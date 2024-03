Améliorer la communication dans votre couple avec la méthode chronométrée 3 – 2 – 1 !

La communication dans un couple est sans doute le plus important pour qu’il dure. Pourtant, elle est souvent négligée et peut se résumer à des échanges rapides, superficiels, logistiques ou complètement partir en vrille en cas de conflits. La qualité de nos interactions ne doit pas être mise de côté. La méthode 3-2-1 est une solution intéressante et originale à tester. En effet, elle peut permettre d’éviter les malentendus et les frustrations en laissant chaque partenaire s’exprimer. En effet, la méthode 3-2-1 est une stratégie qui délimite le temps de parole de chacun en 3 étapes. Vous voulez la découvrir ? C’est fascinant !

Trois étapes pour installer une vraie communication de couple

La méthode 3-2-1 ou des 6 minutes se déroule en 3 étapes et avec un chronomètre.

Étape 1 : 3 minutes pour celui qui commence

Le premier partenaire qui commence la conservation dispose de trois minutes, et pas une de plus. L’autre partenaire écoute silencieusement, sans l’interrompre. Ces 3 minutes sont importantes et c’est tout l’objet de cette méthode 3-2-1. Alors, munissez-vous d’un chronomètre.

Pendant le temps imparti, exprimez-vous vraiment avec votre cœur, car vous savez que vous disposez de 3 minutes sans coupure. Elles sont à vous et vous pouvez lâcher prise. Profitez-en aussi pour échelonner votre explication et essayer de conclure votre pensée. Quand le minuteur retentit, c’est fini et vous ne devez pas déroger à la règle, que vous ayez finie ou non votre phrase.

Cette méthode instaure un bon échange et une bonne communication de couple, car elle permet d’éviter les monologues, de vous disperser, d’accabler sans cesse l’autre et de ressortir les vieux dossiers. En effet, elle vous oblige à vous concentrer sur quelques points, notamment les plus importants. De plus, cela pose un cadre d’expression, certes limité, mais dans lequel vous êtes totalement libre et l’autre ne doit pas intervenir.

En face de vous, le partenaire doit jouer le jeu, vous écouter sincèrement et sans prendre de notes. Vous pouvez même essayer de le faire sur des sujets non conflictuels avant de vous lancer dans des conversations plus rudes.

Étape 2 : 2 minutes pour rebondir

C’est parti, c’est à votre auditeur de répondre et de disposer de 2 minutes, ni plus ni moins, que vous aurez réglées sur le minuteur au préalable. Pendant ce temps, votre partenaire peut réfléchir et/ou donner son point de vue, mais sous certaines conditions. Il doit avoir une démarche constructive, c’est-à-dire qu’il ne doit ni supposer, ni juger, ni surréagir, ni laisser exploser ses émotions. C’est là que cela se corse, car c’est bien le plus difficile, notamment quand la communication dans le couple est conflictuelle.

Ainsi, on évite les phrases du genre « Comment peux-tu dire ça ? », « C’est toujours la même histoire », « Ce n’est pas vrai ! », etc. Pour éviter de rentrer dans cette spirale, évitez d’utiliser le « tu » et passez au « je » pour vous expliquer et exprimer ce que vous ressentez. Cela permet de moins incriminer l’autre et d’instaurer une communication de couple plus équilibrée. Mais, avant toute chose, acceptez les ressentis de l’autre.

Étape 3 : 1 minute pour finir sur une bonne communication de couple

Dernière étape, réglez le chronomètre sur une minute. Le premier partenaire aura soixante secondes pour répondre aux remarques et le but est de rester sur le même sujet pour le clôturer. Pour que la communication de couple reste sereine, commencez toujours par dire que vous avez bien compris et entendu ces commentaires. C’est le meilleur moyen de respecter le point de vue de l’autre partenaire et d’apaiser l’ambiance. En se sentant compris, on est plus à l’écoute et vice versa. Si ces 6 minutes ne vous ont pas suffi, recommencez et reprogrammez le chronomètre. Ensuite, changez de sujet et également de rôle.

Cette méthode peut vous paraitre quasi militaire, mais elle est vraiment intéressante, voire amusante à essayer. La méthode 3-2-1 peut améliorer la communication dans votre couple, car elle laisse chaque partenaire s’exprimer et répondre de manière plus structurée sans partir dans tous les sens. En plus, elle encourage l’écoute, la franchise et la compréhension mutuelle, finalement, des éléments clés pour une relation saine et durable. Qu’en pensez-vous ?

