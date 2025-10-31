La déclaration d’impôt 2025 marque un tournant pour tous les couples mariés ou pacsés. À partir de septembre, le fisc individualise en effet le taux de prélèvement à la source. Ainsi, finie l’imposition basée sur le seul revenu commun du foyer. Désormais, chacun paiera l’impôt selon ses propres gains. C’est un grand changement !

Une simple case dans votre déclaration peut décider de la répartition. Voulez-vous ce nouveau taux individuel ou l’ancien taux commun ? Ce choix soulève une vraie question pratique. Faut-il garder ce taux individualisé ? Ou bien revenir au taux de foyer habituel ? Pensez à l’équité, à la simplicité et à votre budget, car cette décision mérite réflexion.

Découvrons ensemble l’impact réel de cette réforme sur votre couple. Nous vous donnerons des exemples clairs et des conseils concrets qui vous permettront de faire le bon choix pour cette année.

Qu’est-ce qui change pour les couples à partir de 2025 ?

Avant d’entrer dans les détails, il faut se souvenir de l’ancienne règle fiscale :

Le système avant la réforme

Jusqu’à présent, le fisc appliquait le taux de foyer par défaut. Le principe était simple, on additionnait tous les revenus du couple. De là, on tirait un taux d’imposition unique. Ce taux s’appliquait ensuite aux deux conjoints, à l’identique. Dès lors, l’un pouvait gagner bien plus que l’autre et le taux restait le même pour les deux.

Prenons cet exemple concret, un couple gagnait 70 000 € par an, disons 40 000 € pour l’un et 30 000 € pour l’autre. Le fisc leur donnait un taux unique de 5,7 %. Ce système semblait juste. Mais en réalité, il cachait un déséquilibre. Le conjoint aux plus petits revenus supportait un effort fiscal plus lourd que son dû.

Pourquoi cet ancien système posait-il un problème ?

Cette logique collective ne tenait pas compte des capacités réelles de chacun. L’administration fiscale le reconnaît, le dispositif créait une répartition inégale de l’impôt. Souvent, la personne avec le plus petit salaire voyait un taux trop élevé s’appliquer.

Selon l’Insee (2024), dans un couple hétérosexuel, les femmes perçoivent encore 22 % de revenus en moins que leur conjoint. Cet écart amplifiait l’injustice du taux unique. L’effet était criant si chacun gardait son salaire sur un compte séparé.

Ce que change la réforme 2025

À partir du 1ᵉʳ septembre 2025, la situation a radicalement changé. Le taux individualisé devient la nouvelle norme. Chaque conjoint paiera donc l’impôt selon ses propres revenus. Mais attention, le montant total d’impôt du foyer ne bouge pas. Ce basculement sera automatique pour tous les couples. Vous seul pouvez revenir au taux de foyer. Il suffira de cocher la case correspondante sur votre déclaration 2025.

Taux foyer ou taux individualisé : quelles sont leurs différences ?

Pour mieux choisir, il faut d’abord comprendre comment fonctionne chacun de ces modèles :

Le taux de foyer : simplicité, mais inégalité

Le taux de foyer ou taux personnalisé fonctionne par mutualisation des revenus. Le fisc additionne toutes vos ressources communes. Il calcule ensuite un taux d’imposition global. Ce même taux s’applique ensuite aux deux conjoints. C’est un système simple à comprendre. Il s’avère pratique si vos salaires sont proches. Cependant, il crée de l’injustice quand les écarts de revenus sont importants.

Prenons l’exemple suivant :

Paul gagne 3 000 € par mois et Marie 2 000 €. Leurs revenus cumulés atteignent 60 000 € par an. Le fisc leur donne un taux unique de 5,7 %. Chaque conjoint paie donc 5,7 % de son salaire. En apparence, c’est neutre. Pourtant, pour Marie, cette charge est proportionnellement plus lourde que pour Paul. Ce calcul masque de réelles inégalités au sein du couple.

L’UFC-Que Choisir l’a bien noté. Ce système pouvait décourager certaines personnes, souvent celles à temps partiel, de reprendre une activité, car leur taux d’imposition augmentait dès le premier euro gagné. En clair, le taux de foyer privilégie la simplicité administrative. Il ne garantit pas l’équité économique entre les conjoints.

Le taux individualisé : un impôt ajusté aux revenus de chacun

Le taux individualisé propose une logique totalement différente. Chaque conjoint reçoit son propre taux d’imposition. Ce taux est calculé uniquement sur ses revenus personnels. Mais attention, le montant total d’impôt payé par le couple reste le même.

Par exemple :

Le conjoint qui gagne 1 500 € par mois aura un taux proche de 0 %. Celui qui touche 3 500 € se verra appliquer un taux d’environ 8 %. La répartition de la charge fiscale devient donc plus juste. Elle est aussi plus lisible. Le fisc ne cherche plus l’uniformité, il reflète la capacité de chacun à contribuer.

Le site Dispofi.fr résume bien cette idée. « Le taux individualisé ne change pas la somme versée au Trésor, mais il répartit simplement la charge entre les conjoints. » Ce système met fin aux déséquilibres internes. Il vous laisse cependant le choix. Vous restez libre de garder l’ancien modèle si vous préférez la simplicité.

Comment choisir votre taux sur la déclaration 2025 ?

La déclaration de 2025 vous force à faire un choix et il est important de savoir comment le faire.

Par défaut : le taux individualisé

La déclaration d’impôt 2025 marque une rupture, c’est-à-dire que vous devrez choisir clairement votre mode d’imposition. Le taux individualisé s’applique par défaut désormais. Vous devrez le sélectionner volontairement si vous préférez le taux de foyer. Ce nouveau système veut en effet plus de clarté. Il responsabilise les contribuables. Si vous ne faites rien, le taux individualisé s’applique automatiquement. Il sera la règle lors de la campagne 2025.

L’administration calculera deux taux distincts. Un taux pour vous, un pour votre conjoint, chacun reposant sur les revenus propres. Ces taux figureront sur votre avis d’imposition et seront transmis à vos employeurs. Ils ont été appliqués dès la paie septembre 2025. Vous n’avez aucune action à faire pour ce mode. Il devient la nouvelle norme. En pratique, votre espace personnel affichera :

« Taux de prélèvement à la source pour le Conjoint 1 »

« Taux de prélèvement à la source pour le Conjoint 2 »

Pour conserver le taux de foyer (taux personnalisé)

Vous préférez rester sur le système actuel ? Vous devrez l’indiquer manuellement. Cochez une nouvelle case dans votre déclaration en ligne, notamment celle qui affiche : « Je souhaite conserver un taux commun de prélèvement à la source (taux foyer) ».

Vous la trouverez à la dernière étape. Elle est dans la rubrique « Choix du taux de prélèvement à la source ».

La DGFiP est claire sur ce point. « Les couples sont libres de choisir leur taux. » Mais vous devez exprimer l’option inverse au défaut. En clair, pas de choix équivaut à un accord pour le taux individualisé.

Et si vous changez d’avis ?

La bonne nouvelle est que votre décision n’est pas définitive. Vous pouvez modifier votre taux à tout moment. Rendez-vous sur votre espace personnel impots.gouv.fr sur la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Le changement prendra effet sous deux à trois mois. Il faut ce temps pour informer vos employeurs. Cette souplesse permet un ajustement permanent. C’est parfait après un changement de situation professionnelle ou familiale.

Quel choix faire selon votre situation ?

Ce nouveau système n’est pas une contrainte. Il vous offre la liberté de choisir le modèle qui vous ressemble.

Le taux individualisé n’est pas une obligation absolue. Chaque couple choisira le mode de prélèvement, mais il doit être logique avec votre situation financière. Tout dépend de vos revenus respectifs ainsi que l’organisation de votre budget quotidien.

Le taux individualisé est préférable si :

Ce système est plus équitable. Il est idéal si vos revenus diffèrent beaucoup. Chacun contribue à l’impôt selon ses moyens réels. Cela évite de déséquilibrer le budget commun. Il est aussi recommandé si vous gérez vos finances séparément. Ou si vous tenez à une certaine confidentialité. Chaque taux est personnel etlL’autre conjoint ne le verra pas.

La DGFiP insiste sur ce point. « Le taux individualisé convient particulièrement aux couples avec de gros écarts de revenus. » Ce mode reflète mieux votre réalité économique. L’imposition globale du foyer reste la même.

Le taux de foyer reste pertinent si :

Inversement, le taux de foyer garde son intérêt. Il convient aux couples aux revenus très proches. Ceux qui possèdent un compte bancaire commun l’apprécieront grâce à sa gestion simplifiée.

Un exemple simple : deux salariés gagnant 2 800 € chacun. Ils ne verront presque aucune différence. Le taux unique conserve son avantage. Il apporte clarté et facilité dans le suivi du budget partagé.

En résumé : que retenir pour votre déclaration d’impôt 2025 ?

Retenez ceci, dès septembre 2025, le taux individualisé devient la norme. Vous êtes marié ou pacsé ? Ce sera votre nouveau mode par défaut.

Vous voulez garder l’ancien taux de foyer ? Vous devrez cocher la nouvelle case prévue à cet effet. Faites-le lors de votre déclaration 2025.

Ce changement n’impacte pas le montant total de votre impôt. Il modifie uniquement la répartition de la charge entre vous deux.

Le nouveau système cherche d’abord à être plus juste. Il reflète mieux les revenus réels de chaque conjoint.

Pensez à bien vérifier vos futurs taux. Regardez votre avis d’imposition ou votre espace personnel. Vous anticiperez ainsi leur application sur vos salaires.

En clair, le changement est simple. Il n’a aucune conséquence fiscale. C’est juste une solution concrète pour une gestion plus transparente et équitable de l’impôt dans votre couple.

