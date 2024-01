Vampires énergétiques au travail : comment les identifier et vous en protéger ?

Les vampires énergétiques sont des personnalités toxiques et manipulatrices que nous avons tous croisées au moins une fois dans notre vie professionnelle et même personnelle. Elles ont la malheureuse capacité de nous vider complètement de notre énergie par leur présence, leur attitude, leurs mots… Qui sont ces dévoreurs d’énergie et comment s’en protéger ?

Qui sont les vampires énergétiques ?

Les vampires énergétiques sont partout, au travail et dans le cercle plus privé. Si dans la vie personnelle, vous pouvez choisir de les fréquenter ou pas, dans le monde professionnel, c’est plus difficile. En effet, il est parfois impossible de les ignorer complètement et de s’en éloigner. De plus, ils peuvent opérer si subtilement que nous ne nous rendons pas compte tout de suite qu’ils volent notre énergie. Dans certaines situations, on peut même avoir tendance à s’attacher à eux, car ils sont en difficulté et inspirent une certaine forme de pitié. Alors, naturellement, on voudrait les aider, même si c’est au détriment de notre propre énergie vitale.

Si on n’a pas toujours conscience que nous sommes face à des vampires énergétiques, c’est aussi parce qu’ils sont très différents les uns des autres. En effet, il y a les personnes qui posent une multitude de questions et parfois beaucoup trop personnelles qui nous mettent dans l’embarras. Celles qui s’engagent dans des monologues interminables, sans échanges, qui nous laissent dans une position passive de spectateur inanimé. On prend notre mal en patience, on écoute sagement et on espère vite la fin de l’histoire…

Les vampires énergétiques peuvent aussi avoir des pensées négatives en permanence. Ils ruminent le passé, jugent, critiquent, ne sont jamais satisfaits ou ont un avis négatif sur presque tout. Ces derniers cherchent à rassembler et à trouver des alliés dans leur malheur. Le pire, c’est que bien souvent, ils n’écoutent pas les conseils de l’entourage et ne font rien pour se sortir de la situation problématique. En somme, ils se plaignent de leurs problèmes, mais finalement les trouvent assez confortables pour les garder.

Les vampires énergétiques sont également des personnes très centrées sur elles-mêmes. Ainsi, elles ne s’intéressent pas aux autres, ne sont pas curieuses et ne posent que très peu de questions. En somme, elles ne vous accordent pas beaucoup d’importance ou de considération.

Quelles sont vos sensations face à un vampire énergétique ?

Vous l’aurez compris, chaque vampire énergétique a sa propre personnalité et sa manière d’être. Ainsi, votre vampire énergétique n’est peut-être pas celui de votre voisin, ce qui peut vous semer le doute. De plus, les vampires énergétiques peuvent être intelligents, sournois, subtils, manipulateurs, fragiles, sensibles, dépressifs… Alors, même si les signes évoqués ci-dessus sont flagrants, vous pouvez ne plus très bien savoir comment les identifier. Donc, comment faire pour les reconnaître ? En faisant tout simplement confiance à votre intuition et vos sensations profondes.

Si vous êtes épuisés et/ou démoralisés après une conversation, si vous craignez la prochaine rencontre, si vous avez l’impression d’avoir perdu votre temps et que l’échange n’a pas été productif ou qualitatif, vous êtes certainement face à un vampire énergétique vous concernant.

Vous pouvez être tout à fait lucide face à ce type de comportement. Mais, même si vous n’arrivez pas, concrètement et rationnellement, à identifier l’objet du malaise, vous ne pouvez pas ignorer qu’il y a un problème et que vous n’êtes pas obligés de le subir.

Comment se protéger de ces individus ?

Vous êtes susceptibles de croiser beaucoup de vampires énergétiques dans votre quotidien, notamment au travail. Vos collègues ou vos supérieurs peuvent en faire partie. Voici 4 tactiques pour essayer de limiter la casse et garder le maximum d’énergie.

Stoppez la discussion

Face aux vampires énergétiques, n’hésitez pas à utiliser l’excuse d’avoir du travail à effectuer et des deadlines à respecter pour vous éclipser. Ainsi, vous stoppez la conversation en deux temps, trois mouvements et on ne peut pas vous le reprocher. Sauf si on vous recroise quelques minutes après, en pleine conversation, à la machine à café, avec une autre personne…

Définissez un délai

Si vous ne pouvez pas vous éclipser si brutalement, essayez dans ce cas d’imposer un délai. De plus, s’agit-il d’un vampire occasionnel ou régulier ? Parfois, il est humain de se retrouver entre collègues pour se décharger et exprimer son mal-être. Ça peut permettre de dénouer certaines tensions et de se rapprocher de certains collègues. Alors, essayez de maitriser votre temps et votre énergie par la même occasion. Vous accordez une courte séance à ce collaborateur, mais pas tout votre temps.

Réorientez la discussion

Si la discussion commence à déraper vers des sujets désagréables pour vous, tentez de changer l’angle. S’il s’agit de plaintes au sujet du travail, évoquez des sujets plus positifs comme le week-end qui arrive ou la programmation des prochaines vacances. S’il s’agit d’une discussion trop personnelle et intime qui vous dérange, recentrez-la sur le travail.

Soyez tolérant

Enfin, les vampires énergétiques sont avant tout des personnes en souffrance qui ont besoin d’attention et de reconnaissance. En effet, si elles étaient pleinement à l’aise dans leur tête, elles n’auraient pas besoin de se décharger. De plus, vous ne connaissez pas totalement la vie et le passé de ces personnes qui ont peut-être vécu de véritables traumatismes.

Quoi qu’il en soit, vous n’êtes pas là pour les sauver, mais vous pouvez essayer de choisir et de contrôler vos propres émotions en pensant à eux. Plutôt que de ressentir de la colère, de l’agacement, du conflit, vous pouvez opter pour la compassion et leur offrir un soutien émotionnel. Si vous en avez la capacité ! Avant toute chose, c’est votre santé mentale qui prime.

Les vampires énergétiques sont donc présents dans divers contextes de notre vie et peuvent se manifester de différentes manières. Une chose est sûre, il est crucial de les identifier et d’en avoir conscience pour se protéger. Pour cela, faites-vous confiance et écoutez-vous. Comment réagissez-vous face à ces personnalités toxiques ?

