Expérience professionnelle approfondie et réseau enrichi Coaching personnalisé chaque semaine Aide concrète à la recherche d’entreprise

Cette immersion professionnelle vous permet de renforcer votre employabilité en accumulant une expérience précieuse tout au long de votre formation.

Une pédagogie basée sur l’expérimentation

Narratiiv ne se limite pas à transmettre des connaissances théoriques. Au contraire, l’école favorise une pédagogie dynamique, interactive, où l’expérience prime sur la théorie.

Vous pourrez ainsi :

participer à des challenges réels avec des entreprises prestigieuses (TF1, M6, Le Monde…),

avec des entreprises prestigieuses (TF1, M6, Le Monde…), vous exercer sur des plateaux TV et radio professionnels ,

, tester vos compétences sur des formats plurimédias innovants.

Narratiiv vous place constamment en situation réelle pour vous permettre de vous projeter concrètement dans votre futur métier.

Débouchés : quels métiers après le mastère événementiel ?

Le mastère événementiel ouvre de nombreuses perspectives de carrières passionnantes, avec des évolutions possibles en fonction de votre expérience professionnelle :

En début de carrière

Chef de projet événementiel

Coordinateur d’événements

Après quelques années d’expérience

Responsable événementiel

Chef de projet communication

Responsable de clientèle

À terme, des postes à hautes responsabilités

Directeur(trice) d’agence événementielle

Directeur(trice) marketing et communication

Consultant(e) expert en stratégie événementielle

Ce mastère constitue donc un véritable tremplin vers une carrière dynamique et pleine de potentiel.

Un campus parisien pensé pour la créativité

À partir de la rentrée 2025, Narratiiv s’installe dans un tout nouveau campus situé en plein cœur du 11ᵉ arrondissement de Paris, à proximité immédiate de République et Oberkampf.

Dans cet espace inspirant aux allures du célèbre Flatiron new-yorkais, vous aurez accès à :

un plateau TV et radio professionnel ,

, des boxes de streaming pour créer des contenus en autonomie,

pour créer des contenus en autonomie, un rooftop et une Chill House pour favoriser la créativité.

En somme, le cadre idéal pour stimuler votre imagination et concrétiser vos projets événementiels les plus audacieux !

Le mastère chef de projet événementiel chez Narratiiv est donc une formation complète, actuelle et profondément ancrée dans les enjeux d’aujourd’hui. Prêt à vous lancer dans l’aventure ?

