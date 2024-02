Le sujet du travail dans le couple : trop, peu, ou juste ce qu’il faut ?

La communication est la clé d’un couple serein et qui dure, n’est-ce pas ? Oui, mais est-ce que tous les sujets de conversation sont abordables ? Est-ce qu’il n’est pas nécessaire parfois de garder certains tracas pour soi ? C’est la question qu’on se pose dans cet article au sujet du travail. Ce travail qui occupe une majeure partie de notre journée et de notre semaine. Forcément, on a envie d’en parler, c’est même incontournable. On n’hésite pas à répondre à la question « as-tu passé une bonne journée au travail » et on n’hésite pas non plus à la poser en retour. Finalement, à peine sortis du bureau, on revient très vite sur le sujet du travail dans son couple, et encore plus quand on a des problèmes. Mais, est-ce que déverser son mal-être ne fragilise pas son couple ? Quelle place le sujet du travail doit-il occuper ? Lisez les lignes qui suivent pour essayer de le comprendre !

Notre travail fait partie de nous

Qu’on le veuille ou non, notre travail fait partie de nous. Alors, il est normal que la communication au sein d’un couple soit tournée vers lui. Le travail occupe une place essentielle dans la vie en général et il définit en partie notre personnalité. En effet, on évoque très facilement son parcours professionnel : les études, les entretiens, les différentes entreprises, les projets importants, etc. Ainsi, il empiète souvent sur notre vie personnelle et on y passe aussi beaucoup de temps. Donc, forcément, on en parle et c’est bien normal.

VOIR AUSSI : Couple : 5 clés pour rallumer les étoiles et briser la routine

Par contre, on en parle aussi beaucoup quand on a des soucis ! En effet, quand on rencontre des problèmes professionnels, on a besoin de se confier et de trouver du réconfort. Mais, si on se laisse polluer par eux, on oublie un peu son couple et celui-ci peut en pâtir sévèrement. Ainsi, il faut trouver un équilibre et certains couples l’ont trouvé de manière radicale en décidant de bannir le sujet du travail à la maison. Une bonne idée ?

Parler de son travail dans son couple : les bienfaits et les risques

Les bienfaits : décharger son stress

La vie professionnelle n’étant pas un long fleuve tranquille, il est important de trouver des oreilles attentives pour se confier, se rassurer, trouver des solutions et un soutien. Qui de mieux que son partenaire ? Après une journée stressante, la discussion va forcément être orientée sur le problème et c’est une bonne chose ! Heureusement qu’on peut se confier au sein d’un couple. C’est aussi une manière de créer des liens et de se rapprocher de sa moitié. Mais, à condition d’avoir une sage conversation, de se vider la tête et ensuite de passer à autre chose. En somme, déchargez votre stress de manière saine avec un début et une fin.

Les risques : un excès de négativité

Si vos problèmes au travail sont le principal sujet de conversation dans votre couple, attention, il ne va peut-être pas tenir la route ! Si vous ruminez sans cesse, que vous n’arrivez pas à relativiser et que vous partagez uniquement du négatif, le bonheur ne va pas être au rendez-vous avec votre partenaire ! Une ambiance morose et déprimante va naturellement s’inviter. Que ce soit dans votre couple, mais aussi avec vos amis ou votre famille. En effet, c’est très énergivore d’entendre une personne se plaindre constamment sur son travail.

VOIR AUSSI : Vampires énergétiques au travail : comment les identifier et vous en protéger ?

Quand le caractère occasionnel devient continuel, c’est là qu’il faut se poser des questions. Vous déchargez votre mal-être en renvoyant vos mauvaises expériences sur les autres qui les réceptionnent tant bien que mal. Rappelez-vous que votre partenaire n’est pas un thérapeute, qu’il n’a pas la solution à tout et qu’il a, lui aussi, ses propres problèmes au travail.

Il est important de varier les sujets de discussion dans un couple pour le nourrir de manière équilibrée. Les conversations négatives ne doivent pas prendre le dessus sur les conversations positives. Et vous avez l’embarras du choix : les loisirs, les voyages, les rêves, les enfants, etc. Attention donc à doser et essayer aussi de garder certains de vos problèmes au travail pour vous pour ne pas contaminer votre couple. Et si c’est impossible, peut-être qu’il serait temps de changer de travail ?

Comment savoir si le travail prend trop de place dans mon couple ?

Le problème, c’est qu’on n’est pas toujours conscient qu’on évoque trop son travail. En effet, on est tellement imprégné par son job qu’on a un besoin vital de se confier. Donc, de temps en temps, faites l’effort d’appuyer sur pause et demandez tout simplement à votre partenaire si le sujet du travail lui pèse et/ou s’il souhaite en changer. En somme, on arrête de se regarder le nombril et on se tourne vers l’autre et son ressenti.

VOIR AUSSI : Une émotion serait très utile au travail et ce n’est pas celle que vous croyez !

Et si jamais celui-ci vous répond qu’en effet, il préfère aborder d’autres sujets de conversation, ne vous vexez pas. Respectez sa franchise et comprenez que ce n’est peut-être pas le bon jour et que chacun doit aussi se reposer mentalement. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais revenir sur le sujet ni qu’il se désintéresse de votre travail, mais qu’il préfère attendre le moment opportun pour vous écouter pleinement.

En bonus, voici comment prioriser son couple sans que le travail ne l’impacte négativement.

Il n’y a pas de recettes miracles, mais une chose reste essentielle : la communication. Si vous êtes stressés dans votre travail, la meilleure des solutions est d’avoir plusieurs alliés et plusieurs méthodes pour extérioriser ce qui vous ronge. Bien sûr, vous pouvez compter sur votre partenaire, mais aussi vos amis, vos collègues, un psychologue et pourquoi pas la méditation, le sport, etc. Et vous, chers lecteurs, arrivez-vous à doser le sujet du travail dans votre couple ?

Notez cet article