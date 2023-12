Une émotion serait très utile au travail et ce n’est pas celle que vous croyez !

Les émotions sont omniprésentes. Elles font partie de nous et il est impossible de les ignorer. Que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, elles nous submergent ou nous motivent. En effet, il y a les émotions qui nous boostent et d’autres qui nous font régresser ou perdre confiance. Dans cet article, nous allons évoquer une émotion qui n’est pas très populaire à première vue ni très appréciée du plus grand nombre.

Pourtant, selon une enquête, elle serait particulièrement utile pour devenir plus productif au travail. En effet, avec cette émotion en poche, les projets avancent et les deadlines sont respectées. Ainsi, elle pourrait vous permettre d’avoir une belle progression au sein de votre entreprise. Selon une étude parue dans le Journal of Personality and Social Psychology, il s’agit de la colère ! Alors, la prochaine fois qu’elle pointera le bout de son nez, ne la rangez pas au placard !

La colère induit de la productivité

Les scientifiques responsables de l’étude ont soumis les personnes à 6 expériences différentes. Les résultats sont étonnants. Quand les challenges sont importants et stressants, la colère permet aux individus de se dépasser. En effet, les émotions de joie et de chagrin ne sont pas motrices contrairement à la colère. Cette dernière a le pouvoir de vous faire bouger et de vous faire agir.

Voici ce qu’explique Heather Lench, l’auteure de l’étude et professeure à l’université A&M du Texas : « Les participants en colère ont mieux réussi, dans diverses situations, à atteindre leurs objectifs malgré les difficultés. Ils ont notamment mieux réussi à résoudre des énigmes, à tricher pour obtenir des prix, à jouer à des jeux vidéo qui impliquaient de skier autour de poteaux et à prendre des mesures politiques en votant ou en signant une pétition ».

Pourquoi la colère est-elle si stimulante ?

Selon l’étude, la colère entraîne des réactions intéressantes pour faire face aux défis et résoudre les problèmes. En effet, la personne en colère va ressentir une montée d’énergie, elle va chercher à se concentrer davantage et à trouver des solutions. Alors que la haine peut nous bloquer la réflexion et nous embrouiller l’esprit, la colère nous permet de voir la lumière au bout du tunnel et de distinguer une brèche dans une situation complexe. En d’autres termes, cette émotion est maligne et apporte de la lucidité. Une personne en colère devient plus stratège. Elle va chercher à trouver la faille ou le meilleur chemin pour arriver au bout de ses objectifs.

VOIR AUSSI : Gestion des conflits : 7 conseils infaillibles pour des relations saines

De plus, contrairement à ce que l’on peut croire, cette émotion est également positive dans les relations sociales. Par exemple, la tristesse, le rejet, la rancœur auront tendance à vous éloigner des autres. À l’inverse, la colère, va vous pousser vers eux. Pour libérer votre parole, débattre, vous réconcilier, vous défendre, vous affirmer. Dans tous les cas, la communication et l’échange seront présents, ce qui peut être une bonne chose, contrairement à l’indifférence et l’ignorance. En effet, la colère ne met pas les vieux dossiers sous le tapis, elle affronte. La prochaine fois que votre collègue ou votre patron se met en colère, pensez que c’est peut-être tout simplement sa manière de gérer la situation de crise.

D’où vient la colère et comment l’utiliser ?

Tout d’abord, il est important de rappeler que la colère est une émotion humaine tout à fait normale. Nous ne devons pas avoir honte de la rencontrer, car nous la ressentons tous à certains moments. Elle débarque quand nous sommes frustrés, agacés, contrariés par une situation, une mésaventure ou le comportement d’une personne. Vous avez l’impression que votre besoin n’est pas satisfait ou que votre envie n’est pas respectée.

Quand nous sommes en colère, nous pouvons faire preuve de violence verbale et physique. En effet, on peut parler plus fort, crier, hurler même, injurier, casser des objets, pousser des personnes, etc. La plupart du temps, la colère se déclare quand la personne n’a pas réussi à exprimer ses émotions ou à gérer une certaine situation.

VOIR AUSSI : 8 qualités à développer pour atteindre la sagesse intérieure

Vous pouvez l’observer chez les enfants qui se mettent régulièrement en colère quand ils n’ont pas ce qu’ils souhaitent ou quand ils ne se sentent pas compris ni écoutés. En grandissant, on arrive à cacher et maîtriser cette émotion, mais elle fait toujours partie de nous. Nous n’éclatons plus n’importe où et n’importe comment en public. On va plutôt essayer de contenir, de cacher et d’isoler cette colère.

Attention à ce que cette colère ne vous dévore pas de l’intérieur. Rappelez-vous que « Tout ce qui ne s’exprime pas, s’imprime ! ».

La meilleure manière de comprendre cette colère, c’est de savoir d’où elle vient et ce qui se cache réellement derrière elle. Quels sont les véritables facteurs déclenchants ? L’objet de la colère n’est pas toujours celui que vous croyez et votre égo peut vous jouer des tours… Ensuite, la meilleure manière de la gérer est de la transformer en quelque chose de positif, de fécond, de fertile, comme c’est le cas au travail. Utilisez-la pour créer, produire, imaginer !

Contre toute attente, la colère apparaît comme une nouvelle force motrice au travail. Elle vous apporte une certaine clarté d’esprit et vous pousse à vous exprimer. Mais, cette émotion est aussi bien libératrice que destructrice. Tout est une question de curseur. À vous de bien le placer ! Est-ce que cette émotion vous est familière ?

Notez cet article