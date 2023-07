Vous êtes de nature altruiste et généreuse ? Vous souhaitez agir pour réduire les inégalités qui régissent notre monde ? Il serait intéressant de vous renseigner plus en profondeur pour devenir bénévole. Nous vous proposons dans notre article du jour 5 avantages que vous pourrez tirer du bénévolat. Bonne lecture !

1. Vous agissez pour une cause qui vous importe

Le premier avantage de vous investir pleinement dans une association est d’agir pour une cause qui vous tient particulièrement à cœur. Il est possible que, de par vos expériences de vie, certains combats vous touchent profondément et que vous n’ayez plus envie de rester passif face à ceux-là. Vous avez la possibilité, par le biais du bénévolat auprès de l’organisme de votre choix, de mener des actions pour faire bouger les choses. Si vous souhaitez vous engager mais que vous n’avez pas forcément beaucoup de temps devant vous, vous pouvez toujours faire des dons financiers à vos associations préférées telles que Action contre la Faim.

2. Vous renforcez vos qualités humaines

Devenir bénévole est très enrichissant au niveau humain et personnel. Vous développez vos qualités telles que la générosité, l’altruisme ou encore la compréhension. C’est l’occasion parfaite pour en apprendre plus sur vous-même mais également sur le monde qui vous entoure. Vous voyez les choses sous un autre angle et vous prenez plus de recul sur les situations que vous vivez. Vous avez également la chance d’être plus informé sur des sujets d’actualité, comme la pauvreté ou encore la dégradation de l’environnement, et vous apprenez à agir au quotidien pour défendre votre cause préférée.

3. Vous acquérez de nouvelles compétences

Le bénévolat est une grande force au niveau professionnel. Vous êtes effectivement à la charge de nouvelles tâches comme le management, la gestion de projet ou encore l’organisation d’événements. C’est le meilleur moyen de développer de nouvelles compétences et d’acquérir des savoirs dont vous n’aviez pas connaissance auparavant. N’hésitez pas à alimenter votre curriculum vitæ avec cette expérience de bénévolat. Les employeurs sont très friands de ce type d’expérience de vie.

4. Vous rencontrez des personnes ayant les mêmes valeurs

En devenant bénévole, vous allez forcément rencontrer d’autres personnes engagées dans la même association que vous. C’est l’occasion de rencontrer de nouveaux profils dont les valeurs et les principes sont similaires aux vôtres. Vous pouvez échanger, débattre et partager des opinions sur le sujet. Qui sait, vous tisserez peut-être des relations plus approfondies avec les différents membres de votre association et ce sera le début de nouvelles amitiés.

5. Vous influencez positivement votre entourage

Le fait de devenir bénévole est une action dont vous devez être fier. Vous allez sans doute en parler autour de vous, lors de réunions de famille ou de pauses-café au travail. Sans le savoir, vous plantez une petite graine de réflexion dans le cerveau de votre entourage. Et pourquoi eux aussi ne deviendraient-ils pas bénévoles ? Il n’est pas étonnant qu’après votre initiative de bénévolat, plusieurs de vos proches se lancent aussi dans l’aventure.

6. Enrichissement de votre parcours professionnel

Le bénévolat peut être un véritable tremplin pour votre carrière. Si vous êtes étudiant, avoir un poste bénévole en lien avec vos études peut fournir une expérience pratique précieuse. Même pour les professionnels établis, le volontariat permet d’assumer des responsabilités de leadership et de réaliser des missions qui enrichissent votre profil. En outre, l’engagement dans une communauté sociale ouvre des opportunités de réseautage et peut même mener à des postes non annoncés. Les employeurs valorisent le volontariat, qui démontre l’initiative, l’empathie et le sens social.

Prêt à passer à l’action ? Voici 5 conseils pour faire du bénévolat !

FAQ : questions courantes sur le bénévolat

Qu’est-ce que le bénévolat ? Le bénévolat est un engagement volontaire et non rémunéré pour le bien d’autrui ou pour une cause. Cela implique souvent de faire partie d’une organisation ou d’un groupe communautaire. Comment puis-je trouver une organisation de bénévolat ? Il existe de nombreux sites en ligne qui répertorient les opportunités de bénévolat disponibles en fonction de la région et de l’intérêt. Vous pouvez aussi contacter directement les organisations qui vous intéressent. Le bénévolat prend-il beaucoup de temps ? Cela dépend entièrement de vous et de l’organisation avec laquelle vous vous engagez. Certains bénévoles travaillent quelques heures par semaine, tandis que d’autres s’engagent à plein temps. Puis-je ajouter mon expérience de bénévolat sur mon CV ? Absolument ! Le bénévolat est une expérience précieuse qui peut démontrer une variété de compétences et d’attributs positifs aux employeurs potentiels. Est-ce que je peux faire du bénévolat en ligne ? Oui, de nombreuses organisations offrent des opportunités de bénévolat virtuelles, particulièrement utiles si vous avez des contraintes de temps ou de mobilité.

Vous en savez désormais plus sur les avantages de devenir bénévole. Il ne vous reste plus qu’à trouver l’association de votre choix.