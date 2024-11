Il vous arrive de penser : « Je n’aurais pas dû dire ça comme ça », « Ce ne sont pas les mots que j’aurais dû choisir », ou « J’aurais peut-être dû éviter de lever les yeux au ciel » ? La communication est une compétence. Etre un bon communicant, ce n’est pas inné et ça s’apprend. Et ça commence par faire preuve d’introspection et bien se connaître. Dans la communication, on parle de communication verbale et non verbale. Les deux jouent un rôle essentiel dans nos interactions quotidiennes, que ce soit au travail, en famille, ou dans tout type de contextes sociaux. Pour bien comprendre son importance, il faut déjà différencier ces deux types de communication, puis savoir comment les utiliser efficacement. On peut être à l’aise dans l’un ou dans l’autre, mais l’idéal est de maitriser les deux pour avoir des communications impactantes et cohérentes. Découvrez comment maitriser à la fois vos mots et vos gestes pour des relations harmonieuses.

Qu’est-ce que la communication verbale ?

La communication verbale désigne l’utilisation des mots pour transmettre un message. Elle peut se faire à l’oral ou à l’écrit. L’oral inclut des conversations en face-à-face, des appels téléphoniques ou des discours publics, tandis que l’écrit couvre les courriels, les lettres, les rapports, ou encore les messages sur les réseaux sociaux.

La communication verbale est particulièrement puissante, car elle permet une transmission directe et claire des informations, mais elle exige aussi des compétences précises :

La clarté : savoir s’exprimer de manière simple et compréhensible est essentiel pour éviter les malentendus.

: savoir s’exprimer de manière simple et compréhensible est essentiel pour éviter les malentendus. La précision : aller droit au but en choisissant les mots adéquats renforce l’impact du message.

: aller droit au but en choisissant les mots adéquats renforce l’impact du message. L’écoute active : elle consiste à réellement prêter attention à ce que dit l’autre, en posant des questions ou en reformulant pour montrer qu’on a compris le message.

Cependant, la communication verbale ne se résume pas qu’aux mots. Le ton de la voix, le rythme, et la variation dans l’intonation jouent également un rôle clé pour transmettre des émotions et des intentions.

Qu’est-ce que la communication non verbale ?

La communication non verbale, quant à elle, inclut tous les moyens de communication qui n’utilisent pas les mots. Elle regroupe des éléments comme les gestes, les expressions faciales, la posture, et même l’espace entre les interlocuteurs. Si vous ne le saviez pas, 60 à 70 % de la communication humaine se fait de manière non verbale. Donc, même si on a tendance à croire qu’elle est moins importante, elle est en réalité omniprésente et indispensable dans nos interactions.

Quelques exemples de communication non verbale :

Les gestes : des mains croisées peuvent montrer une attitude défensive ou un manque d’ouverture, tandis que des gestes ouverts indiquent une volonté de dialogue.

: des mains croisées peuvent montrer une attitude défensive ou un manque d’ouverture, tandis que des gestes ouverts indiquent une volonté de dialogue. Les expressions faciales : elles permettent de transmettre des émotions comme la joie, la tristesse, ou la surprise, même sans parler. Un grand sourire, un froncement de sourcils ou une moue concentrée sont autant de signes faciles à interpréter.

: elles permettent de transmettre des émotions comme la joie, la tristesse, ou la surprise, même sans parler. Un grand sourire, un froncement de sourcils ou une moue concentrée sont autant de signes faciles à interpréter. Le regard : maintenir un contact visuel montre de l’engagement, l’éviter peut-être perçu comme un signe de malaise ou de désintérêt, et quand il est trop soutenu, il peut être intimidant.

: maintenir un contact visuel montre de l’engagement, l’éviter peut-être perçu comme un signe de malaise ou de désintérêt, et quand il est trop soutenu, il peut être intimidant. La posture : se tenir droit et ouvert démontre de la confiance, alors qu’une posture voûtée peut indiquer de la fatigue ou un manque de confiance en soi.

La communication non verbale est souvent inconsciente, mais elle influence grandement la perception qu’ont les autres de nous. Par exemple, dans un entretien d’embauche, un sourire sincère ou une poignée de main ferme peut avoir un impact décisif sur l’impression que l’on donne.

L’interaction entre communication verbale et non verbale

L’importance de la cohérence

La communication verbale et non verbale sont rarement dissociées : elles se complètent et s’enrichissent mutuellement. Lorsqu’elles sont cohérentes, elles renforcent le message et améliorent la compréhension. Par exemple, si vous dites « je suis ravi de vous voir » avec un grand sourire et un regard sincère, votre interlocuteur percevra votre enthousiasme.

En revanche, lorsqu’elles sont contradictoires, elles peuvent semer la confusion. Par exemple, si une personne dit “tout va bien” d’un ton monotone, avec les bras croisés et le regard baissé, son interlocuteur percevra plutôt une tension ou un malaise.

C’est pourquoi il est essentiel de synchroniser les deux types de communication pour que le message soit clair et que la relation soit harmonieuse.

Exemples concrets pour chaque type de communication

Dans certaines situations spécifiques, l’importance de bien maîtriser sa communication verbale et non verbale est particulièrement importante :

Entretien d’embauche : pendant un entretien, vous devez choisir des mots précis pour prouver votre professionnalisme. La posture doit être droite et le contact visuel fréquent pour inspirer confiance. Par exemple, des phrases simples et une posture ouverte communiquent respect et assurance.

: pendant un entretien, vous devez choisir des mots précis pour prouver votre professionnalisme. La posture doit être droite et le contact visuel fréquent pour inspirer confiance. Par exemple, des phrases simples et une posture ouverte communiquent respect et assurance. Réunion au travail : la clarté est incontournable pour éviter les malentendus. Utilisez des mots simples et structurez vos interventions. De plus, un contact visuel régulier avec les participants et une attitude calme renforcent votre crédibilité et facilitent la compréhension.

: la clarté est incontournable pour éviter les malentendus. Utilisez des mots simples et structurez vos interventions. De plus, un contact visuel régulier avec les participants et une attitude calme renforcent votre crédibilité et facilitent la compréhension. Conversations personnelles : dans des contextes sociaux ou familiaux, une écoute attentive combinée à des gestes qui montrent l’ouverture, comme des bras décrispés, contribue à la création d’un lien de confiance.

Comment améliorer sa communication verbale et non verbale ?

Pour mieux communiquer, il est important de travailler sur les deux aspects en parallèle.

Améliorer sa communication verbale

3 points clés

Apprendre à structurer ses idées et à s’exprimer avec clarté.

et à s’exprimer avec clarté. Prendre le temps d’écouter et de reformuler pour éviter les malentendus.

pour éviter les malentendus. Adapter son ton et son vocabulaire à son interlocuteur pour créer un lien de proximité.

Exercices

Écoute active : pendant une conversation, concentrez-vous uniquement sur ce que dit votre interlocuteur sans préparer mentalement votre réponse. Ensuite, reformulez ses propos pour vous assurer de bien comprendre et pour montrer que vous l’écoutez attentivement. Cet exercice renforce la confiance et aide à éviter les malentendus.

Clarté : avant de parler, posez dans votre tête l’intention de base et l’objectif initial. Ensuite, essayez de structurer mentalement vos idées en trois parties : introduction (essentiel du message, sujet, idée), développement (détails, arguments), conclusion (résumé). Cela rendra vos propos plus percutants et facilement compréhensibles. Cet exercice peut se faire aussi à l’écrit pour faciliter votre prise de parole ensuite.

Développer sa communication non verbale

3 points clés

Observer ses propres gestes et expressions pour comprendre ce qu’ils disent de vous.

ses propres gestes et expressions pour comprendre ce qu’ils disent de vous. Travailler sa posture pour gagner en assurance et en crédibilité.

pour gagner en assurance et en crédibilité. Utiliser le contact visuel de manière appropriée pour établir une connexion avec son interlocuteur.

Exercices

Observation : choisissez une vidéo ou une série avec des scènes de dialogue, mais regardez-la sans le son. Notez les gestes, les postures et les expressions faciales que vous observez, puis essayez de deviner les émotions et intentions des personnages. Cet exercice vous aidera à mieux interpréter les indices non verbaux dans la vie quotidienne.

Posture : redressez-vous, stabilisez-vous, relâchez les bras, respirez… en d’autres termes, prenez conscience de votre propre corps qu’on a souvent tendance à oublier.

Les pièges courants de la communication

Même avec les meilleures intentions, nous pouvons tomber dans certains pièges de la communication verbale et non verbale et cela peut nuire aux échanges. Voici quelques erreurs fréquentes à éviter.

Les micro-expressions involontaires

Il arrive que des émotions refoulées apparaissent brièvement sur le visage et révèlent des sentiments que l’on préfère parfois cacher. Ces micro-expressions sont subtiles et ne durent qu’une fraction de seconde, mais elles peuvent être perçues par l’interlocuteur et créer des malentendus. Mais, ces micro-expressions sont des réactions faciales rapides et involontaires, souvent inconsciente. Voici quelques exemples :

Le sourcil qui se soulève légèrement : peut trahir la surprise, le scepticisme ou l’incrédulité, même si la personne affiche un visage neutre.

: peut trahir la surprise, le scepticisme ou l’incrédulité, même si la personne affiche un visage neutre. Les lèvres qui se serrent brièvement : souvent un signe de désapprobation ou de mécontentement, ce mouvement est généralement involontaire et se produit avant que la personne ne reprenne une expression neutre.

: souvent un signe de désapprobation ou de mécontentement, ce mouvement est généralement involontaire et se produit avant que la personne ne reprenne une expression neutre. Le froncement rapide du nez : peut indiquer le dégoût ou une réaction de désapprobation.

: peut indiquer le dégoût ou une réaction de désapprobation. Un sourire qui disparaît rapidement : peut signaler un malaise ou une contrariété si la personne essaie de paraître joyeuse ou accueillante.

: peut signaler un malaise ou une contrariété si la personne essaie de paraître joyeuse ou accueillante. Les paupières qui se ferment rapidement : souvent un signe de frustration ou d’agacement, ce clignement rapide est plus perceptible que les clignements normaux et peut trahir une émotion cachée.

Même si elles sont brèves, elles peuvent être perçues par votre interlocuteur et ce dernier peut croire qu’il s’agit d’un signal. Par exemple, il peut penser que quelque chose ne va pas, même si le message verbal est positif ou neutre.

Le choix de mots maladroits

Comme expliqué plus haut, les mots choisis ont leur importance et ils doivent s’adapter à votre interlocuteur.

Utiliser des mots trop techniques ou jargonneux : en disant, « Nous devons optimiser le taux de conversion en maximisant le retour sur investissement via un ciblage précis », le message peut sembler impersonnel ou même condescendant pour quelqu’un qui n’est pas familier avec ces termes. Préférez un langage simple comme, « Nous allons ajuster notre approche pour que nos efforts soient plus efficaces et profitables. »

: en disant, « Nous devons optimiser le taux de conversion en maximisant le retour sur investissement via un ciblage précis », le message peut sembler impersonnel ou même condescendant pour quelqu’un qui n’est pas familier avec ces termes. Préférez un langage simple comme, « Nous allons ajuster notre approche pour que nos efforts soient plus efficaces et profitables. » Les mots trop négatifs : des expressions comme « problème » ou « échec » peuvent décourager. Essayez des alternatives plus positives comme « défi » ou « opportunité d’amélioration ». Par exemple, au lieu de dire « Nous avons échoué à atteindre l’objectif », vous pouvez dire, « Nous avons encore du chemin à parcourir pour atteindre l’objectif. »

: des expressions comme « problème » ou « échec » peuvent décourager. Essayez des alternatives plus positives comme « défi » ou « opportunité d’amélioration ». Par exemple, au lieu de dire « Nous avons échoué à atteindre l’objectif », vous pouvez dire, « Nous avons encore du chemin à parcourir pour atteindre l’objectif. » Les phrases indirectes ou vagues : en disant, « On pourrait peut-être envisager une amélioration », le message manque de clarté et peut paraître hésitant. Une version plus directe comme « Je propose que nous améliorions cet aspect » est plus assertive et montre une volonté de prendre des initiatives.

: en disant, « On pourrait peut-être envisager une amélioration », le message manque de clarté et peut paraître hésitant. Une version plus directe comme « Je propose que nous améliorions cet aspect » est plus assertive et montre une volonté de prendre des initiatives. Les généralités impersonnelles : Utiliser « on » ou « quelqu’un » peut créer une distance. Dire « Je pense que nous devrions changer cela » est plus engageant que « On pourrait penser que ça devrait changer. »

Les gestes fermés ou défensifs

Croiser les bras, détourner le regard ou garder une posture voûtée peut donner l’impression que vous êtes fermé ou que vous manquez de confiance, même si ce n’est pas le cas. Ces signaux non verbaux influencent la perception qu’a l’autre de votre engagement dans l’échange.

Les contradictions verbales et non verbales

Dire « tout va bien » avec un ton neutre et une posture tendue envoie un message contradictoire, ce qui peut semer le doute chez l’interlocuteur et ce dernier ne saura pas toujours comment réagir. Est-ce qu’il doit creuser, vous poser des questions ou au contraire vous laisser tranquille. Assurez-vous que vos mots et vos gestes sont en harmonie pour éviter toute confusion.

Une vidéo bonus pour comprendre la différence

La communication verbale et non verbale sont deux facettes d’un même processus. Lorsqu’elles sont maîtrisées, elles permettent de créer des interactions plus riches et authentiques. En prenant conscience de ces deux dimensions et en les travaillant, il est possible d’améliorer ses compétences relationnelles et de renforcer ses échanges, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. Surtout maitriser les deux vous permettra d’être plus aligné avec vous-mêmes.

